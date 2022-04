Carta al director de HERALDO: El decreto sobre los contenidos de la ESO

El decreto sobre los contenidos de la ESO

He estado dos días intentando leer el decreto del 29 de Marzo sobre la enseñanza en la ESO, que afecta a 175.000 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, y confieso que me han entrado escalofríos.

A modo de resumen diré que quien ha perpetrado esta aberración debería rendir cuentas ante la Justicia. Porque nadie, absolutamente nadie tiene derecho a sumir a varias generaciones de nuestros chavales en una ignorancia intelectual por un lado y en una privación de desarrollo cognitivo por otro de tal calibre.

Pero no voy a entrar en los contenidos que ha eliminado, manipulado o demolido. Tampoco me voy a referir a las nuevas ‘perspectivas de género’ que introduce en las matemáticas (quizá haya que terminar con la opresión que ejercen los logaritmos sobre las derivadas). Ni siquiera en que no haya límite de suspensos para pasar de curso (lo cual anula el prestigio de estas titulaciones). A lo que sí voy a apelar es al amor propio y profesional de nuestros docentes, cuyo desarrollo laboral queda devaluado de una manera atroz y, por supuesto, descarga en ellos la responsabilidad de titular a alumnos sin una adecuada cualificación para la realización de cualquier cometido en su futuro laboral. Por otro lado, también apelo a la responsabilidad de los padres. ¿Van a consentir con su anuencia que conviertan a sus hijos en estultos sin remedio cuya única enseñanza adquirida con excelencia sea el adoctrinamiento que anule por completo su criterio propio, capacidad de análisis, autonomía profesional y que les haga dependientes absolutos de las dádivas del Estado? Si la respuesta es que sí, no tendremos perdón como sociedad civilizada.

José María Bello Mercadal. ZARAGOZA

La muerte del Bizi

El Ayuntamiento de Zaragoza no cree en el servicio de alquiler de bicicletas Bizi Zaragoza, y pretende no renovar la concesión que finaliza el año 2023. Este sistema de alquiler se inauguró el año 2008, al calor de la Expo y la implantación de carriles bici. Su éxito fue apabullante, incluso con lista de espera para conseguir un abono. Hoy languidece. Dos puntos de inflexión marcan su descenso de usuarios: el año 2014 se prohibió circular a las bicis por las aceras y en el 2018, la aparición de más empresas de alquiler digital de bicis. Estas nuevas empresas no tienen las mismas reglas de juego, ya que sus bicis pueden aparcarse, en muchos casos abandonarse, sin estar ancladas a un poste como las de Bizi, o atadas a un aparcabicis, generando molestias a los peatones. Además solo es necesario un móvil para leer el código QR para alquilarlas y dejarlas. No es extraño pues que los usuarios prefieran un sistema a otro. Si el Ayuntamiento obligara a aparcar correctamente las bicis y las retirara la grúa si no están donde deberían, como sucede con los automóviles, las reglas serían más justas para ambos tipos de servicio. Pero creo que la inacción municipal tiene un fin: conseguir que Bizi muera finalmente. Y es un buen medio de transporte público y de movilidad sostenible para muchos ciudadanos de Zaragoza.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

Una edad hermosa

Definir la ancianidad o vejez no es sencillo. Según el Diccionario, es la fase de decadencia de todos los organismos vivos. Nosotros, las personas, relacionamos esta palabra con el envejecimiento de la piel, la pérdida paulatina de la salud y, lo que es peor, con un apocamiento (desinterés); cuando en realidad deberíamos pensar en ella como un paso más de la vida, que todos debemos afrontar. La vejez es algo muy digno, es una edad hermosa llena de sentimientos, es motivo de orgullo y de agradecimiento; porque han sido ellos, quienes construyeron el puente que nos ha permitido llegar al presente. Nosotros somos el fruto de un tiempo pasado, la cosecha que nuestros mayores sembraron con la ilusión de no defraudarlos. El anciano es mucho más que todos esos valores, ellos forman parte de nuestras vidas, son parte integrante de las familias y sin ellos es como si no estuviera completa la baraja. Apoyados ahora, muchos de ellos, en su inseparable bastón, con ese paso lento y esa piel arrugada, no esconden su sonrisa y en su mirada se adivina la nostalgia; pero todavía sacan esa energía de sentirse útiles a la sociedad, pues es mucho, lo que llevan en sus adentros.

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (Zaragoza)

Desaparecido y encontrado

Con la desaparición de Luis Ángel Ibáñez, su familia, amigos y yo hemos vivido angustiados unos días tremendamente complicados. Desde el primer momento las muestras de ánimo y apoyo fueron innumerables y por ello queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas y cada una de las personas que de una manera u otra nos habéis mostrado afecto y os habéis implicado en su búsqueda. Gracias, muchas gracias a todas. Que pudiera producirse un fatal desenlace a medida que pasaban las horas y seguíamos sin tener ninguna noticia nos angustiaba y vuestro apoyo fue fundamental para no desfallecer y nos hacía mantener viva la esperanza de encontrarlo con vida, como así ocurrió felizmente. Nuestro agradecimiento más sincero a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; a los facultativos sanitarios que lo atendieron de urgencias y a los del hospital Obispo Polanco, donde permanece ingresado en recuperación. Nuestro agradecimiento también para todas las personas sin cuya colaboración estos momentos hubieran sido aún más difíciles. A los compañeros de la Ronal, amigos de Teruel, El Pobo, San Blas y de otros tantos lugares que voluntariamente participaron en la búsqueda. A los medios de comunicación y a tantas personas que difundieron su desaparición en las redes sociales con el afán de conseguir localizarlo lo antes posible. Después de tres días de angustia, se produjo la mejor noticia que podíamos recibir, y ello gracias a vuestra colaboración y apoyo. De nuevo gracias, muchísimas gracias.

Rebeca Jordán Romero y la familia de Luis Ángel. TERUEL

Podar los árboles

Los árboles del Parque de la Memoria necesitan una poda adecuada para que no se vayan secando poco a poco, como ya lo están algunos. Está muy bien la plantación masiva que se está haciendo en algunos sectores, pero no hay que olvidarse de los árboles y alcorques que hay dentro de la ciudad. Y cuando hagan la poda, que replanten el césped y pongan papeleras. Todos los usuarios de este bonito parque del barrio de San José lo agradecerían al Ayuntamiento. "La voluntad –decía Séneca– da valor a las cosas pequeñas".

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es