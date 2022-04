Cartas al director de HERALDO: Los viajes del Imserso y sus efectos económicos

Los viajes del Imserso y sus efectos económicos

Después de cuarenta y dos años de trabajo y cotizaciones durante mi vida laboral he ingresado en el estatus de jubilado.

Tras varios años sin funcionar hemos realizado un viaje de ocho días con el Imserso y debo comentar que hemos recibido muy buenas atenciones tanto en el viaje como durante la estancia. Muchas gracias. Desde algunos sectores y personas, desconociendo la realidad de las cosas, se ha criticado que los mayores podamos optar a estos viajes, ya que creen que lo hacemos a expensas de los impuestos de todos. Es por ello que deseo recordarles que prácticamente abonamos el coste de lo contratado entre las empresas seleccionadas para negociar los servicios prestados y los diferentes hoteles. Y seguro que resulta injusto, pues hay que recordar que estos merecen algo más por las atenciones y servicios que nos ofrecen. Algo que se omite y es muy importante es conocer que durante estos viajes se mantienen contratados no menos de cien mil trabajadores de hostelería y turismo, los cuales en vez de engrosar las filas del paro pasando a recibir unos haberes con cargo a los fondos públicos, realizan su trabajo por lo que reciben un salario y además abonan sus impuestos. Y esto no queda todo aquí. En estos viajes se consumen miles y miles de toneladas de frutas y verduras, carnes, pescados, lácteos y demás productos por los cuales se da salida a otros sectores como ganaderos, pescadores, agricultores, etcétera, así como todo tipo de transportes de mercancías y personas, generando empleo a otros muchos, obteniendo trabajo y riqueza a la vez que nuestros ‘empleados’, los recaudadores políticos, consiguen ingentes cantidades de dinero de nuestros impuestos. Viajando también creamos riqueza.

José Luis Bescós Guillén. ZARAGOZA

Restaurar la ermita de San José

A primeros de noviembre del año pasado, la ermita de Santa Ana de Tauste, vulgo de San José, fue incluida en la Lista Roja de Hispania Nostra; su comité científico lo consideró oportuno para llamar la atención sobre su estado e impulsar su restauración. El día 4 de ese mes, HERALDO se hizo eco del informe de dicha asociación, en el que se señalaba que el estado de conservación del edificio era ruinoso. La ermita, ubicada junto a la carretera A-126, en lo que puede considerarse la entrada desde el sur a la comarca de las Cinco Villas, sufre desde hace décadas un deterioro que puede ser irreversible si no se actúa de inmediato. La construcción del siglo XV es modesta, pero su valor es de primer orden para la villa, como razonó Hispania Nostra, puesto que «es un edificio patrimonial de Tauste, con una importancia histórica y antropológica extraordinarias para la localidad. Aparte de las iglesias de Santa María la Mayor y de San Antón, la ermita de Santa Ana y San José es el edificio más antiguo de la villa. La romería de San José es parte de la cultura popular, y dado su estado ruinoso, es necesario apostar por la rehabilitación de la ermita y su conservación». Hispania Nostra dispone de una plataforma de micromecenazgo a través de la cual pueden presentarse proyectos de rehabilitación y solicitar financiación. ¿No podríamos los de Tauste hacer por que nuestra ermita no acabe siendo una pura ruina? ¿No podríamos sumar fuerzas institucionales y ciudadanas para su restauración, en estos momentos en los que tanta importancia se está dando al patrimonio como elemento cultural e identitario? La restauración de la ermita de Nuestra Señora de Gañarul, llevada a cabo por los vecinos de Agón, nos podría servir de ejemplo.

Miguel Ángel Pallarés Jiménez. ZARAGOZA

Refugiados y solidaridad

Emigración de primera y de segunda. Acogidos por gobiernos y ciudadanos europeos, cientos de miles de refugiados ucranianos con sus hijos en un brazo y sus pertenencias en el otro huyen a diario de esta maldita guerra, que masacra a civiles que no tienen culpa de nada. Es admirable, abrumadora y ejemplar la hospitalidad que están demostrando todos los países vecinos de la Unión Europea ante la masiva llegada de refugiados arrastrados por la guerra. Pero la represión del más fuerte sobre el débil debería ser siempre condenable en todo momento y lugar, solidarios y sin discriminación del color, la raza o la religión. Cierto es que la crisis de refugiados de Ucrania está siendo terrible. Pero no podemos subestimar una respuesta mucho más cruda y tribal. Me queda la duda de si esta solidaridad demostrada por la Unión Europea para con los refugiados ucranianos va más allá por el hecho de ser blancos y de herencia cristiana. Seguimos siendo inmensamente tribales y racistas. Se puede llegar a entender que nos sintamos más cómodos con quienes son más cercanos, de parecido aspecto físico, nivel económico y de cultura e idioma similar. Pero no es humano rechazar a quienes llegan a nuestras fronteras, familias destrozadas, sometidas en continuas guerras, huyendo de las bombas, violaciones de todos sus derechos y de la miseria, estos también son seres humanos, sienten y padecen, sean europeos, africanos o asiáticos. Me queda una duda: cuando esta cruel guerra termine y una parte del éxodo ucraniano pase de refugiado a residente, veremos si mantenemos la misma actitud de apoyo, o serán citados con términos similares a los que hoy empleamos de manera despectiva sobre emigrantes de otros países.

Daniel Gallardo Marín. ZARAGOZA

Fracaso educativo

En la antigua Grecia, mediante una votación en ostracas (fragmentos de cerámica), se decidía si desterrar a los ciudadanos considerados peligrosos para la ciudad. Sin embargo, la última de las sentencias ha tenido lugar en marzo de 2022 y condena a algunas de las áreas de lo más importante que una sociedad tiene para con los suyos, la enseñanza. En la lista negra se encuentran la Filosofía, no vaya a ser que un alumno aprenda a hacerse preguntas y se convierta en alguien incómodo; la Revolución Francesa, quizás el adolescente no deba conocer el fin de los absolutismos y el desarrollo de las democracias liberales y sus peligros; la cronología, porque para qué sirve saber que en el mismo momento en que Ramsés II (sí, el del Moisés bíblico) reinaba en Egipto tenía lugar, a muchos kilómetros, la guerra de Troya; o las notas numéricas (con incentivo a la desaparición de las recuperaciones) para que así, dentro de lo que en matemáticas han denominado ámbito ‘socioemocional’, el estudiante se desarrolle en un mundo sin frustraciones y sin conocer que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Se ha vuelto a fracasar en materia educativa y algún día lo pagaremos.

Alejandro Bello. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es