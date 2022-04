Cartas al director de HERALDO: Aquellos profesores de un pueblo pequeño

Aquellos profesores de un pueblo pequeño

Las noticias que leo en estos días sobre la nueva ley de educación y una cierta dosis de nostalgia me empujan a rendir un pequeño y tardío homenaje a todos aquellos profesores y profesoras de un pueblo pequeño pero lo suficientemente grande como para tener instituto, que me enseñaron todo lo que hoy quieren barrer estos nuevos gurús de la enseñanza y de la pedagogía, aunque me parece que quienes han gestado esta nueva ley, poca experiencia tienen en lo uno y en lo otro, y sí mucha ideología…

Recuerdo a la señorita Juanita, quien, con una disciplina insobornable, consiguió que yo, y quienes conmigo pasaron por sus clases, tengamos hoy una buena ortografía y un correcto uso del vocabulario. Nos enseñó además a chapurrear unas cuantas frases en francés, que en esa época daba mucho ‘caché’. Me consta que don Juan Antonio, don Francisco, la señorita Angelines, don José Luis y muchos otros, perdieron muchas veces la paciencia, no hasta el punto de tirar la toalla, y así consiguieron que aprendiéramos lo suficiente de física, matemáticas, biología, etc., como para pasar por la universidad con la cabeza alta por el bagaje que llevábamos. Y en paralelo, una formación humanística en literatura, filosofía, historia, geografía e historia del arte que nos permitía y nos permite, todavía hoy, reflexionar y asombrarnos ante la rica herencia intelectual y cultural. Eso sí: memorizando, eso que ahora está tan denostado, y sin traumas de ningún tipo. Siento lástima por las generaciones que serán adoctrinadas con esta nueva ley y tengo la esperanza de que no falten verdaderos educadores sensatos convencidos de que los ríos son los únicos que no pueden volver atrás.

Marian Rico Romero. ZARAGOZA

Injusto reparto

Desde el ‘Govern’ denominan al Sr. Lambán desleal por negarse a ratificar el informe técnico que ha presentado el COE para la Olimpiada Blanca. Si tan equitativo piensan en Cataluña que es el informe, propongo que Aragón asuma lo concedido a Cataluña y esta lo de Aragón. Si están dispuestos a firmar esta modificación, seguro que el Sr. Lambán irá rápido a firmar. Pedro Sánchez afirmó el otoño pasado aquí en Zaragoza que la candidatura se firmaría «en pie de igualdad». ¿Está en pie de igualdad conceder a Cataluña pruebas en cinco estaciones frente a una en Aragón? Las pistas aragonesas no tienen nada que envidiar a las catalanas. ¿Se han olvidado, por ejemplo, de que Cerler tiene una pista con una bajada de nueve kilómetros y un desnivel de 1.100 metros, la más larga de España? El Sr. Sánchez ha pretendido siempre mejorar la relación con Cataluña concediéndoles muchas de sus peticiones. La última este injusto reparto. El apoyo del independentismo tiene su precio. Pero por muchas concesiones que les otorgue, las ansias separatistas seguirán ahí.

Francisco Iriarte Cortés. ZARAGOZA

Cachitos de hierro y cromo

Desde que ‘Cachitos de Hierro y Cromo’, uno de los programas estrella de La 1, empezó a emitir en 2013, no he visto ninguna crítica contra sus realizadores o guionistas. Es curioso, porque ellos y ellas dedican todos sus programas a burlarse de las estrellas musicales del presente y del pasado que no les gustan. El material del que disponen es impresionante y todo lo que muestran es interesante. Sin embargo, los comentarios, especialmente los que aparecen en la parte inferior de la pantalla, son sarcásticos, desagradables y a veces ofensivos. Pero no son así con todos los cantantes o músicos de nuestra historia televisiva; se nota su admiración e incluso veneración por aquellos que siguen una cierta línea ideológico-musical. Si no, todo son burlas y cachondeo. Por ejemplo, en un momento dado hacen un comentario pseudogracioso o cáustico acerca de uno de los grandes grupos o cantantes pop de nuestra historia reciente, pero, poco después, aparece un grupo de rudos roqueros o ‘heavies’, a menudo desconocidos para la mayoría, y entonces todo son alabanzas y respeto. Es siempre así. En el programa aparecen retazos de canciones maravillosas, muchas de ellas muy reconocidas; todas ellas pertenecen a nuestra memoria colectiva y, sin duda, llevaron por detrás mucha ilusión, mucho trabajo, mucho tiempo y muchos sudores y lágrimas. Todo ello queda enturbiado en un segundo por los elefantes en la cacharrería de ‘Cachitos de Hierro y Cromo’. Hay gente que cree que hacer y decir lo que se quiere en la televisión pública es un derecho inalienable y que, si a alguien no le gusta, que se cambie de cadena. Eso es lo que postulaba una famosa presentadora de los años ochenta. Pero no es del todo así. Libertad de expresión sí, por supuesto, pero respeto a los demás también. ¿Qué pasaría si se cambiaran las tornas? ¿Qué pasaría si esos guionistas, que tanto se las dan de listos y de superiores, se encontraran con alguien que los tratase de la misma manera? ¿Aceptarían de buena gana críticas y burlas como las que ellos hacen? Y cambiar de canal no es la solución. La televisión pública es de todos porque la pagamos todos, y no debe nunca ser parcial.

Luis Ignacio Pérez Navarro. ZARAGOZA

Gobierno ‘regresista’

Los sindicatos de clase continúan anestesiados por la repetida inoculación de fuertes dosis de sedantes en sus cuentas corrientes, practicada por este Gobierno ‘regresista’ con cargo a nuestros impuestos. Únicamente se han reanimado para apoyar los intereses de su mecenas, abandonando a su suerte los justos afanes de los trabajadores. Tampoco se movilizarán para reprobar la nueva reforma educativa, que penalizará injustamente a quienes solo puedan acceder a la enseñanza gratuita, al no priorizar el esfuerzo y la excelencia como norma de superación; es decir, que solo los hijos de los ricos podrán ingresar en instituciones privadas, donde alcanzarán esa excelencia que se niega a los hijos de las clases más populares. Social-comunismo en estado puro. Me pregunto cómo actuarán estas agrupaciones financiadas y ahora silenciosas cuando gobierne otra formación realmente comprometida con el progreso del pueblo, frente al bienestar de la desmedida casta política y sus improductivas ramificaciones. Aprovecho la ocasión para confortar al Sr. Lambán por la falta de respeto a Aragón de su correligionario de la Moncloa, al marginar a nuestra Comunidad en la organización de los Juegos de Invierno 2030. Le sugiero que actúe como un verdadero independentista radical para merecer la consideración que el Ejecutivo otorga a las autonomías desleales con España. "La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado" (Montesquieu).

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

