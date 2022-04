La poeta norteamericana Mary Jo Bang escribió durante el confinamiento por la pandemia un largo poema-crónica titulado el ‘presente ahora’, que ha publicado en España la editorial Kriller71, justo al cumplirse dos años del decreto de estado de alarma, en una cuidada edición numerada de 150 ejemplares.

Cada uno de los largos versículos del poema comienza con el adverbio ‘hoy’. Las crisis es lo que suelen tener: colocan el puro presente en primer plano, todo lo ocupa el ahora. Mientras vive repetitivamente las rutinas del confinamiento, sus excepciones magnificadas, y la asombrada preocupación por la evolución de la pandemia, la poeta trabaja en la traducción del ‘Purgatorio’, de Dante. Lo cierto es que, incluso en la inflexible tradición católica, el Purgatorio no hubiera tenido mucho sentido sin la esperanza de abandonarlo. Cuando el virus ocupó, como un alien, nuestros cuerpos y mentes, parando de golpe la acelaración narcotizante en que ocultamos nuestra falta de esperanza, fuimos plenamente conscientes de que, en realidad, y a pesar de nuestro gran poder transformador por la tecnología, tenemos la sensación personal y colectiva de no ir a ninguna parte, de vivir sin futuro, de caminar por un tiempo que se vacía en sí mismo. Es así, toda crisis parece anclarnos en un presente crónico. Con una excepción: la guerra maldita, que aniquila incluso el puro presente. "Hoy, pensé, la vida parece más o menos normal, salvo que, por supuesto, no puede seguir así", dice Mary Jo Bang. ‘Me too’.