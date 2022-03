Unos Juegos en pie de igualdad

Javier Lambán ha rechazado el proyecto técnico para celebrar en el Pirineo unos Juegos de Invierno en 2030, en el que se reparten los diferentes escenarios para las pruebas, y ha anunciado que presentará su propia propuesta.

Con toda razón, el presidente cree que la del Comité Olímpico Español es "injusta" con Aragón. Duele que, a estas alturas, después de tantas reuniones y tantos planes, la Generalitat siga sin aceptar que la candidatura es un proyecto de país, de España, y no de una comunidad autónoma. Indigna también que la Moncloa no sea capaz de poner en su sitio a las autoridades catalanas, que continúan maniobrando torticeramente para no negociar limpiamente y pactar, como es de ley, un reparto equilibrado de pruebas e infraestructuras entre las dos regiones vecinas.

El acuerdo técnico entre el COE y la Generalitat para acoger los Juegos no contempla un reparto equilibrado de las pruebas, que no llegan a todas las estaciones del Pirineo aragonés, y siguen sin concretarse aspectos clave como el nombre y dónde se celebrarán la inauguración y la clausura. Estos son los motivos por los que, cargado de razón, el presidente de la DGA no firmará dicho proyecto. Aragón presentará otro plan, pero es necesario que Pedro Sánchez y el propio COE garanticen un reparto justo de pruebas. Es su responsabilidad porque se trata de una candidatura de país.

Aragón es una comunidad con tantas o más razones que Cataluña para acoger unos Juegos, pero la Generalitat pretende que una de las principales estaciones de España, Formigal, no albergue ni una prueba de esquí. Se trata de un auténtico despropósito. La calculada cicatería de los gobernantes de Cataluña está poniendo en peligro el sueño olímpico de los Pirineos. Y la Moncloa lo permite.