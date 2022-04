Estrategia china

Hará unos diez años que un librero me recomendó ‘Conferencia sobre la eficacia’, de François Jullien, célebre filósofo y sinólogo francés.

La obra, síntesis del ‘Tratado de la eficacia’ del mismo autor, fue para mí un valioso descubrimiento. Destinada originalmente al empresariado francés con intereses en China, yo la uso para ofrecer una alternativa con la que explicar mejor, por el contraste radical que supone, la idea de eficiencia que han de aprender mis estudiantes de Economía.

Frente al logro de los objetivos a lo occidental, mediante un plan optimizador de los recursos, el pensamiento chino, atento a la transformación silenciosa de la naturaleza, en la que se diluye la relación causa-efecto, no propone estrategias basadas en depurados modelos, sino en el aprovechamiento ventajoso de cada situación, sin desvirtuarla, conforme al proverbio de ‘no hacer nada, pero que nada deje de hacerse’, del mismo modo que se cuida una planta, pero no se la fuerza a crecer antes de tiempo. Así, el buen general vence sin aparente mérito y sin recurrir a hechos heroicos. Por eso, dice Jullien, "China no conoce el género de la epopeya".

Lo anterior se refleja en el "luchar sin combatir" del que trató José Javier Rueda la semana pasada en este periódico, refiriéndose a la actitud de China ante la invasión rusa de Ucrania. Ahora bien, según evolucionen los acontecimientos, China tendrá que ser más decisiva. Y entonces, confiemos en que su estrategia para convertirse en superpotencia de primer nivel no pase por apoyar de verdad la apuesta belicista del régimen de Putin.