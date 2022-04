Como todas o casi todas las tardes voy al Gallagher a tomarme una pinta de Guinness.

Hoy mi hijo no me acompaña y puedo terminar de leer, tranquilamente, una vieja novela de John le Carré. Yo soy más de Le Carré que de Ian Fleming. Quiero decir que me sentiría mucho más a gusto compartiendo una botella de whisky con George Smiley que tomándome unos dry martinis con James Bond. El agente 007 siempre me ha parecido un personaje artificial e insulso, un superhéroe pijo al servicio de oscuros intereses disfrazados de las mejores intenciones. Además, ni Superman detuvo el ataque a las Torres Gemelas ni el agente con licencia para matar eliminará a Putin como eliminó al Dr. No.

Los espías de Le Carré saben que el Estado británico los utiliza y que serán desechados sin contemplaciones cuando supongan un lastre o un estorbo para los propósitos del Servicio secreto. Pero ellos cumplen con su trabajo más que con su deber, no porque amen a su patria sobre todas las cosas ni porque obedezcan a unos ideales sino porque son unos profesionales y aceptan las reglas del juego. No esperan que nadie lo entienda, pero el espionaje es su opción de vida.

"Yo no puedo ver en blanco y negro", le dice Alec Leamas, el viejo y desengañado espía británico, a Liz, la joven y a pesar de todo convencida comunista al final de ‘El espía que surgió del frío’, cuando ambos se dirigen, atravesando el Berlín oriental en una madrugada lluviosa, hacia la puerta de Brandeburgo, con el objetivo de saltar el Muro y salvar y recomponer sus vidas. Centinelas, reflectores, disparos. La libertad estaba, y sigue estando, en el lado occidental del Muro.