Carta al director de HERALDO: La guerra de Ucrania y la ampliación de la OTAN

La guerra de Ucrania y la ampliación de la OTAN

En buena lógica, la desaparición del Pacto de Varsovia con el fin de la Guerra Fría debería haber llevado a la disolución o contención de la OTAN, creada para hacer frente a la amenaza soviética.

En 1997, hasta cincuenta personalidades políticas importantes de Estados Unidos pidieron a Clinton el fin de la expansión hacia el este. Desde entonces muchas voces de relieve han alertado sobre las consecuencias negativas de esa ampliación. Particularmente duro fue George Kennan, arquitecto de la política de contención de la URSS, afirmando que podía despertar las corrientes nacionalistas, antioccidentales y militaristas de la opinión pública rusa, y reavivar la confrontación. El apoyo occidental en 2013 al ‘Euromaidán’ (revolución de la dignidad) fue interpretado por Rusia como un intento de convertir Ucrania en antirrusa. Después, Zelenski ha intensificado la política de ruptura con el mundo ruso y la cooperación técnico-militar con la OTAN. Desde entonces el Kremlin presenta la anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas del Donbás como una respuesta lógica al golpe prooccidental en Kiev. Dos referencias recientes: Las declaraciones del director de la CIA, William Burns, en contra de la ampliación; y las del secretario de Estado, Antony Blinken, a favor de la adhesión. Todo esto no justifica la invasión de Putin, pero ahí está. En este momento la guerra continúa. Todos echando leña al fuego. Zelenski lanzando soflamas patrióticas por los parlamentos del mundo, cada vez más belicosas; y Putin que no cede. Quizás le conviniera a Ucrania un dirigente más conciliador, porque demuestra mucho patriotismo pero el país puede quedar reducido a escombros. Alguien tendrá que echar el freno.

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

En recuerdo de María Domínguez Remón

María Domínguez Remón cumpliría hoy, 1 de abril, 140 años. ¡Qué casualidad!, coincidencia de fechas, la de su nacimiento con la del ‘día de la victoria’. Son bromas del destino. Tía María, toda tu familia te felicitamos en tu cumpleaños, nos acordamos todos los días de ti, de tus aptitudes, de tus actitudes, sé que estás velando por todos nosotros. Aunque este año 2022 parece que te han olvidado, nosotros siempre te recordaremos. El año pasado llevaste un gran trajín (o ‘ferrete’, como decimos en Aragón): exhumación de tus restos, prueba de ADN, confirmación de que tus restos eran tuyos, premios por toda la geografía española, Premio Ciudad de Getafe, develación de tu busto en Ejea de los Caballeros, diste nombre al parque de la ciudad de San Roque en Málaga, la Asociación Enraizando de Pozuelo realizó un vídeo en tu honor, Premio Ciudad de Cáceres, Hija Predilecta en Pozuelo de Aragón, tu natura, Hija Adoptiva en Fuendejalón, tu sepultura, reinhumación de los restos y entrega a tu familia. Este 2022 parece que todos te han olvidado. Te han olvidado los detractores, los envidiosos, los falsos, los torpes, los incrédulos, etc. Para la familia siempre estarás en nuestra mente. Viviste una época difícil y te segaron la vida pronto. Tus artículos, tu libro ‘Opiniones de mujeres’ son tu legado, que merece admiración y respeto. Parafraseando a Benito Pérez Galdós: Entre los muertos, siempre habrá una lengua viva para decir que María Domínguez Remón no se rinde. En el prólogo a ‘Opiniones de mujeres’, Hildegart Rodríguez dice que su vida no se puede resumir en unas páginas y que era la escritora más prolífica de su tiempo. Ojo, prolífica quiere decir fecunda, ubérrima.

Juanjo Espligares Aranda. ZARAGOZA

Refugio en la Universidad Laboral

‘Reduce, reutiliza y recicla’ es un eslogan ecologista que bien podría ser aplicado a los edificios. Ante los comentarios de una posible demolición de la antigua Universidad Laboral (1967-1997), que albergó a más de mil alumnas durante su funcionamiento, pienso que en estos momentos de crisis humanitaria bien podría servir de albergue provisional a un buen número de refugiados ucranianos que llegan a Aragón huyendo de la guerra.

José Antonio Escalona Santafé. ZARAGOZA

De la felicidad

Zaragoza se convirtió durante cuatro días en sede del World Happiness Festival. En el Paraninfo impartí un taller sobre ‘Felicidad y cambio social’. La charla estuvo situada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de mi método de ‘Ecoeduemoción’. El cambio por un mundo sostenible viene a iniciarse por el respeto a uno mismo, lo que supone autoestima y esfuerzo, para después reconocer, valorar y colaborar con otras personas; entonces será el momento de practicar las cuatro erres: reparar, reducir, reutilizar y reciclar. No podemos defender la naturaleza si no luchamos por las personas. La auténtica felicidad basada en las personas es la base de una felicidad cósmica respetuosa con el medio. Feliz día de la Felicidad celebrado el pasado 20 de marzo.

Carlos Hué García. ZARAGOZA

Injusta discriminación

Escribo para denunciar una injusticia que me ha acontecido al presentarme a una oferta pública de empleo como facultativo especialista en Medicina Nuclear del Servicio Aragonés de Salud. En la valoración de méritos, reconocen el trabajo realizado durante los meses de la crisis sanitaria con 0,6 puntos/mes de trabajo. Esto es de alabar, pero lo que no me parece de recibo, por inconstitucional y discriminatorio, es que únicamente lo valoran a los facultativos que hayan realizado su labor en Aragón, contraviniendo los derechos recogidos en la Constitución de igualdad y equidad. El Servicio Aragonés de Salud discrimina en su oferta de empleo, además en un tema tan sensible como la crisis de la covid. Se da además la circunstancia de que yo estuve en los llamados ‘equipos covid’ en primera línea de batalla y tampoco lo han reconocido. Y no soy el único afectado por este hecho discriminativo.

Felipe Gómez-Caminero López. STA. MARTA DE TORMES (SALAMANCA)

Larga espera en Urgencias

He estado ingresado en la planta de día del Hospital Militar de Zaragoza para la realización de una intervención quirúrgica. Deseo expresar mi reconocimiento a las cualidades profesionales y humanas del personal sanitario, especialmente el de enfermería (Joaquín, Alberto). A los tres días tuve que ir a urgencias del Hospital Miguel Servet por un cuadro febril. Para una analítica y la receta de un antibiótico tuve que esperar cinco horas y media. Pienso que se debe articular el sistema para evitar estas inaceptables y dolorosas situaciones.

Joaquín Muñoz Navarro. ZARAGOZA

