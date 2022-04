Cartas al director de HERALDO: Torpeza en las relaciones con Marruecos

Torpeza en las relaciones con Marruecos

La operación diseñada por el Ministerio de Exteriores, que dirigía Arancha González, para trasladar a Logroño al líder del Polisario, Brahim Gali, ejecutada el 18 de abril de 2021 con un vuelo irregular que aterrizó en Zaragoza, ha traído graves problemas a España.

Se intentó ocultar, pero Marruecos detectó su presencia el 15 de mayo y su reacción fue rápida y contundente: 1.- Retiraron a su embajadora, lo que supone un paso previo a la ruptura de relaciones. 2 – Cancelaron ‘sine die’ la operación Paso del Estrecho’ a través de los barcos que hacen en recorrido entre Algeciras y Tánger. 3.- Propiciaron una ‘invasión pacífica’ de más de 10.000 jóvenes a través de las fronteras con las ciudades de Ceuta y Melilla, que crearon una situación caótica en dichas ciudades y un problema de orden social y sanitario. 4.- Cerraron la comunicación y los normales intercambios de mercancías entre Marruecos y las citadas ciudades autónomas. Todo ello ha producido unos importantes perjuicios económicos a nuestro país y ha incrementado la llegada de inmigrantes ilegales. Mientras, el Gobierno devolvía al Sr. Gali a Argelia en el mes de junio y mantenía una actitud pasiva en este asunto. Y hace una semana y en un acto de irresponsabilidad política el Sr. Sánchez sorprendía a todos (incluso a los propios socialistas) reconociendo que el territorio del Sáhara, ocupado ilegalmente por Marruecos, debería formar parte de esa nación. Esto ha supuesto una reacción negativa por parte de Argelia, que perjudica nuestra cordial relación, y los contratos del gas argelino, vitales para nuestra economía. Nunca España había llegado con ningún gobierno a tanto grado de inutilidad política e incluso al ridículo internacional que han generado sus decisiones.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Lo improbable

El adjetivo improbable puede tener dos significados: algo que es muy difícil que ocurra o algo que no se puede probar. Que cada cuál elija el que conviene más a este caso. Yo lo tengo muy claro. Resulta que la Fiscalía ha archivado la investigación del presunto amaño en algunas oposiciones a funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza entre otras razones porque «si bien se aprecian las anomalías apuntadas en las preguntas formuladas, podría tratarse de omisiones involuntarias». No sé si se habrán molestado en estimar qué probabilidad había de que en vez de un amaño se tratase de simples errores. Yo sí: una entre 43 millones. Otra de las sorprendentes ‘razones’ de la Fiscalía para no investigar el asunto es que sería de gran dificultad identificar a los posibles responsables ya que «en cada tribunal hay seis personas, distintas en cada caso». Elemental, querido Watson. Entre tantísimos sospechosos, mejor olvidarse. También se dice que «en ninguno de los casos las anomalías son determinantes del resultado de la prueba por su poco número en relación al total de preguntas». Esto también es para nota. ¿Cuántos opositores se quedan fuera por haber fallado solo una pregunta más que los que han superado la prueba? En este caso se trataba de ‘solo’ ocho preguntas presuntamente marcadas. Pero lo gordo es que este presunto fraude se ha detectado en al menos cuatro exámenes para distintos puestos en los últimos años, con distintos equipos de gobierno. Y como el presunto marcaje fraudulento consistía unas veces en poner un punto al final de la respuesta correcta y otras justo al revés, o sea, en dejar sin ese punto solo la respuesta buena, pues la Fiscalía ve en esta circunstancia otro motivo para dejar de investigar alegando que "el patrón de indicación difiere y parece difícil de identificar para el aspirante». Un argumento curioso. No tengo ninguna implicación directa con este asunto, pero me pongo en la piel de la gente que tras mucho esfuerzo se ha quedado sin un puesto mientras otros ‘presuntamente’ les han arrebatado su plaza haciendo trampas.

José Ramón Sánchez Puertas. ZARAGOZA

El Gobierno ante la subida de los precios

Aquí el que no corre vuela. Viendo la bajada de precios del combustible marcada por el Gobierno, suben los precios unos días antes para así dejarlos como antes. ¿Cómo un gobierno puede dar tantos tumbos y cada uno peor que el anterior? La cesta de la compra ya no la usamos porque tiene tantos agujeros que perdemos todo lo que ponemos. Casi todos los días vemos en las noticias que van a repartir miles de millones y subvencionar esto y aquello, ya suena a tomadura de pelo. Las subidas de los alimentos, el Gobierno las tenía que haber controlado, porque para la mayoría de los centros de alimentación este ejercicio pasará a la historia en beneficios, porque el Gobierno no supo o no le interesó controlarlo. No echemos la culpa a los conflictos de las malas gestiones de unos gobernantes que empobrecen más aun a la clase media baja y multiplican los beneficios de los poderosos. ¿Cuántos miles de millones de beneficio extra tendrán las eléctricas este año? Ya no creemos ni en políticos ni en políticas que están machacando a los ciudadanos con toda clase de pagos e impuestos mientras las grandes empresas no pagan impuestos. La clase obrera y media baja somos los que estamos pagando y sufriendo los desaguisados de este Gobierno, que tiene las manos atadas y los zapatos de plomo porque cada paso que da tropieza y se atasca. El señor Sánchez tiene que controlar la cesta de la compra. Esperemos que le entre un rayo de lucidez y sepa mejorar la situación. Un consejo le doy, que no desmigue más a la clase baja y que pida pan a los que tienen el granero lleno.

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

La virtud de la fortaleza

La fortaleza no quiere decir que la persona esté gorda y mofletuda, no. La fortaleza es una virtud que, como todas las virtudes, hay que practicarla; y con buenos modales y el ejemplo la enseñamos a los demás. Las personas que viven esta virtud soportan las grandes dificultades, afrontan el mal, superan los impedimentos que vienen de las pasiones, obran el bien, son magnánimas, tienen paciencia. Perseverancia pues en lo que uno realiza, ser magnánimo, tener confianza con los demás, advertirles dónde están el bien y el mal pero sin humillar, con delicadeza. Confianza como buenos amigos, no ser mandones, comprender, hacer favores aunque tengamos a veces que desbaratar nuestros planes para escuchar o acompañar u ofrecernos para algún servicio. Partes integrales de esta virtud: magnanimidad, confianza, magnificencia, paciencia, perseverancia. Peligros que hay que evitar: presunción, ambición, vanagloria, cobardía, comodidad, pereza, etc. Todos somos hijos de Dios, si viviésemos como tales, otro gallo cantaría. A por ello.

Conchita del Moral Herránz. BARBASTRO

