Nuestros alrededores

El contorno no tiene límites prefijados.

Cada cual marca los suyos, o no se implica ni en vivirlos ni soñarlos, o se los dan hechos. Los hay físicos, emocionales, laborales, más o menos cercanos. Lejos quedaba Ucrania. Ahora está muy presente. Aun con todo, no acertamos a verla definida como no sea en los lamentos de la gente que se asoma a los informativos y cuenta sus viacrucis.

Por media Europa deambulan personas que hasta ayer se considerarían dueñas de su existencia. Se esforzarían en saber qué eran y querían ser. Incluso algunas encontraban oportunidades para el progreso, si bien muchas debieron emigrar. Todas tratarían de entender cuáles eran sus derechos individuales o colectivos. Acaso pensaban en la felicidad, y le ponían aditamentos varios. Sentían orgullo por algo, por más que ese sentimiento fuese frugal. Quién sabe si se consideraban una parte de lo que ocurría a su alrededor, si tenían tanto deseo patrio como ahora. La vida está llena de mensajes encriptados.

Ahora mismo, con Ucrania invadida, una parte de nosotros ha ensanchado sus contornos. Emerge un yo transeúnte que siente el padecimiento ajeno; las guerras siempre son una acumulación desordenada de dolores de intensidades varias. Surgen esos odios y rencores que atentan contra los inocentes, que provocan catástrofes humanitarias.

A Ucrania, que parecía lejana, de repente la sentimos muy próxima

Tampoco las circunstancias tienen límites. En nosotros han aparecido de pronto valores escondidos que es difícil saber hasta dónde alcanzan. Los sentimos indispensables para caminar junto a otros en busca de la paz. Por eso salimos a las calles a manifestar nuestro ‘no a la guerra’, como queriendo hacer un pequeño homenaje a quienes quedaron atrapados en la delirante política. Por eso donamos algo, acogemos a alguien.

A la vez se nos escapa la verdad de la intervención guerrera, porque la detenta quien supone que su alrededor es propiedad unívoca. Su concepto de derechos individuales, de derechos humanos, choca con aquella idea de Mario Benedetti para defender la convivencia y cultura universal. Nos animaba a evitar las figuras geométricas de los círculos viciosos, eso son las guerras, y las mentes cuadradas, que las poseen quienes las lanzan o sostienen. Añadamos la escultura espiral de Putin con bastantes daños a sus espaldas en otras repúblicas de la antigua URSS; a veces se utiliza el eufemismo de efectos colaterales.

Por eso, después de la batalla, que durará más o menos, quedarán alrededores calcinados y circunstancias infravaloradas. Algunos deseos sin posibilidad de rebrotar. Pero hay que apropiarse de un pedacito de la utopía colectiva que se concreta en vivir en paz, junto o al lado de los demás. A Ucrania la masacraron sus alrededores territoriales y las circunstancias ideológicas. La invasión actual está teñida también de rastros económicos y ambientales; entre todos retardarán las Agendas 2030. Además amplía la disfunción entre los yos y las circunstancias, si estas últimas mantienen o eliminan los derechos universales. A todos nos vendría bien un procesamiento de información que avanzase en la comprensión de las diversas afecciones socioambientales cotidianas que forman parte de nuestro entorno.

El entorno

inmediato, individual y colectivo, suele aparecer difuso, pero puede estrecharse

o ampliarse según las circunstancias y escapar a nuestro control



Entre los efectos colaterales podemos señalar el encarecimiento del coste de alimentos básicos, materias primas como los humildes cereales, el transporte, los bienes de equipo, y otros muchos productos. El bumerán nos vendrá en la imposibilidad de exportar hacia Rusia. De otra parte, el uso de los combustibles va a soportar tensiones ambientales graves como la huelga del transporte, y otras políticas que ponen en entredicho acuerdos vigentes para proteger la vida global. No solo afectan a la disuasión nuclear –una ignominia por su falsedad– sino al modo de preservar la vida en el planeta que tanto cuesta acordar, que tan despacio vamos en el empeño. Como Adela Cortina nos preguntamos por qué los pobres o los más endebles, a escala individual o como país, no pueden aspirar a ser felices. El discurso del odio es una debilidad moral. Llevamos demasiado tiempo soportando tantas ocurrencias de algunos líderes políticos que han limitado nuestros destinos, donde todos amenazan con empeorar. Nos preguntamos hasta dónde llegarán. ¿Qué comentaría Ortega y Gasset sobre el momento actual y sus frágiles o lesivas circunstancias?