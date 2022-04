Cartas al director de HERALDO: El día en que Antonio salvó la vida de Juan Pablo II

El día en que Antonio salvó la vida de Juan Pablo II

Sarajevo, 12 de abril de 1997.

En 2022, precisamente, se cumplen 25 años de que mi amigo y compañero Antonio, durante una misión internacional, le salvó la vida a Su Santidad Juan Pablo II, en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Ambos estábamos destinados en Mostar, dando seguridad a un VIP, ‘very important person’. Antonio y su contingente se dirigieron a Sarajevo al objeto de garantizar la llegada de Su Santidad a la ciudad, donde miles de personas aguardaban a lo largo del trayecto del papamóvil, desde el aeropuerto hasta el Pabellón Olímpico de Zetra, actualmente llamado Juan Antonio Samaranch, donde Juan Pablo II dirigiría unas palabras de aliento y esperanza a los ciudadanos. En una alcantarilla bajo la carretera por donde discurriría la comitiva de Su Santidad, mi amigo descubrió una cantidad ingente de más de 200 kilos de explosivos, compuesta por 23 minas contracarro, por control remoto, destinados para atentar contra nuestro Papa. Ni que decir la que se originó en aquella situación tan comprometida. El ingenio explosivo había sido instalado durante la noche. Pero la fortuna hizo que tal propósito fuera desmontado a tiempo. La Policía sospechó y buscó a dos individuos de origen turco. Para más inri, aquel mismo día me tocó formar parte de la cápsula de seguridad más inmediata a la persona que protegíamos, y volamos a bordo de un helicóptero hacia Sarajevo, con tan mala fortuna que, ya a corta distancia de la ciudad, la aeronave detectó un misil tierra aire que fue apuntado hacia nosotros, pero que no llegó a ser lanzado. Pocos años más tarde, mi amigo Antonio falleció como consecuencia de un cáncer, dejando esposa y dos niños. A lo largo de su corta vida, mostró ser un hombre muy bueno y caritativo, comprometido con los demás.

Juan Ignacio Castillo Sánchez. ZARAGOZA

Todo vale, nada cuesta

El Gobierno ha aprobado un decreto sobre la ESO en el que desaparecen las notas en las evaluaciones, será el equipo docente quien valorará si el alumno repite o no, desaparece la asignatura de Filosofía en la ESO y la de Historia no se dará por orden cronológico, sino a criterio del docente. Chocan estas modificaciones con lo que declaraba Pedro Sánchez en octubre de 2015: que cuando llegara al poder recuperaría las enseñanzas de filosofía, música, ética y artes plásticas. Sin calificaciones y pudiendo pasar de curso con materias suspendidas hará que el alumno pierda el sentido del esfuerzo, los profesores tendrán dificultades para poner en valor las asignaturas y los padres no podrán exigir a sus hijos ese esfuerzo de superación, porque cuando un alumno sabe que pasa de curso con materias suspendidas baja su interés. Esto es una verdadera locura, sin conocimientos de filosofía los alumnos perderán espíritu crítico y dejarán de hacerse preguntas. Sin conocimiento de la historia en orden cronológico, se pierde cómo unas épocas enlazan con otras y los motivos que han servido para construir, desde una nación, a la organización del mundo actual; no se puede dejar a criterio de cada docente la forma de impartir la asignatura, porque será subjetiva y sesgada. Los padres quieren que sus hijos tengan una preparación completa porque ven que cada día las exigencias son mayores. La educación en España es un cachondeo. Mi hijo no quería estudiar, le dije que hasta selectividad lo haría por lo civil o lo criminal, repitió un curso de bachiller, pero lo consiguió y ese muchacho que no quería estudiar se graduó y ahora está haciendo su segunda carrera. Con este nuevo sistema dudo mucho que lo hubiera conseguido. El esfuerzo y el sacrificio no se premian, se ha llegado a un punto en la educación en el que todo vale y nada cuesta, porque pasar de curso con asignaturas pendientes quiere decir que no cubre los estándares establecidos para la superación del mismo. Estas medidas hacen bajar muchísimo el nivel de nuestros jóvenes de cara al futuro en un mundo cada vez más complejo, tecnificado y competitivo.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Intento de estafa

La otra mañana recibí varias llamadas de dos números de teléfono distintos, probablemente alemanes, donde unas personas con acento extranjero me indicaban que desde Microsoft habían detectado que me habían pirateado mi ‘computadora’ y portátil y que la encendiera para que ellos lo arreglaran. Les indiqué que eso era un timo y que como consideraba que pretendían usurpar mis cuentas iba a llamar inmediatamente a la Policía. A continuación empezaron a insultarme en perfecto castellano con calificativos muy subidos de tono. Lo comuniqué a la Policía Local y Nacional y me dijeron que estas llamadas eran frecuentes últimamente, pero que mientras no haya una denuncia formal no pueden hacer nada. Creo que es necesario darle publicidad a este intento de estafa para que se esté sobre aviso y nadie pueda abusar de la buena fe de las personas.

María José Domench García. ZARAGOZA

Arrebatando vidas

Echo la vista atrás y voy pasando cada imagen de todo lo vivido durante la pandemia, que nos ha arrebatado tantas vidas. ¿Es posible que después de tanta vida perdida por un bicho, ahora, por la ambición de poder de un autócrata, estén muriendo personas asesinadas? No lo entiendo. Quitar vidas no es de personas cuerdas, es de terroristas. El ser humano no puede ser así. Quiero pensar que tan solo estoy viviendo un sueño. Pero no, por más que me zarandean no despierto, la barbarie y la destrucción siguen en Ucrania, y el que se cree todopoderoso ahí sigue, haciendo jaque a los demás países del mundo. Gracias a los de alrededor por la acogida de miles de personas que están abandonando sus casas. Gracias también a esos países que con voluntarios, alimentos o material de guerra están ayudando a los ucranianos a defenderse. Aunque no esté a favor de las armas, hay momentos en los que son necesarias para defender la propia vida, la libertad y los derechos de las personas.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Aunque usted pueda...

En los años setenta, cuando en aquella primera gran crisis del petróleo se disparó el precio de los combustibles, el gobierno de entonces difundió un eslogan: "Aunque usted pueda, España no puede". Aunque algunos consumidores pudieran permitirse pagar más y seguir derrochando gasolina, debían evitarlo, porque al conjunto de la sociedad le salía muy caro. Había que ahorrar energía. Ahora valdría la misma idea. Hay quien tiene que llenar el depósito porque vive del coche o le es indispensable, pero seguro que otros muchos podrían gastar menos. Y si se limita el consumo, los precios también se moderarían. Ahorremos combustible y energía siempre que podamos.

Luisa Cantil López. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es