Cartas al director de HERALDO: La implacable atrocidad de la guerra

La implacable atrocidad de la guerra

Seguramente llegar a una guerra es muy complejo, implica que se han cocido muchas cosas, una amalgama de circunstancias, pensamientos, odio que desemboca en el conflicto y la escalada viene provocada por dos partes beligerantes.

Dos no riñen si uno no quiere... Falso, porque si uno se empeña, al final lo hacen. En la guerra Rusia-Ucrania hay un invasor y un invadido, un poderoso con ánimo de grandeza y un débil que quiere conservar lo que tiene. Como en todas las guerras, la verdad se pierde desde su inicio. Así, según los rusos casi no han entrado en conflicto y sus carros y tropas aparecen alineados; pero los ucranianos muestran sus edificios bombardeados y a sus gentes escondiéndose al sonido de las alarmas en sótanos. Los gobernantes se aferran a la diplomacia, aunque en realidad ellos y sobre todo las grandes potencias son los artífices de las atrocidades por culpa del factor más importante, sobre el que gravita nuestra razón de ser: el económico. Todo el excedente armamentístico de las fábricas de los distintos países se pone en camino para abastecer a los contendientes, lo que supone un alivio para las arcas de los países proveedores. En fin, esta guerra como todas las guerras es una atrocidad. Putin debería recordar una frase que dijo un personaje cuyo nombre no quiero ni pronunciar: "La guerra es un cuarto oscuro donde no se sabe lo que te puede aparecer". Y esperemos que no llegue una guerra total, porque sería la última. Ante estos dislates, con tantos y tantos niños, ancianos, las emociones guían nuestras decisiones. Yo me siento mal, tengo un gran cargo de conciencia por mi falta de implicación y siento una sensación extraña, aferrado a mi carro de la esperanza, cargando artículos alimenticios, higiénicos, etc., con destino a todos aquellos necesitados.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

Pensando en la salud

La OMS indica que "la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social". O la RAE: "Es el estado en que un ser vivo u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones". Ahora bien, la mejor definición que me he encontrado ha sido en mi pueblo, cuando mi vecina de 98 años me dijo que la salud es cuando no has necesitado nunca a un médico, es decir, quienes no han tenido necesidad de tomar medicamentos. Yo le contesté: Mujer, ¡eso es un milagro! Sabemos que no es lo mismo curar que sanar. Se entiende por curar la desaparición de los síntomas o enfermedades utilizando agentes externos y se refiere más al cuerpo físico. Mientras que si hablamos de sanar, nos referimos a algo más profundo e interno de nuestro ser, que tiene que ver más bien con las emociones, la mente y el espíritu o con nuestra forma de pensar, sentir y actuar. A través de la historia ha habido diferentes conceptos sobre la salud y ha habido una gran evolución. En la cultura griega, se canalizaron los conocimientos a través de la mitología, con un fuerte componente religioso y mágico. Higia, es diosa de la salud (clásico lema veterinario: ‘Higia pecoris, salus populi’, es decir, la salud del ganado es la salud del pueblo), e Hipócrates, padre de la medicina, con su juramento consistente en no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos como base de la ética médica en todo tiempo y lugar. El desarrollo de las ciencias, el conocimiento científico y el alto nivel de recursos y tecnologías de hoy permiten que con vacunas, antibióticos y otros descubrimientos sobre la estructura del ADN y demás, avance la medicina y se puedan vencer muchas enfermedades que eran incurables. La palabra salud es de las más expresadas y deseadas en el habla común y en el mundo. Igual se utiliza para un brindis cordial en una celebración o cuando jugamos a la lotería y no nos toca… (¡el día de la salud!) o cuando cantamos el estribillo famoso que nos ponemos todos en boca: "Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios".

Menchu Gil Ciria. ZARAGOZA

Nanas de la cebolla

El 28 de marzo se cumplió el 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Pablo Neruda escribió que recordarle es un deber de España, un deber de amor. Yo quiero, guiada por mi admiración hacia su poesía, rendir tributo a este genio, creador de un estremecedor poema titulado ‘Las nanas de la cebolla’, donde conjuga los contenidos más humanos y los envuelve con hermosas metáforas. La sencillez se mezcla con la altura lírica del poeta, de la misma manera que combina lo culto con lo popular en una composición conmovedora, una de las más tristes canciones de cuna. Su muerte a los 31 años en el penal de Alicante nos dejó esta joya que escribió en otra cárcel de Madrid, usando papel higiénico, a falta de hojas sueltas o un cuaderno. Con este poema, cierra el ‘Cancionero y romancero de ausencias’. Doy las gracias a Miguel Hernández porque precipitado en la sombra, como él se veía, se mantuvo en contacto con el pueblo, con el futuro, y tal vez con la luz y la esperanza, gracias a su hijo y a su mujer, dejándonos este tesoro literario. Mi agradecimiento también a Serrat, que dio luz a la sombra que persiguió a este poeta.

Gema Abad Ballarín. ZARAGOZA

Un baile en Monzalbarba

Fue en el baile de Monzalbarba, en las fiestas de la Sagrada. Sus miradas se cruzaron, sonrieron, bailaron y bailaron bajo la atenta mirada de las primas. Bailaron y bailaron bajo la lluvia fina de las estrellas que dejaron unos charcos de amor que durarían la vida entera. El abuelo los bendijo y la abuela tejió el jersey para pasar los inviernos. Él se dedicó a la empresa, ella a la familia. Primero vino Ana, luego Cristina, más tarde Beatriz y por último Isabel. Pero no olvidaron su primer baile, sus primeros sentimientos. Ella llevó siempre con dignidad la vida que le tocó vivir, él acarició la gloria profesional, pero siempre recordaban ese baile que volvían a bailar en las nocheviejas en los hoteles de moda. Luego llegamos nosotros, siendo acogidos en la familia. Ella hizo un hueco en su corazón, él unos amigos para tomar el vino. Los abuelos siempre hidalgos de Maribel se fueron, vinieron alegrías y tristezas, pero siempre estuvieron las fiestas de Monzalbarba. Allí nos juntábamos, era la melodía de aquel baile con cuyo recuerdo él se marchó y ella con la enfermedad lo olvidó. Pero yo sé de las miradas en las que se dijeron sí y construyeron puentes a Alfocea, construyeron caminos a Utebo, construyeron carreteras a Zaragoza. Yo soy testigo de ese amor, su primera fábrica fue la familia, su primer reconocimiento fueron las hijas, sus primeros albergues fueron sus yernos y ya en hoteles fueron los nietos. Ahora ella se ha ido, él la esperaba en ese rinconcito de la Luna para seguir bailando y bailando, celebrando ese amor que les ha durado toda la vida.

José Vicente Domeque Goya. ZARAGOZA

