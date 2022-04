Menos impuestos

Qué necesario es recordar lo que es el Estado y qué significa ser ciudadano, con sus derechos y sus obligaciones.

Recordar que cuando se rompe una farola o una señal de tráfico, se está rompiendo algo que es nuestro y que pagamos entre todos, y que cuando se roba o estafa a una institución pública para comprarse un Rolex (por poner un ejemplo), se nos está robando a todos.

También así tendríamos una conciencia más clara de lo que son los impuestos y para qué sirven, más allá de para enfadarnos (mucho) cuando la renta sale a pagar o cuando el IVA encarece un servicio, y recordaríamos que nuestro sistema es redistributivo: quien más tiene más aporta para que quien no tiene pueda acceder a los mismos servicios y prestaciones. Es fundamental para que exista la igualdad de oportunidades.

Por eso, pedir al Gobierno que baje los impuestos es debilitar nuestro estado de bienestar. Si el Estado no ingresa lo suficiente para pagar la sanidad, la educación, las pensiones o las infraestructuras no podrá seguir prestando estos servicios. Y eso significa que sólo podrán tenerlos quienes puedan pagárselos: es el primer paso para volver a crear una sociedad de ricos y pobres, donde exista la caridad y no los servicios sociales.

Estamos ahogados, sí, con la subida de la luz, de los carburantes, de la vida en general, con una inflación altísima y con una guerra aquí al lado. Pero aprovechar eso para jugar con el estado de bienestar es una medida populista que perjudica, sobre todo, a quien menos tiene.