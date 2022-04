Cartas al director de HERALDO: El placer de aprender

El placer de aprender

Dicen que en tiempos de crisis no hay que hacer mudanza.

Por contra, en esta tierra nuestra parece que estamos esperando las crisis para mudarnos. Como no tenemos preocupaciones actualmente hemos introducido el tema de la educación, complejo y conflictivo. Dentro de nuestra inocencia, algunos pensamos que la filosofía es una importante fuente de la que han surgido los valores éticos y cívicos y debe ser prioritaria para juzgar la calidad de ellos, para separar el grano de la paja, para distinguir lo bueno de lo no tanto. Sin embargo en el nuevo proyecto formativo va a ser al revés: la filosofía estará englobada en la asignatura de Valores. Como no podía ser de otra manera se ha organizado una notable algarabía entre los filósofos, pues si no son ellos los que están de acuerdo ¿quién va a estarlo?, ¿los políticos? Está en juego el mundo de las ideas donde los que gobiernan, o aspiran a ello, suelen querer influir. Siempre ha pasado: los abuelos recordamos tiempos pretéritos donde esta asignatura se llamaba Formación del Espíritu Nacional. Ahora, los ciudadanos deseamos que se forme en criterios, en aprender a pensar, en analizar los valores, no en que se nos impongan. Paralelamente se está degradando el nivel de conocimiento en aras de evitar supuestas frustraciones personales en los estudiantes. Afortunadamente, junto a este acomplejado ambiente, surgen ideas tan bonitas como las que se refieren al ‘placer de aprender’, algo que está estudiado. Sorprende lo que ya se hace y el esfuerzo de muchos docentes que están en ello. Es fácil encontrarlo donde todo está, en internet. Para facilitarlo, abriendo caminos, qué aplaudida sería una campaña del Ministerio que dijera: "Estudie, aprenda, disfrutará, se lo pasará bien". Dudo que surja: optimismo que no falte.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

Calificaciones escolares

Miren que les gusta a nuestros políticos meterse en berenjenales. Lo digo por la modificación en las calificaciones del nuevo currículum de la ESO. En primer lugar, un apartado del decreto aprobado por el Gobierno de España contempla algo tan absurdo como la sustitución de las calificaciones numéricas (del 0 al 10), por notas nominales (sobresaliente, notable, bien, suficiente e insuficiente), como si así, automáticamente, los estudiantes fueran a aprender más y mejor. Y en segundo lugar, y ¡aquí, viene lo bueno!, dichas calificaciones nominales se tendrán que pasar a numéricas, ¡venga, más trabajo a los colegios!, para sacar las notas medias que se necesitan para la admisión de los alumnos en Bachillerato y FP, así como para la concesión de las becas. Además, alguien tendrá que explicar en base a qué un sobresaliente se transforma en un 9 o un 10, o el notable en un 7 o un 8, o el insuficiente desde un 0 hasta un 4. ¡Por complicar que no quede! ¡Todo muy lógico! No encuentro ningún sentido a esta medida, porque si al final se tienen que utilizar las calificaciones numéricas (del 0 al 10), ¿por qué no se usan desde el principio, como se está haciendo ahora y así nos ahorramos la reconversión? ¡Que me lo expliquen! Nuestros políticos tendrían que cumplir el adagio de que "están, y les pagamos, para solucionar problemas, no para crearlos", aunque sea en temas menores.

José Antonio Mateos Barrionuevo. ZARAGOZA

Recibir puntos por reciclar



El Ayuntamiento de Zaragoza, junto con al empresa Ecoembes, ha lanzado una campaña denominada ‘Reciclos’, de manera que al reciclar las latas y botellas de plástico se obtendrán puntos para donarlos a entidades sociales o participar en sorteos. Así leído sin profundizar mucho es genial, por fin nos premian por reciclar. Sin embargo, cuando te pones a escanear los códigos de barras con su ‘app’, resulta que muchos de los envases que habitualmente reciclo en el contenedor amarillo no son aceptados: como por ejemplo el envase de yogur, el tetrabrick de la leche, la lata de tomate o atún o la bolsa de los macarrones, a pesar de que tienen el distintivo de que se deben reciclar en el contenedor amarillo. Entonces relees de nuevo y te percatas de que es exclusivamente para latas y botellas de plástico. Mi gozo en un pozo. Es decir, que esto es una campaña de ‘greenwashing’ para hacerse pasar por responsables ecológicamente ante la sociedad.

Moisés Barco Pérez. ZARAGOZA

Justicia solo por internet



Me han interpuesto una demanda civil por el impago de una factura a una empresa cuyos servicios contraté; no lo niego y estoy dispuesto a pagar lo que debo, aunque deseo que sea a plazos. Lo más gravoso e increíble es que para contestar a esa demanda de monitorio me tengo que dar de alta en una plataforma de internet, porque soy una pequeña empresa que no tengo ni gestor ni nadie que me pueda ayudar. Considero la situación kafkiana, porque encima de ser demandado, para hacer llegar cualquier escrito al juzgado tengo que utilizar una aplicación que no sé cómo funciona. Están alejando la Justicia del ciudadano de a pie. ¡Es increíble!

José Lorda Arándiga. UTEBO (ZARAGOZA)

Como para echarse a temblar



Con el auge de la extrema derecha, los grupos xenófobos y racistas se han extendido por Europa y por el mundo: para echarse a temblar. Recuerdo que mi padre solía reflexionar sobre la historia y nos decía: no olvidéis el pasado, las dictaduras, el nazismo; el ser humano no tiene memoria. Ahí está Putin, los gobiernos del mundo no deben bajar la guardia. A propósito de lo que escribo les voy a relatar algo que me ocurrió siendo muy jovencita. Mi padre, el conocido librero Inocencio Ruiz Lasala, viajaba mucho a Madrid para tomar apuntes que necesitaba para sus libros. Yo me quedaba en la librería. Una tarde entró en ella un joven que me pidió libros sobre Hitler. Me quedé tan sorprendida ante esa pregunta que solo acerté a decir que de ese asesino y genocida no teníamos nada. El joven se marchó, pero yo casi me desmayo. Al reaccionar me di cuenta de que me podía haber agredido. Cuando regresó mi padre se lo conté y él, con toda tranquilidad, se sentó a mi lado y me dijo: "Mira, hija mía, no vuelvas a tomar esa actitud, me podías haber buscado un problema; ese muchacho podía ser de extrema derecha; cuando tienes un establecimiento abierto entran personas de todas las ideas y hay que atender a todos". Pedí perdón a mi padre, pero nunca me arrepentí de mi comportamiento.

María Teresa Ruiz Ruiz. ZARAGOZA

