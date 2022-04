Cartas al director de HERALDO: La inseguridad en las aceras de Zaragoza

La inseguridad en las aceras de Zaragoza

Hace unos días, en la acera de mi calle, mi mujer, mi hija y yo fuimos arroyados por una moto que, como muchos vehículos, estaba aparcada en zona peatonal.

La conductora, en vez de bajar la moto a pie a la calzada, como se debe hacer, inició la marcha en la acera y se abalanzó sobre nosotros. Afortunadamente no hubo ningún daño físico. La conductora intentó una disculpa alegando que se le había escapado el acelerador, pero no fue un accidente sino una imprudencia. Todo aquello que ocurre realizando una actividad fuera de lo ordinario o permitido no es accidente, es imprudencia, y el resultado puede ser dañarse uno mismo o dañar a otras personas. Mi reacción no fue buena, lo siento, tendría que haber sido comprensivo con mi conciudadana imprudente que podía haber enviado a cualquiera de mi familia al hospital. Cualquier vehículo circulando por las aceras es un peligro a la integridad física de las personas, y un siniestro ocurrido en esas circunstancias no es disculpable. Alguien dirá que podíamos haber avisado a la Policía y tramitado una denuncia; posiblemente hubiese sido lo correcto. No me dejaron, a fin de cuentas no había pasado ‘nada’. Mis pensamientos posteriores me llevaron a preguntarme por qué los responsable de la convivencia ciudadana de Zaragoza, léase el Ayuntamiento, en mi percepción no hacen lo suficiente para evitar el ambiente caótico y de inseguridad que se vive en las aceras de esta ciudad. ¿Pueden dormir tranquilos con su toma de decisiones al respecto, sabiendo que se pone en riesgo la integridad física de los vecinos? ¡Señores ediles, actúen de una vez con el único precepto de la seguridad y tranquilidad de sus ciudadanos peatones y hagan cumplir las normas de una vez!

Arturo Lamarca Aparicio. ZARAGOZA

El descuento y las gasolineras

Se negocia un descuento en carburantes (muy necesario) y se acuerda que lo anticipen las gasolineras, que no han estado en la negociación. Muy buena idea esta de hacer descuentos con el dinero de otros. Estos otros son pequeñas y medianas empresas o autónomos con recursos muy limitados. Y si ya es complicado llevar este desembolso, se prepara esto en los tres últimos días del mes sin tiempo para adaptar programas informáticos y terminales de cobro, que se han caído y no podemos cobrar en la gasolinera. Esta situación tiene más sombras que luces para un sector ya muy perjudicado por la pandemia y por el constante incremento de precios. En que acabe la campaña se verá quién la ha podido resistir. ¿No hubiese sido más fácil para todos que las petroleras bajasen el precio de los carburantes esos 20 céntimos? Cada día me cuesta más entender esta manera de actuar. Quiero pedir disculpas a nuestros clientes por las molestias que han tenido por esta lamentable situación.

María Teresa Fernández. MONTALBÁN (TERUEL)

Al fin llega la Semana Santa

¡Casi no llegan, uf! Hablo de las vacaciones de Semana Santa, que vuelven a tocar a mitad de abril. ¡Con las ganas que tenemos de que algo rompa toda esta rutina de malas noticias encadenadas! Cuatro días de fiesta que ofrecen la oportunidad de olvidarse algo de tanto problema y angustia, entretenidos al menos con las procesiones o de las más variadas formas, según el gusto y los recursos de cada cual. Y es que, al menos en mi pueblo, el primer trimestre del año se hace muy cuesta arriba: los días cortos, el frío, el vacío de las calles, las subidas de precios –aunque las que eran habituales parezcan una inocente molestia frente a las que vivimos hoy–... y sin un solo día festivo desde Reyes hasta Jueves Santo que amortigüe tanto tedio. Igual pasa durante el verano: desde el 1º de mayo hasta el 15 de agosto, un erial seco y caluroso, sin fiestas para los que no tienen vacaciones pagadas. Por contra, en los cuatro últimos meses se amontonan las festividades locales y las nacionales, las de carácter político y las religiosas... Si fuéramos más racionales, repartiríamos los días de asueto de un modo más regular a lo largo del año. Y no digo yo que no sea emocionante que haya una festividad cambiante que impida la monotonía, como es la Semana Santa, ¡pero que no se postergue tanto, por favor!

Carlos Sanmiguel Echeverría. TARAZONA

Nos faltan médicos

Es bastante conocida la situación en el servicio público de salud, con demoras, falta de personal, etc. Y a causa de ello, el incremento de la contratación de seguros privados de salud. Ocurre que en estos servicios médicos privados está comenzando a pasar lo mismo: demoras para consultas con especialistas de 2 ó 3 meses, pruebas diagnósticas muy retrasadas, ausencia de médicos especialistas y, para tratamientos de asuntos realmente serios, remisión a la salud pública por incapacidad de resolverlo en la privada. ¿La causa? Fundamentalmente la falta de médicos tanto de atención primaria como de especialidades. Los ‘numerus clausus’ tan reducidos y los sueldos pequeños hacen que un gran número de profesionales de medicina y enfermería emigren a otras regiones y a otros países. Convendría que los responsables políticos meditaran, se ampliara la oferta MIR, que ha demostrado ser excelente, y se incrementaran los sueldos de estos profesionales que tanta falta nos hacen, fundamentalmente en la sanidad pública. Porque si no se ponen manos a la obra, vamos a una situación lamentable y y tercermundista.

José Soler Martínez. ZARAGOZA

Los celos entre hermanos

Cuando una pareja se junta para formar una familia, piensa en tener hijos, calcula dos o tres. Viene el primero, se acoge con ilusión por toda la familia, la madre o el padre se plantean dejar de trabajar por un tiempo, pero los gastos les superan y no dejan de trabajar. Piensan en guarderías, pero están los abuelos. ¡Qué mejor para un niño que estar lleno de cariño! Viene el segundo hijo, y el primero se convierte en hermano mayor. Se llevan poco tiempo. Aparece la responsabilidad del mayor sobre el pequeño: «Dale el juguete a tu hermano, que es el pequeño». En mis tiempos los padres pegaban a los hijos y el mayor recibía la bofetada. Las caricias y la ternura de la madre, para el pequeño, lo que por falta de tiempo no pudo dar al hermano mayor. No digo nada en caso de la familia numerosa, en la que el hermano mayor se convierte en supermayor. El hermano mayor mira con celos los besos y abrazos de la madre al pequeño. Surge el rencor entre los hermanos, los celos van creciendo. Muchos hermanos no superan esa barrera que la madre ha establecido entre ellos. Por desgracia, nunca son amigos, confidentes o simplemente hermanos.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

