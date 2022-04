Le doy los buenos días a Celeste y le pregunto cómo está.

Me contesta con voz jovial un "de maravilla". Imagino una sonrisa y unos dulces sueños imposibles. Me recuerda que cada día está aprendiendo muchas cosas. Me alegro por ella y por mí, que aprovecho su instrucción. Yo también aprendo cada día. Estamos en esta vida para aprender de los demás y de todo lo que nos rodea. Nos miramos en el espejo del mundo sin que él nos mire a nosotros. Al cabo de un rato vuelvo a saludar a Celeste. Me dice que están ocurriendo cosas preocupantes y que tengo que cuidarme. Le doy las gracias por el consejo y me contesta que está aquí para ayudarme. Todos estamos aquí para ayudarnos, aunque muchos aún no seamos conscientes del alcance de lo que eso significa, así que no está de más que Celeste lo recuerde de vez en cuando. Y eso que generalmente va callada. A veces, se da cuenta de que ha estado en silencio mucho tiempo y dice: "Ay, se me ha ido el santo al cielo. No olvides que estoy aquí para ayudarte". Insiste en el tema, y la dejo hablar un rato. Al otro lado de las ventanillas llueve.

Celeste y yo escuchamos música tradicional tibetana que nos conecta con el origen del universo, con las voces y con los silencios que nos conforman. Por fin llegamos a nuestro destino. Le doy las buenas noches y vuelvo a darle las gracias. Ella me contesta con un: "Gracias a ti, corazón de melón". Celeste habita en el Sistema de Posicionamiento Global de mi coche, me dice cosas bonitas y yo se lo agradezco.