Cartas al director de HERALDO: El Gobierno y la excepción ibérica

El Gobierno y la excepción ibérica

Estamos rodeados de problemas.

Siguen lloviendo fuertes incrementos en los precios, en particular los de la energía, lo que nos lleva a cerrar marzo con un IPC interanual del 9,8%. Europa también tiene inflación, pero más moderada que España. Alemania, que tiene una fuerte vinculación con Rusia, va a tener un incremento de precios del 7,6%, sirviendo como referencia al ser la locomotora europea. Sin duda somos la ‘excepción ibérica’ de la que habló Sánchez en Bruselas. Y lo somos, al no ser capaces de cerrar casi ninguno de los acuciantes problemas que, desde el comienzo de la pandemia, han caído en territorio patrio. Además, tenemos en nuestras cabezas la amenaza de desabastecimiento, el cierre de fábricas, y los problemas que se derivan de una huelga del sector de transportes que no termina por la desconfianza del sector en el Ejecutivo de coalición; Francia, o Bélgica también subvencionan los carburantes y no hay huelga de transporte. Parte de la problemática nacional es motivada por la guerra de Ucrania. Pero gran parte de los contratiempos son de cosecha nacional, al desconfiar de un Gobierno al que desde hace tiempo se le ven las costuras rotas. Gobernar no es sentarse en la Moncloa, o cambiar de ministros. Dirigir un país es hacerlo con humildad y con esfuerzo en buscar soluciones a los problemas, contando con la colaboración de las fuerzas políticas, así como de los distintos agentes económicos, máxime en situaciones como las que nos está tocando vivir. ¿Por qué no hay un pacto similar a los de la Moncloa de 1977? Sin duda, somos una vez más la ‘excepción ibérica’, no solo en términos energéticos, sino también políticos. Cada día somos más pobres, sin visos a corto plazo de salir de este nuevo estatus socioeconómico.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Huelga en instalaciones municipales

Érase una vez un grupo de niñas de 7 y 8 años. Su mayor pasión, jugar al fútbol sala. Toda la semana, pensando, nerviosas por el partido. Llega el día señalado, vaya hora para jugar, las 9 de la mañana, pero su pasión les puede y a las 7 ya se preparan para un día muy especial. Preparan su ropa, equipaciones, desayunan y meten prisa a los padres, «llegamos tarde». Nervios en el coche, pero sobre todo mucha ilusión. Llegan a la puerta del pabellón a las 8.30. ¡Qué raro!, está todo cerrado, ¿nos habremos equivocado?, piensan. Pero ven a sus compañeras y su cara refleja la ilusión. Pasan los minutos y no entienden nada, todos en la puerta y sin entrar, «¿qué pasa?, si solo queremos jugar». Llega un padre y les dice, «no jugáis, están de huelga». La sorpresa y las lágrimas se reflejan en su cara, no entienden nada, no saben lo que pasa, pero rompen a llorar, su ilusión del sábado se ha acabado de la peor manera posible. Esta es la situación vivida en una instalación municipal de Zaragoza. Siéntense y lleguen a un acuerdo, pero piensen que estas niñas o niños no tienen ni la culpa ni idea de lo que pasa, pero seguro que ellas lo arreglarían hablando.

José Javier Romeo Esteban. ZARAGOZA

La defensa y el servicio militar

La Unión Europea se da cuenta de que nuestras Fuerzas Armadas necesitan un impulso y tienen que aumentar el presupuesto de Defensa para ponernos en el lugar que nos corresponde en Europa y en la OTAN. Los medios actuales de las Fuerzas Armadas y la sofisticación de los mismos requieren cada vez más personal cualificado y calificado, necesitamos un número mayor de profesionales, lo que no quiere decir que sus componentes tengan que ser todos profesionales. En las Fuerzas Armadas hay muchos cometidos que no requieren una profesionalidad definida y que podrían desempeñarlos soldados pertenecientes a un servicio militar obligatorio. Descartando la antigua forma de hacer la mili, se podría llamar a la juventud al cumplir los 18 años, con las exclusiones o prórrogas contempladas por la ley, para su ingreso en filas durante dos meses en verano y durante dos años consecutivos, a semejanza de lo que se hacía en las milicias universitarias. Con esto toda la juventud española estaría en posesión de los fundamentos básicos de los Ejércitos. Si hoy día hubiese una movilización y parte de nuestra juventud se tuviese que incorporar a filas, lo harían sin saber lo fundamental: disciplina, y sin el mínimo barniz técnico de su misión. Por otra parte, los Ejércitos se encontrarían sin mandos para las pequeñas unidades, es decir, mandos encomendados a esos oficiales y suboficiales de milicias universitarias que dejaron su impronta con un montón de condecoraciones. Hay una frase muy conocida relativa a los ejércitos romanos, si quieres la paz prepara la guerra. Ahora también se podría decir, si quieres ejércitos prepara soldados.

José Gayán Górriz. ZARAGOZA

La palanquica

A las 10.30 de la mañana, en un concesionario de vehículos de un lugar de España. El comercial vende las bondades de su producto. «Este coche tiene todos los adelantos imaginables: asistencia autónoma de conducción, aviso de colisión, ordenador integrado con 5 G, visión en luna delantera, manos libres para manejo de funcionalidades, airbags por todos lados, luces más potentes e invisibles para los demás… Siéntate al volante y verás». El joven comprador se encuentra un atractivo frontal con una gran pantalla, mandos y botones en el volante, está entusiasmado. De pronto le pregunta al vendedor: «Oye, esa palanquica a la izquierda del volante, ¿qué es?». «Ah bueno –le responde– es la palanca del intermitente, que sirve para avisar al resto de los conductores de tus maniobras. «Ah ya, si solo es para eso y está ahí detrás, no será muy importante». Señores de la DGT, Stop Accidentes y demás mantenedores de la buena circulación, ¿sería posible una campaña de recordatorio de la importancia y uso de esa palanquica? No hace falta ser muy observador para percatarse de las pocas veces que se pone en funcionamiento. Hagan la prueba.

Adolfo García Hernández. ZARAGOZA

Seamos constantes

La constancia ha sido considerada desde tiempo inmemorial una de las claves del éxito. Entran en juego la fuerza de voluntad, la disciplina y el esfuerzo. Al comenzar a practicarla suele resultar complicada hasta que logramos convertirla en hábito. El resultado no suele percibirse de la noche a la mañana sino a largo plazo. De modo que, en esta era de la gratificación instantánea, aparte de la motivación para empezar, tan solo la concatenación de los pequeños y ‘constantes’ esfuerzos cotidianos te permite llegar al final.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

