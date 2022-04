Seguimos a la espera

Abundaba en el artículo de la semana pasada en la lentitud a la que nos tiene acostumbrados la Administración pública en sus tramitaciones por muy importante que sea el objeto de sus inversiones.

Aludía a lo que está costando modernizar la línea ferroviaria de Canfranc, esa que en el siglo pasado nos conectó directamente con el resto de Europa y articuló un potente eje económico que tristemente languideció progresivamente hasta la desaparición. Teniendo en cuenta las décadas de retraso que acumula esta infraestructura, que podemos convenir que es una reivindicación unánime de Aragón, no quiero pensar el tiempo que costará, por ejemplo, adecentar el acceso a Luesia, en la Alta Zaragoza, que desde luego no por ser una vía secundaria merecería menos atención que el propio Canfranc, aunque no sea esta humilde y tortuosa carretera un emblema de todos los aragoneses, al menos hasta ahora. Es cierto, no obstante, que de momento ambos proyectos están considerados por nuestros administradores en pie de igualdad, equiparados en una misma categoría: la de la espera. ¡Ah, cómo une la desdicha!

Lamentablemente estamos rodeados de símbolos de Aragón que acumulan desquiciantes retrasos. No quiero aburrir con la retahíla. Me centraré solo en otra de la que se hacía eco este diario hace unos días y que afecta a San Juan de la Peña. Se trata de la hospedería, cerrada desde hace cuatro años y sin visos de que pueda abrir en este 2022. Situada junto al Monasterio Nuevo, este moderno hotel de diseño se asoma a la pradera de San Indalecio, un espacio que forma parte de un paisaje protegido cuya belleza compite con su rica historia. Bien, pues el que debería ser reclamo hotelero principal de uno de los tesoros naturales, patrimoniales e históricos de Aragón se mantiene a la espera de unas obras de adecuación y mantenimiento después de que en 2018 la concesionaria entrara en concurso de acreedores y dejara la gestión. Obras pendientes que obviamente demorarán todavía más la apertura del establecimiento.