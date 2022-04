Resistir sin violencia

Se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, aserto según el cual no valdría la pena señalar la piedra: ¿para qué, si indefectiblemente vamos a tropezar de nuevo en ella?

Las piedras más enormes en las que tropezamos son las guerras. Transmitir el drama que producen, mostrar el reguero de muertos que dejan por el camino es un deber educativo. Al mismo tiempo y en la medida que nos libra del fatalismo de lo indefectible, es igualmente importante transmitir las visiones y prácticas esperanzadoras que abrieron mentes y permitieron construir estructuras sociales, políticas y económicas de cooperación, dando paso a amplios periodos de paz. Durante la guerra es difícil empujar vías de paz, pero es necesario: no desistir de la diplomacia, no cejar en las negociaciones, mostrar las voces disidentes al enfrentamiento armado y al heroísmo belicista. Son voces minoritarias, pero están ahí, tanto en el pasado como hoy ante la invasión de Ucrania comandada por Putin. Entre ellas, las que reclaman el derecho a no matar, priorizando las vidas al territorio, las que protestan desarmadas arriesgando ser encarceladas, las que no identifican a la población con sus insensatos gobernantes y no dinamitan los puentes de acercamiento que pueden tenderse entre la población civil de uno y otro lado. En suma, las que prefieren vías de resistencia no-violenta. Que así no se ganan las guerras, lo sabemos. Se gana en vidas y en esperanza. Hoy, Pascua de Resurrección.