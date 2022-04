Bachillerato bacheado

El pasado seis de abril se ha publicado el Real Decreto 243 de 2022, que establece la estructura básica y común de las enseñanzas de Bachillerato.

Intento una valoración centrándome en las materias de Historia de España y de Historia de la filosofía.

No es un currículo imparcial, sino de parte. Hay que organizar la presentación de nuestro conocimiento de lo pasado; darle una estructura. La secuencia cronológica hubiera sido la más neutral. Sin embargo se opta por una organización por conceptos que rompe la neutralidad e introduce un inevitable sesgo valorativo. Podría llenar páginas con ejemplos. Alguno: cuando asocia ‘centralización’ a los ‘conflictos que ha generado’, sin dar cabida a algún posible beneficio. Cuando los orígenes de la democracia se presentan a continuación de 1812… Se parte de una visión sesgada de la realidad actual y se subordina a ella una narración selectiva de lo pasado, en que ‘España’ se difumina o disimula.

El nuevo currículo de Bachillerato en las materias de Historia de España e Historia de la filosofía contiene sesgos ideológicos, saltos en el vacío y clamorosas lagunas

Fuera de lugar (‘off-topic’). Este currículo desagrega la historia en tres bloques; los B y C (Retos del mundo actual. Compromiso cívico.) no los encontraremos así en ningún manual ni programa universitario de la materia. Desbordan el cauce consolidado de lo considerado ‘historia’. Son el pecio del naufragio de la ‘educación para la ciudadanía’. Están fuera de madre, pero ocupan unas horas de docencia que se obtienen del sacrificio de grandes piezas de nuestra historia.

Realidad filtrada. En fotografía en color el filtro rojo hace desaparecer los rojos. El currículo ha sido elaborado con filtros que invisibilizan grandes partes del saber; al menos dos: la ciencia y el derecho. Para representar el progreso del conocimiento sobre la materia en el siglo XVII se selecciona a Descartes, cuando su pensamiento sobre ciencia nació ya desfasado... con la mala suerte de estar rodeado de autores que sí establecieron bases todavía hoy tenidas por exactas, tanto a nivel microscópico como macroscópico. Ninguna mención diferenciada a los Copérnico, Galileo, Spinoza, Bacon, Kepler, Leibniz...

Otro filtro: en un currículo en que se insiste en las palabras conflicto, convivencia..., los términos ‘derecho’, ‘ley’ y semejantes no aparecen en la descripción de competencias. Será que lo jurídico no ha tenido nada que ver con la evitación de conflictos armados, y que no ha servido para ordenar la convivencia.

Ponderación que produce aberración esférica. Uno de los puntos de partida de la norma es la limitación de tiempo, tal vez porque se derrocha en esos contenidos que no pertenecen a lo usualmente considerado ‘histórico’. Para la necesaria selección se decide ponderar la importancia del pasado desde puntos de vista actuales y sesgados. Es operación arriesgada que produce aberraciones de las proporciones; el resultado es deforme e inexplicable. En Historia de la filosofía se dedican ocho temas a lo que llamamos Grecia; pero de la aportación ‘griega’ a la cultura política actual se habla de la poco relevante propuesta de organización social de Platón, pero no de Solón ni Licurgo. Seis temas para dos mil doscientos años (desde el siglo V a. C. hasta 1700) y otros ocho para las tres últimas centurias.

Saltos acrobáticos. No existe Roma. Supongo que están inspirados en la escena de ‘La vida de Brian’ (Monthy Phyton) en que los revolucionarios repasan la nula aportación de Roma a Judea y Galilea. A fin de cuentas, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?

No existe la España de los reinos. De la monarquía hispánica solo se destaca su carácter colonial (con el esperable sesgo negativo).

Para transmitir a los alumnos algo de coherencia los centros de enseñanza tendrán que esforzarse

Conceptos abandonados y expósitos. La secuencia cronológica hubiera ayudado a identificar defectos en la secuencia lógica. Abundan. Algunos memorables: se habla del Renacimiento pero no de la cultura romana que se recupera. ¿Quiénes escribían el latín culto que entonces se anhela? ¿Qué sabrán de Virgilio?, ¿de Justiniano? Se habla de Marx, pero no de Hegel, ni del socialismo utópico. De la ‘crítica del capitalismo’ (sic) pero no del origen ni fundamentos del capitalismo, que parecen situar en el siglo XIX.

Sé que el desarrollo en Aragón y la aplicación final en nuestros centros de enseñanza corregirán bastantes de estos defectos. Un diseño menos deformante hubiese requerido un menor esfuerzo de sensatez compensatoria para afrontar este recorrido tan bacheado.