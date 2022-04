Cartas al director de HERALDO: Malos huéspedes de la Tierra

Malos huéspedes de la Tierra

Una investigación revela que los jubilados de ahora contaminan más la atmósfera que los de 2005.

Parece una broma, pero es un estudio serio realizado en 32 países. Resulta que, además de ser una carga para los presupuestos, los mayores de 60 causamos más emisiones de gases de efecto invernadero que las que generaban las personas de la misma edad hace tan solo diez años. En 2005 los mayores de 60 años representaban el 25% de las emisiones; en 2015, el 33%. Antes las personas mayores solían ser ahorrativas, pero los nuevos ancianos son diferentes. Una de las razones es que los hábitos de consumo de las personas mayores son más rígidos y una solución sería que más personas se mudaran a casas más pequeñas. Que las personas mayores contaminen la atmósfera más que los jóvenes se debe además a que no compramos bienes importados, sino locales. Los jóvenes, al contrario, consumen más bienes importados que generan emisiones en otros países. Y a medida que los ancianos aumentan, su huella climática aumenta. Mala cosa es que la población anciana se duplique entre 2019 y 2050 a no ser que un virus lo impida. Hace tiempo que se echa buena parte de culpa al sector ganadero de la contaminación atmosférica, pero este estudio demuestra que los ancianos son tan contaminantes o más que las vacas y los coches. La suma de emisiones que producen la industria cárnica intensiva, los coches y los ancianos dejará un mundo irrespirable. Los viejos que más contaminan en Europa son de Luxemburgo, Gran Bretaña, Noruega, Finlandia e Irlanda. La menor cantidad de emisiones la tienen en países más humildes, como son Rumanía, Lituania, Hungría, Croacia y Estonia. Todos somos malos huéspedes de la Tierra.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Eso no es movilidad

Facilitar el movimiento de las personas y bienes, independientemente del medio que utilicen para desplazarse, ya sea a pie, en transporte público, automóvil, bicicleta, etc., sin exclusiones; cada uno en su propio espacio, con seguridad y a una velocidad razonable, eso es la ‘movilidad’. Para que lo entienda el profeta con un trastorno obsesivo-compulsivo por limitar y entorpecer el tráfico haciendo desaparecer carriles de las calles con un bote de pintura y una brocha. Quitar un carril pintando aparcamientos, en vez de hacer un carril bici, obligando a todos los vehículos a circular por un único carril no es movilidad, porque congestiona el movimiento y, en muchas calles en las que paran vehículos a descargar, lo paraliza. Limitar la velocidad a 30 km/h en toda la ciudad, y no solo en el centro, cuando los barrios periféricos no tienen transporte público suficiente en destinos y frecuencias, no es movilidad, solo una excusa para poner muchas multas. Usar un criterio diferente de señalización para calles parecidas no es movilidad, es arbitrariedad. Poner pasos de cebra en rotondas no es movilidad, es un peligro. Pintar carriles de preferencia bicicleta en Echegaray y Caballero, cuando hay carril bici en la acera, no es la movilidad, es una obsesión. ¡Oh ‘Gran Inmovilizador’ del Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, ‘Marqués del Carril Único’ y ‘Presidente de Embudos Zaragoza’, deje de pintarrajear las calles y empiece a borrar mucho de lo pintado, para poder movilizar más y mejor!

José Manuel Solá. ZARAGOZA

Directas al corazón

El 25 de marzo falleció mi madre en la residencia de mayores San Roque, después de cuatro años en el centro de día y seis como residente. Rosa María, mi madre, ha sido siempre genio y figura y allí han sabido ayudarla y dejar que expresara su personalidad: sus gestos al moverse con el andador, su expresión de presumida con su peluquería, su manicura. Se dejaba ver y se dejaba querer y eso es lo que le han dado estos años en la residencia: cuidado y cariño. Sus hijos queremos poner en altavoz el agradecimiento por estos gestos hacia mi madre. Tanto cuando ha estado mejor como cuando su ciclo vital ha comenzado a apagarse, procurándole las mejores condiciones para que estuviera cómoda. La covid nos ha cortado las alas en nuestra expresión material de cariño, pero el personal del centro ha conseguido que disfrutáramos de mi madre y que estuviéramos tranquilos porque estaba cuidada y querida. Un agradecimiento infinito a todas ellas.

María del Mar Palomo García. ZARAGOZA

Llamadas no deseadas

Hace unas décadas, los jóvenes de entonces –los mayores de hoy– estábamos en el ‘candelero’ por mover concentraciones, manifestaciones y protestas contra las injusticias y la mala gestión política del momento. Ahora, está demostrado que todavía somos válidos y no tontos, que se nos debe un respeto y por ello salimos, pedimos, luchamos y defendemos nuestros derechos. Por ejemplo, a una pensión digna. En la calle se nos ve, pero cuando estamos solos en casa nos llega el acoso y derribo de llamadas ilocalizables, no deseadas, de compañías de telefonía, energía, inversoras, aseguradoras, etc., ofreciendo condiciones que seguro que nos obligarían a pagar más en caso de aceptarlas, práctica que nos lleva a la indefensión. Como titulares de un contrato nos merecemos una privacidad. Nuestro derecho de cliente ante cualquier problema está desamparado puesto que nos atiende una máquina que filtra las llamadas, nos tiene un rato respondiendo a sus preguntas, dice que nos pasará con un agente y, estando todos ocupados, nos pone una musiquilla de espera.

Marcelino Arduña Domingo. ZARAGOZA

Veteranía y madurez

De auténtico desafío podría calificarse la noticia de que dos famosos multimillonarios estadounidenses hayan unido sus esfuerzos –y parte de sus innumerables ganancias– para crear una empresa de biotecnología que pueda descubrir una forma de revertir el envejecimiento. Bien es sabido que la esperanza de vida de la humanidad ha ido aumentando a lo largo de los tiempos y así, por ejemplo, tener 60 años hoy día viene a ser lo mismo que 40 hace un par de decenios, por lo que el hecho de intentar reinventarse, reeducarse y planificarse adecuadamente a lo largo de nuestra segunda mitad de la vida resulta tan importante como posible. Y es que esta sociedad globalizada del siglo XXI que nos ha tocado vivir presenta como dos de los lados positivos de nuestra veteranía o madurez el de la tendencia clara y rotunda a que seamos más estables emocionalmente y el de poder beneficiarnos de nuestras propias experiencias acumuladas, afortunadamente.

Casilda Sánchez Calderón. ZARAGOZA

