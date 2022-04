Cartas al director de HERALDO: María Fernanda D’Ocón, una noche en el Principal

María Fernanda D’Ocón, una noche en el Principal

María Fernanda D’Ocón y Nuria Espert fueron mis dos grandes referencias como actrices del teatro español.

Estuvo casada con el zaragozano Mario Antolín, director de escena, y supongo que esa razón fue importante para sus frecuentes temporadas en el Principal al frente de sus compañías. Mis mejores recuerdos los asocio a ‘Misericordia’, de Pérez Galdós, que tuve la fortuna de presenciarla en el María Guerrero de Madrid.

Mi mejor sensación, y la que impulsó decisivamente mi querencia teatral, fue en Zaragoza, cuando una fría noche de noviembre del año 1964 fui a ver la representación de ‘La bella Dorotea’, de Miguel Mihura. María Fernanda estaba haciendo una ‘temporada’ en el Teatro Principal y fui para ver la obra de Miguel Mihura, en la que el humor y la ternura estaban sabiamente entrelazados. Apenas veinte o veinticinco espectadores constituíamos el público de aquella noche. Mis escasos recursos de estudiante solo me permitían acomodarme en las butacas de claque, la ‘cla’, en castizo.

Estaba a punto de comenzar la representación cuando se me aproximó el acomodador para decirme que la compañía me rogaba que, si me parecía bien, bajase al patio de butacas y que me acomodase donde quisiera. Escogí una butaca de la fila 2 y desde allí asistí a una actuación esplendorosa de la D’Ocón y su compañía, con una entrega y dedicación que parecía que la sala estaba llena. Cuando bajó el telón de Unceta aplaudí hasta que me dolieron las manos y no pude evitar lágrimas de emoción mientras, en medio de la ya densa niebla, caminaba hacia la plaza de España para coger el tranvía de Torrero-Delicias.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

La plataforma Canarias-Sáhara

Nuestro inefable presidente Sánchez ha sorprendido a todo el mundo con el giro que ha dado a la política exterior de España respecto al Sáhara. La carta enviada al Rey de Marruecos no ha sido consensuada con la oposición ni debatida en el Congreso, sino filtrada. Me pregunto si no hubiera sido más adecuado que la misiva la hubiese firmado el Rey de España. Seguro que la reacción de Marruecos hubiera sido diferente a la producida: publicación de la carta, mal traducida, mientras ellos guardan silencio sobre sus intenciones. El valor jurídico de la misiva es relativo, pues su contenido deberá traducirse en un corpus legal debatido en las Cortes españolas. Pero me sorprende el estruendoso silencio de los medios sobre un asunto que considero capital: ¿qué va a pasar con la plataforma continental submarina existente entre Canarias y el Sáhara? Hace algún tiempo, Marruecos decidió de forma unilateral ampliar la extensión de sus aguas territoriales en esa zona, sin que España, que yo sepa, haya reaccionado ante semejante vulneración del Derecho internacional. Esa plataforma, además de la pesca, tiene ingentes recursos materiales en hidrocarburos y minerales estratégicos (cobalto, telurio), por lo que España deberá defender con firmeza que nuestra zona económica exclusiva en esas aguas no se vea atacada por las ansias expansionistas de Marruecos.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

En los días aciagos

Hay días buenos y otros que no lo son tanto. Es difícil mantener una continuidad positiva cuando somos golpeados por las circunstancias de la vida. Es en ese momento cuando necesitamos que haya alguien a nuestro lado, con nosotros. No hace falta hablar y mucho menos reprochar acciones y actitudes pasadas que podrían haber cambiado nuestro estado de ánimo. Tampoco es necesario que exista una convivencia. Simplemente, en los momentos más débiles, tener la seguridad de que esa persona está dispuesta a escuchar en silencio y generarnos confianza. Hoy en día hay demasiada envidia y prepotencia entre nosotros. Nadie debe considerarse más que otro y, por el contrario, tampoco sentirse invisible y menos importante. Todos somos seres humanos. A veces es necesario sentarse y reflexionar qué hemos podido hacer erróneamente para llegar a una situación delicada. Meditar, no guardar en nuestro interior la angustia que puede estar atormentándonos y buscar a esa persona amiga que nos escuche. Es bueno saber pedir perdón y tener la seguridad interior de que vamos a hacer lo posible para intentar cambiar de actitud. Recuperar la confianza perdida y admitir la culpa si fuese necesario debe ser nuestro objetivo. Llorar es bueno y no importa si eres hombre o mujer. Es un derecho adquirido que nos libera tensiones y reporta serenidad.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

El patinete y el casco

Lamentable, muy lamentable, que una persona haya fallecido por un golpe en la cabeza al caerse de un patinete. Y el Ayuntamiento de esta mi ciudad, Zaragoza, elimina el uso del casco, saltándose las normas dictadas por la DGT que entraron en vigor hace unos días. Claro que no se han debido de enterar de que han entrado en vigor. Los usuarios de ese medio de locomoción lo siguen haciendo a sus anchas. Y, algo importante, circulan con mentalidad de peatón, en muchas ocasiones buscando el camino más corto y en los carriles bici/patinete unidireccionales lo hacen en ambos sentidos. Que el señor alcalde saque a la Policía Municipal a patrullar, que no se queden acuartelados esperando la llamada del ciudadano y, claro, en función de la disponibilidad acudirán a la misma, que es lo que a mí me contestaron ante una de las muchas quejas que al respecto les he hecho llegar. Incluso han hecho caso omiso de las recomendaciones del Justicia de Aragón que en dos ocasiones se dirigió a ellos con este motivo.

Luis Antonio Vallés Gascón. ZARAGOZA

El recibimiento a los ucranianos

Leo estos días todas las iniciativas para proporcionar ayuda a los refugiados ucranianos. Mi admiración, agradecimiento y respeto a todos aquellos que han dedicado su tiempo y su dinero en recoger personas en campos de refugiados para traerlos a nuestra tierra. Aun así, veo que en algunos casos, y no dudo que con buena voluntad, el recibimiento que se les da es excesivamente multitudinario y eso aturde a estas personas. Debemos recordar que vienen de abandonar sus hogares y a sus maridos, incluso a seres queridos fallecidos. Su llegada a nuestra tierra no es un motivo festivo para estas personas, están huyendo de forma obligada y debiera hacerse menos propaganda de ello y que fueran recibidos de una forma más discreta e íntima por respeto a ellos.

Juan Peña. ZARAGOZA

