Una de las teorías que buscan explicar el pionero crecimiento económico de los países de Europa occidental desde mediados del siglo XVIII, destaca la capacidad de los estados o, dicho de otra forma, su papel extractivo para recaudar impuestos de forma centralizada y su papel productivo como proveedor de servicios públicos.

A mediados del siglo XIX, muchos estados europeos ya tenían niveles modernos de capacidad extractiva y productiva, lo que les permitía tener elevados ingresos fiscales y poderlos asignar a dicha provisión. Pero la recaudación de impuestos y su utilización adecuada no solo ha sido históricamente positiva para lograr el crecimiento económico, si no que ha ido adquiriendo una crucial función redistributiva. La construcción del estado del bienestar europeo exigió una potente fiscalidad de carácter progresivo, para poder ofrecer servicios públicos básicos como la educación o sanidad gratuitas. Sin acceso a este tipo de bienes públicos, la igualdad de oportunidades sería una enorme quimera y las instituciones no cumplirían su función de ser lo más inclusivas posible, es decir facilitadoras de que las personas puedan desarrollar sus capacidades y de esta forma impulsar el crecimiento económico general. En vez de pedir rebajas impositivas, en un país con una presión fiscal por debajo de la media de la UE, deberíamos asegurarnos de que gastamos adecuadamente. No necesitamos menos impuestos, sino que estos se empleen lo mejor posible. Este es el verdadero debate. El bienestar y la equidad así lo exigen.