Putin quiere una victoria

Vladímir Putin, que en las semanas previas a la invasión de Ucrania y en las inmediatamente posteriores al ataque estaba muy dicharachero, llevaba ahora más de veinte días sin hacer declaraciones sobre el curso de la ‘operación especial’.

Ayer, aprovechando la visita de su compadre bielorruso, rompió su silencio. El presidente ruso nos dijo que sigue en sus trece y que está seguro de que su ejército alcanzará los objetivos previstos. Y añadió, encima, que esos objetivos son "claros y nobles".

Más claro y sobre todo más noble nos hubiera parecido a muchos que anunciase un inmediato cese de hostilidades, pero Putin no está por hacer las paces. Ha reorganizado el mando de sus tropas y sin duda se está preparando para una nueva ofensiva. Y del otro lado, seguro también que los ucranianos, con recientes envíos de armas procedentes de Occidente, andarán reforzando el frente oriental para resistir la embestida.

Así que, tristemente, hay guerra para rato. El destino de las provincias del Donbás está en disputa y mientras no se compruebe sobre el campo de batalla cuál de los dos bandos tiene más fuerza no es probable que las conversaciones de paz, aunque continúen, den fruto. Después de fracasar en el cerco de Kiev, Putin se quedó callado –¿estaría encajando el golpe?–, pero ahora han vuelto las bravatas. Es posible que el ejército ruso se esté dejando los dientes en Ucrania, pero el mandamás del Kremlin necesita una victoria –o algo que se le parezca– y de momento no piensa renunciar a ella.