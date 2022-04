Pensar a lo grande o pensar "a lo pequeño", ese es el dilema.

Digo esto a propósito de ese oscuro objeto del deseo por el que Putin perdió la razón, que sería recuperar los territorios sobre los que los zares ejercieron su dominio. Sus razones debe de tener para querer ser emperador, ese Putin. O zar. O jefe del Soviet Supremo. O lo que sea. Pero algo muy, muy grande, eso es lo que quiere ser. ¿Cómo nos irían las cosas si pensáramos "a lo pequeño", en vez de a lo grande?

Churchill decía que no hay asunto, por grave que sea, que no pueda solucionarse en un cuarto de hora. Y es verdad. A Einstein le fue bastante bien convirtiendo lo grande en pequeño. Después de una elaboradísima especulación matemática, escribió esto: E=mc2. Bonita síntesis. Lo mismo hizo San Anselmo de Canterbury a finales del siglo XI. Para demostrar la existencia de Dios usó un sencillo silogismo. Perdónenme los escolásticos: 1, Dios es lo más grande que puede ser imaginado. 2, Entre que algo exista o no, es mejor que exista. 3, Conclusión, Dios existe, puesto que, si no existiera, las premisas anteriores serían falsas. Breve y luminoso. ¿Y qué me dicen de esos monjes del Tíbet que, al sentir cercana la muerte, se despedían del mundo con un poema de diecisiete sílabas, ni una más? Basta y sobra. Eso sí que es pensar a lo grande. Sin hacer ruido, ni pegar un solo tiro. Y encima, siendo breve. Aprende, Putin. Quizás pensaste demasiado a lo grande y ahora la Historia ha empezado a olvidarse de ti.