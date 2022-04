Cartas al director de HERALDO: Hay que evitar la segregación escolar

Hay que evitar la segregación escolar

En el proceso de matriculación todos los padres buscarán los mejores colegios para los suyos.

Bastantes familias ponderan la composición social de los centros y eligen por homogeneización, para ‘mezclarse con los suyos’. Si para la elección se da salida a todos por igual, la polarización se extrema. Siempre que haya más libertad de opción se tiende a aumentar la marginación. Cuando familias de posición desahogada que conviven con otras más precarias escolarizan a sus hijos fuera del barrio, se pierde una oportunidad de cohesión social e igualdad de oportunidades. La discriminación escolar se produce cuando un colegio aglutina a muchos alumnos que viven en un entorno social desfavorecido. Cierto que hay colegios de este tipo que, excepcionalmente, consiguen buenos rendimientos. Pero, en general, la segregación escolar hace al sistema más ineficiente, más caro y con peores resultados. Y distanciando socialmente a los alumnos, el día de mañana habrá más paro, más precariedad laboral y menos resistencia a las crisis. Hay que velar para que los centros educativos de una misma zona tengan una composición social similar entre ellos y equivalente al entorno. Un Estado que se precie como social y que propugne la libertad, la justicia y la igualdad no puede consentir procesos de guetización ya en la infancia. En la web del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza se puede leer este bello lema de Lynn Margulis: "La vida es una unión simbólica y cooperativa, que permite triunfar a los que se asocian". El Ayuntamiento debería involucrarse. Combatir la desagregación escolar conlleva ventajas: mejora del rendimiento académico, ahorro económico y otras menos tangibles, pero extremadamente importantes, como la cohesión social en el futuro y el respeto a la diversidad.

José Antonio Santamaría Loriente. ZARAGOZA

Proteger las riberas del Huerva

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene el proyecto de hacer paseos en la ribera del Huerva en el tramo comprendido entre el Parque Grande y la Gran Vía. Dado el tipo de río del que se trata, la orografía del terreno y su profundidad, me parece algo insólito. Estas riberas, tal como están, tienen una función extraordinaria como zona verde natural, sin domesticar, sin amanerar. Y apenas necesitan mantenimiento. Debería ser un espacio protegido. Espero que los ecologistas alcen su voz.

Sara Fontecha Aranzubía. ZARAGOZA

¡Acuérdate de Ucrania!

Durante estos últimos días me han venido a la cabeza con frecuencia aquellas palabras que los judíos polacos del gueto de Varsovia gritaban mientras ponían en jaque, sin apenas medios, a la máquina de matar que era el ejército nazi, acordándose de la valentía de los zaragozanos en los Sitios de 1808: "¡Recordad Zaragoza!". Y las he recordado cada vez que he visto cómo los valientes ucranianos se enfrentan a las tropas rusas. Mientras algún amigo defendía, en los primeros días de la guerra en Ucrania, que más les valía a los ucranianos rendirse que morir en masa para acabar rindiéndose, siempre he pensado que "más vale honra sin barcos que barcos sin honra". El ejemplo del pueblo ucraniano ha puesto en pie al mundo entero. ¡Cuántos ‘no a la guerra’ defienden hoy que hay que mandar armas a ese pueblo valiente! Quizás cuando en Zaragoza nos entre la duda entre la honra y los barcos, entre el honor y las ventajas materiales, por muy importantes que sean, como es la vida, podamos leer un cartel escrito en nuestros corazones que diga: ¡Acuérdate de Ucrania!

Iñaki Iraola Arnedillo. ZARAGOZA

El duro trabajo de la limpieza

Me gustaría hacer visibles a todos los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza de los diferentes espacios donde son necesarios. Mal pagados, mal vistos, vilipendiados, vejados, insultados, menospreciados, tratados como casta intocable sin ninguna clase de derechos esenciales. Todo el mundo tiene derecho a cuestionar su trabajo y muy poca gente siente la más mínima empatía para con ellos y ellas. El último pelo de culo, como bien decía una compañera. Usar una fregona durante una jornada laboral es muy duro, más bien durísimo. Nadie sabe, solo quien lo sufre, el dolor de muñeca y antebrazo que produce el escurrido continuado del puñetero mocho de la fregona. Respirar productos irritantes para las mucosas respiratorias, casi continuamente, solo lo sabemos nosotros. Pero nadie, ni empresas ni sindicatos ni mutuas, etcétera, hace nada por hacernos la vida laboral un poco menos dura. Reitero, muy mal pagados y nadie empatiza con nosotros y nosotras, más bien al contrario, todo el mundo tiene derecho a cuestionar nuestro trabajo y a exigirnos.

Manuel Jurado Salcedo. ZARAGOZA

La inteligencia artificial es el futuro

El 10 de febrero de 1990, el ordenador Deep Blue, de IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez, con lo que puso fin a la preeminencia humana. La inteligencia artificial (IA) se había superado a sí misma y comenzaba un proceso imparable. Los humanos se han quedado atrás. Incapaces, no podrán controlar el desarrollo de un conocimiento que será imparable y que es fruto de un sistema mas inteligente que ellos. Actualmente se está desarrollando ya esta IA, no consciente, que puede realizar cualquier tarea mejor que los humanos. Todo se basa en el reconocimiento y la repetición de pautas, de forma precisa e inequívoca, con lo cual, el algoritmo IA superará al hombre. La IA, mediante algoritmos informáticos, puede procesar más datos en un segundo que un ser humano en un año. El algoritmo farmacéutico gestiona todas las recetas sin error y a velocidad imposible para el hombre. Un algoritmo externo puede conocerme mejor que yo. Supervisa mi sistema de vida, dónde vivo, qué como, dónde trabajo, mis aficiones. Sabe quién soy y qué deseo y, si comete menos errores, tendrá sentido confiar en este algoritmo mis decisiones y opciones de vida. La IA será superior a la humana, capaz de dominar y explotar a los humanos. Quizás desde la IA podamos viajar hacia el pasado (origen del hombre) y también al futuro (fin del ser humano). Nuestra actual mente cambiará. La IA se desarrollará por sí misma, infalible e infinita. Hoy en día podemos usar escáneres cerebrales para predecir deseos de una persona antes de que ella misma sea consciente. La IA será al hombre lo que hoy es, por ejemplo, el hombre al perro. Las redes neuronales, sustituidas por programas informáticos en desarrollado constante, serán capaces de navegar por mundos virtuales y no virtuales.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

