Cartas al director de HERALDO: El atractivo de la vida en los pueblos

El atractivo de la vida en los pueblos

No nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena.

Nos ponemos a temblar cuando hay huelga del campo, de transporte, agricultora, ganadería, o cualquier cataclismo natural o político que ponga en peligro el abastecimiento de los productos básicos, que sin ellos las grandes urbes morirían de hambre y de necesidad. Los habitantes de las ciudades ya se han olvidado de los pueblos, son muy escasos los hijos y nietos que quieren volver al pueblo, a retomar la agricultura de sus ancestros. ¿Qué sentido tiene vivir en una gran ciudad, con pocos ingresos económicos en muchos casos, si en sus lugares de origen pueden autoabastecerse con huertos, animales, frutales o las tierras en que vivían sus progenitores en tiempos no muy lejanos? El dinero era un bien escaso, con sus alimentos y matacías, con pocos billetes se vivía. Los licenciados en materias como medicina, educación, farmacia, etc., no quieren desarrollar su profesión en los pueblos. Tenemos una red nacional de carreteras que es un lujo, que acerca más que nunca los lugares más recónditos que podamos imaginar. ¿Qué tienen las grandes urbes, de brillos, luces, escaparates o lugares de diversión, que la mayoría no disfrutan, por tiempo, dinero o todo tipo de problemas? En los pueblos hay pocos festejos, pero todos disfrutan de todos y cada uno. Humildemente pienso que la felicidad no la ofrecen los lugares, por muy masificados que estén, sino las compañías que más nos quieren, el amor no entiende de lugares, sino de conectar con la persona, que te enamore y te haga ser el más feliz del mundo. Las gentes que te respetan te hacen válido, riendo cuando toca reír, celebrando sus éxitos y sintiendo sus fracasos como si fueran propios, llorando en las desgracias de esas personas que tanto nos importan, aunque solo sean vecinos del sitio donde vivimos.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

Una mayor prevención ginecológica

Hoy es un día perfecto para pedir mayor prevención y atención ginecológica. Una revisión anual no solo sirve para la detección de enfermedades, también para tener la tranquilidad de que nuestra salud ginecológica es correcta. Somos muchas las que pagamos un seguro privado solo por las revisiones ginecológicas. Campañas de prevención y concienciación son más que necesarias para las mujeres en este tema de vital importancia. Sigo sin tener muy claros los protocolos de la Seguridad Social para las revisiones ginecológicas. Por ejemplo, tengo 43 años y todavía no me toca una mamografía. A partir de los 40 te hacen un ‘test’ de papiloma. Según Sanidad las citologías deben realizarse cada 3 años, aunque a mí me dijeron, en la consulta, que de momento no me la hacían. De hecho, la revisión ginecológica está colapsada y una cita ginecológica, depende de la comunidad autónoma, puede tardar 14 meses. La prevención y atención temprana es esencial para temas como el cáncer de cuello uterino. Por desgracia, amigas de mi edad están pasando momentos muy duros superando diferentes tipos de cáncer que, tal vez, con una buena prevención se hubiesen cogido a tiempo. Desde aquí, aprovecho para pedir una mayor prevención y atención ginecológica.

Natalia Prieto Guillén. ZARAGOZA

La huelga del transporte

Dice la ‘Polca frutera’ de Los Sabandeños: «¿Quién es ese elegantísimo orondo y gran caballero? ¿De quién es ese palacio, orgullo del pueblo entero? ¿De quién es ese automóvil tan lujoso y tan ligero? ¿De quién es ese vapor de quién es ese velero?». Y en todas las estrofas contestan: «Eso es de un intermediario, en el negocio frutero». Dejan claro que quien se lucra del trabajo de los agricultores son los intermediarios que manejan la mayor parte del beneficio sin dar un palo al agua y sin riesgo. En el mundo de los transportistas conocí a un personaje que con una mesa, una silla y un teléfono contrataba cargas y viajes y los colocaba a discreción entre ‘su flota’ de camiones, todos ellos de autónomos o pequeñas empresas; eso sí, fueran donde fueran, no volvían de vacío. Al igual que en la polca, el intermediario era el único que vivía de lujo. Posiblemente, por ese camino se vaya mucho del esfuerzo del colectivo. Pero los imprescindibles de verdad son ellos, los transportistas.

Pedro Calvet Gutiérrez. Zaragoza

El tesoro de Zaragoza

¿Por qué no pernoctan los turistas en Zaragoza? La respuesta está en tos tesoros que tenemos bajo tierra, como las ruinas del paseo Independencia, los tesoros que han sido destruidos, como el templo romano que teníamos en la plaza del Pilar, que hace dos mil años figuraban en monedas del imperio. Ahora aparecen unos torreones de cinco metros y un trozo de muralla y están pensando en destruirlos. ¿Tanto cuesta mantener estos restos, como otros que van apareciendo, y dejarlos a la vista con unos cristales? Descubrir para tapar no tiene mucho sentido, si se descubren cosas, se podrían mantener, divulgarlo en el exterior y Zaragoza ganaría culturalmente. Tenemos que aprender a conocer el gran tesoro que es Zaragoza con su historia.

Julio César Tinoco Buey. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

Las lagunas de la educación

La nueva ley de educación creo que ataca tres pilares fundamentales: el pensamiento, la justicia y la historia. Primero, ataca el pensamiento ya que la exclusión de la asignatura de Filosofía hace que nuestros jóvenes no sepan que existieron y existen pensadores, desde Tales de Mileto, pasando por Platón, Averroes, San Agustín o Descartes, a Kant, Marx, Sartre y terminando por Bauman. Estos personajes y otros muchos estudiaron y explicaron el comportamiento de la sociedad y sobre todo los pensamientos de la época. Quizás esta nueva ley no quiera que nuestros jóvenes piensen. Segundo, ataca a la justicia, ya que prácticamente propicia un aprobado general en la ESO, por tanto no recompensa el esfuerzo, fundamental en la edad de un estudiante. Además es subjetiva la valoración, pues pone en manos de los profesores el suspenso o el aprobado. Pudiera ser que el instituto equis tenga un profesor más estricto y el instituto hache más bondadoso y eso lo pague el estudiante respectivo. Los profesores y los padres deberían rebelarse contra esta subjetividad. Y todo, para mejorar la estadística de abandono escolar respecto a Europa. Y tercero, ataca la historia. La nueva generación no estudiará la conquista de América, el mayor acontecimiento de la Edad Moderna, ni la Revolución Francesa, que marcó el inicio de la Edad Contemporánea, ni los asesinatos de ETA. Analizando simplemente estos tres puntos, parece que la nueva ley de educación quiere crear estudiantes vagos, desinformados y que no buceen en el libre pensamiento.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

