Interrogantes pandémicos

El debate sobre cómo seguir abordando la pandemia está abierto.

Los ciudadanos están cansados después de más de dos años de restricciones. El Gobierno ha decidido eliminar la obligación de utilizar mascarillas en interiores el próximo martes después de haber retirado el resto de las medidas, incluyendo aforos y aislamientos. Sin embargo, prestigiosos especialistas como el zaragozano José Luis Jiménez, en la entrevista que hoy publica HERALDO, advierten del peligro de ignorar la enfermedad: "Gripalizar la pandemia es ignorar a los muertos. Quieren ocultarlo, hacer que se vea lo menos posible". Hay que escuchar al catedrático de la Universidad de Colorado y referencia mundial de la transmisión de la covid, cuando afirma que "todos queremos volver a algo más normal, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta lo que hemos aprendido. No hay que volver a lo de antes sin tomar ninguna medida".

La pandemia no ha desaparecido. Este es el mensaje de la comunidad científica. En consecuencia, aunque la mejora de los datos de contagios y la elevada vacunación propician que se levanten la mayoría de las restricciones, la ciudadanía debe ser consciente de que persiste el riesgo. De hecho, el Gobierno de Aragón ha notificado 824 nuevos casos entre el pasado viernes y este lunes. El final de las limitaciones impuestas por las autoridades traslada la mayor parte del esfuerzo para controlar la transmisión a la sociedad, a los comportamientos voluntarios de cada individuo.

Hay múltiples escenarios de evolución de la pandemia. Algunos más probables que otros. Algunos tranquilos, otros complicados por la aparición de nuevas variedades. Pero en ninguno de los escenarios el coronavirus desaparece. Además, convivir con él implica no depender de su buen comportamiento, que no es probable. Por tanto, conviene no bajar la guardia.