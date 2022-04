Cartas al director de HERALDO: Los ‘éxitos’ de algunos ministerios

Los ‘éxitos’ de algunos ministerios

Hoy me siento alegre y satisfecho por distintos hechos acaecidos dignos de felicitación.

En primer lugar, quiero felicitar al novísimo Ministerio de Universidades por cortar, en plena ola de frío, la calefacción en la Universidad a estudiantes, entre ellos mis hijos, profesores e investigadores, nada mejor para investigar que tener la cabeza fría. Lo peor es que con la partida de calefacción no cubran los gastos del nuevo Ministerio y tengan que recurrir a reducir las plantillas y obligar a dar más horas lectivas en detrimento de las de investigación. En segundo lugar, quiero felicitar al distópico Ministerio de Igualdad por haber creado una brecha enorme dentro del feminismo, debilitándolo frente al machismo que todavía impera. Creo que su talentosa ministra todavía no ha interpretado que el divide y vencerás se refiere al enemigo, no a ti mismo. En tercer lugar, quiero felicitar al innovador Ministerio de Trabajo que, con la obligación de hacer todos los contratos indefinidos y la prohibición de despedir, disminuyen la precariedad en el trabajo y no aumenta el paro, no sé cómo no se nos había ocurrido antes. En cuarto lugar, quiero felicitar al siempre entrañable Ministerio de Consumo por su lucha contra la lacra de las apuestas mientras no para de promocionar la lotería nacional, una buena manera de luchar contra la competencia, ¡qué vivo! Y por último, quiero felicitar al inmóvil Ministerio de Transportes por insultar a todos los autónomos transportistas en plena desesperación de verse arruinados, y haber llegado al desabastecimiento de pienso para los animales. Quizá era parte de la lucha contra las macrogranjas de su camarada en Consumo. Sin duda es un Gobierno muy cohesionado con una clara línea de trabajo, que espero no sea también indefinido, por lo que aprovecho para darles mis más sinceras felicitaciones.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

Analfabetismo científico

Vivimos en un país en el que no importa la formación de nuestros jóvenes. Solo importan las asignaturas que sirven para adoctrinar en la ideología oficial. Reforma tras reforma, solo se debate sobre aumentar las horas obligatorias dedicadas a las humanidades, por la sencilla razón de que políticos y periodistas tienen formación humanística. La enseñanza de las ciencias no solo no interesa a la prensa y al poder, sino que suena como algo exótico, ajeno a nuestra sociedad. ¡Que inventen otros! ¿Suena exagerado? En la reforma educativa que se está poniendo en marcha desaparecen del bachillerato asignaturas científicas como Cultura Científica (única aproximación a las ciencias que tenían los alumnos del bachillerato de humanidades), Anatomía Aplicada (escogida por muchos chavales que querían acceder a estudios biosanitarios) y Ciencias de la Tierra y medioambientales (optativa de 2º de Bachillerato) y queda arrinconada la Geología. El Gobierno ha decidido que la ciencia no es algo crucial en la formación del alumnado. Todo ello, en un año en el que salimos de una pandemia y hemos vivido catástrofes naturales como el volcán de La Palma. Sería chistoso si no fuera tan patético. Después veremos lágrimas de cocodrilo cuando marchen nuestros investigadores a otros países donde se valora el talento, o nos quejaremos de que no hay vacunas de patente española. También asistiremos a campañas subvencionadas donde se reivindica el papel de la niña en la Ciencia. Seamos serios. En España la ciencia no es para las niñas... ni tampoco para los niños. La ciencia no le interesa a ningún gobierno; y menos aún su enseñanza. Hace meses, el profesorado de Ciencias redactó un manifiesto solicitando que no se perpetrara esta tropelía. Fue secundado por más de 30.000 firmas. ¿Tuvo alguna repercusión a nivel político o mediático? No, ninguna. Que cada cuál se pregunte por qué. Tenemos la educación que nos merecemos como sociedad. El analfabetismo científico está firmemente asentado en nuestro país. No hay esperanza.

Manuel Buil Trigo. MONZÓN

La presunción del alcalde

Afirmar con contundencia algo imposible de demostrar dice muy poco de la persona que hace la afirmación. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza y presidente del PP-Aragón, ha dicho alto y fuerte, según publica HERALDO: "A mí no se me hubiera escapado la fábrica de baterías". Nunca sabremos si con Azcón y el PP las cosas habrían sido diferentes y la fábrica habría ido a Zuera. Pero su presunción tiene el mismo valor que si yo dijera que si fuera alcalde de Zaragoza la ciudad iba a ser la envidia del mundo entero. Este tipo de fantasmadas contribuye a que la consideración que tenemos los ciudadanos de los políticos esté por los suelos. Tal vez habría que recordarle al señor Azcón que su partido pensaba que el aeropuerto de Teruel era un "campo de cebada y una chatarrería". O que José María Aznar nos decía aquello de "créanme, hay armas de destrucción masiva en Irak". El refranero ayuda en estos casos a retratar a los fanfarrones: del pensar al hacer, hay muchas leguas que correr; decir y hacer, pocas veces juntos se ven; del dicho al hecho hay un largo trecho, etc. También se podría recurrir a la Biblia y decirle a Azcón y a los suyos que "quien esté libre de culpa tire la primera piedra", porque el PP es experto en hacer promesas y no cumplirlas y en colocar primeras piedras de cualquier obra y olvidarse de las demás. Podríamos así calificar al Partido Popular como partido ‘monolítico’ (de una sola piedra). Terminaré con otro refrán que se ajusta bien a la altivez del alcalde de Zaragoza: dime de qué presumes y te diré de qué careces.

Evaristo Torres Olivas. Villarquemado (Teruel)

Alternativa a Sánchez

Que la situación de España es muy difícil ya nadie lo pone en duda. Se le ha ido de las manos al presidente Sánchez y a su Gobierno, dividido y desorientado. El desánimo se ha instalado en la población que no ve posible superar la crisis con un presidente que pide unidad, pero al que nadie cree porque engaña y miente sistemáticamente. Se percibe a los ministros, salvo honrosas excepciones, como personas faltas de formación y preparación. Sánchez no tiene claro el significado de pacto de Estado, algo imprescindible. Para él, es sumisión y entrega incondicional. Quizás sea llegado el momento de que, como partido político, el PSOE toma cartas en el asunto. Por cuanto no se plantea elecciones generales, una alternativa podría ser propiciar el relevo de Sánchez por otro socialista cualificado, que los hay. Alguien que conforme un nuevo gobierno con personas técnicas, solventes y formadas. Con un nuevo presidente sería factible el pacto de Estado y la unidad que se precisa. Ya en su día el PSOE prescindió de Sánchez. Debería meditar si es llegado el momento de plantear nuevamente su relevo por el bien de los españoles y de España. Especialmente deberían meditar los barones.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

