Cartas al director de HERALDO: Unos vestigios dignos de ser protegidos

Unos vestigios dignos de ser protegidos

Recientemente han sido encontrados restos de dos cubos o torres de muralla en el solar de paseo María Agustín, 40 de Zaragoza.

A juzgar por la información publicada, están hechos de tapial y mantienen varios metros de altura. A la espera de nuevas informaciones, todo parece indicar que pudieron haber pertenecido al recinto amurallado que en las fuentes medievales aparece denominado como "muro de tierra", realizado entre los siglos XII y XIV para englobar barrios exteriores a la antigua muralla de piedra, como el de San Pablo y el de San Miguel de los Navarros. El tramo de muralla encontrado pertenece al sector situado entre la puerta del Portillo y la puerta de Baltax (actual del Carmen), que no ha conservado ningún indicio de época medieval. Según la documentación, en el último tercio del siglo XIV esta zona de la muralla estaba dotada, al menos en algunas partes, de barbacana (antemuro) y tallada (foso). Desde la Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón (ARCA) queremos llamar la atención sobre el interés de la conservación de estos vestigios. En Zaragoza se conservan importantes restos de la muralla de piedra (romana, aunque reformada en la Edad Media) y de la muralla de ladrillo (datable por la arqueología y las fuentes a partir del último tercio del siglo XIV), pero no permanece ningún resto visible de la muralla de tapial. Los vestigios encontrados serían, por tanto, testimonios únicos de un período y un sector de la fortificación de Zaragoza y, en consecuencia, elementos dignos de conservación. Ayudarían además a reforzar el enorme valor patrimonial del solar en que se han hallado, añadiéndose a los venerables restos del antiguo Cuartel de Caballería.

Álvaro Cantos Carnicer, de la Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón. ZARAGOZA

Día grande de la Cristiandad

La Pascua, eje central del cristianismo, celebrada por más de 2.000 millones de creyentes en todos los países del mundo. Hagamos una reflexión a lo grande del sentido de la Pascua en nuestro itinerario vital y no caigamos en la tentación de conformarnos solo con una celebración sacra que se reduzca al culto exterior, que no transforma la vida. Jesús relativizó el culto y priorizó la compasión y el amor. Y bajó a las calles del mundo al encuentro de la humanidad herida, a acariciar los rostros del sufrimiento y a liberarnos de las cadenas que aprisionan el alma. Tanto amó al hombre que dio su vida por él. Meditemos en estos tiempos tan convulsos y asumamos una nueva ética donde primen el cuidado y la solidaridad con los más necesitados. Vaciémonos del ruido para escuchar al otro. Y hagamos de ese encuentro una razón por la cual merezca la pena vivir. ¿Has sabido salir de ti para mirarte en el otro? ¿Has ido al encuentro de tu hermano necesitado y le has ofrecido ayuda, solidaridad, escucha, dignidad, amor? Al final de nuestros días, sobre todo, se nos juzgará por esto. Quien se siente querido y abrazado en medio de la oscuridad encuentra motivos para buscar la luz y abandonar la noche.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

El gasto en armamento

"Las sesiones preparatorias terminaron, me dijeron que me llamarían para la cirugía; han pasado tres meses y sigo a la espera", me comentaba afligida una persona cercana. La pandemia llegó a anular cualquier actividad sanitaria, salvo urgencias y patologías muy graves. Hoy día se siguen arrastrando demoras, no hay suficiente personal sanitario. Las condiciones de trabajo son un problema. Miles de médicos han abandonado España en la última década hacia otros países donde son mejor valorados. Mientras, el Estado, el de antes y el de ahora, no ha reparado en gastos en su empeño de armarse hasta los dientes. Ante la imperiosa necesidad de dar respuesta a las inseguridades en salud, vivienda, empleo, educación y coberturas sociales de una gran parte de la población, España destina a inversiones en armamento 4.581,5 millones de euros. La invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que la prioridad no sea la salud ni tampoco la investigación, sino atender la guerra. Más gasto militar, a pesar de las necesidades médicas de la población. Sin el gasto militar otro mundo bien distinto sería posible. La reorientación de ese gasto hacia una mejor sanidad pública aumentaría el empleo en el sector sanitario, evitaría las largas colas de espera para una cirugía y proporcionaría un mayor desarrollo en la investigación contra la enfermedad del siglo XXI, el cáncer. En una crisis sanitaria como la actual, es lógico preguntarse hasta qué punto es necesaria una mayor inversión en armamento militar.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (Zaragoza)

Profesionalidad y solidaridad

Quiero exaltar la enorme virtud de humanidad manifiesta en nuestro sistema de salud, por haber vivido en primera persona su increíble trabajo. Fui intervenido de la rodilla izquierda para la colocación de una prótesis, estando ingresado cuatro días en Traumatología. A mis 74 años, jamás me pude imaginar cómo esos ángeles de bata blanca no solo llegan a hacer su cometido profesional, sino que son inasequibles al desaliento. Llegó a desbordarme más de una vez emocionalmente la actitud de esa gente con un aura especial, que te hace ver tus miserias como las normales de un ser humano necesitado de amor y compasión. Me siento orgulloso de la doctora María Jesús Caballero Burbano y su maravilloso equipo, que ha hecho posible que del quirófano haya salido con una nueva esperanza. ¡Muchas gracias, campeones! Cuando salí caminando con las muletas y me paré a saludar al personal, les dije que jamás iba a olvidarlos y les deseé que consigan sus anhelos y sueños, para darnos a quienes los necesitamos todo eso que ellos llevan de sobra en sus mochilas: ¡amor, profesionalidad y solidaridad!

Mario Domingo Berón Umar. ZARAGOZA

Un centro de mayores para Universidad

Me gustaría manifestar mi satisfacción por la esperada noticia de que el Ayuntamiento de Zaragoza ha proyectado llevar a cabo, empezando las obras de manera inminente, la construcción de un centro de convivencia de personas mayores en el distrito de Fernando el Católico-Universidad. El lugar elegido –unas instalaciones de la Policía Local en el antiguo cuartel Palafox, en la calle Domingo Miral– nos parece perfecto por lo agradable de la zona y su proximidad al centro de salud y el centro cívico que prestan servicio en esta zona de la ciudad. Estas son las cosas que agradecemos los ciudadanos. Las que son útiles y necesarias.

Sara Fontecha Aranzubía. ZARAGOZA

