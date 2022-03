¡Alexa, apaga a Putin!

Sería maravilloso, poder ordenar a ‘Alexa’ que apague a Putin.

Me temo que no está en sus funciones. Alexa, sienta a Putin a negociar de verdad algo posible. Alexa, detén esta guerra en Europa. Alexa, para todas las guerras. Total, como Putin no tiene alma quizá sí esté capacitado para obedecer a una máquina como tú.

¿Para qué nos sirves, Alexa, si solo eres capaz de encender y apagar luces de una vivienda y poner la música que te pide mi nieta? Tanta tecnología aplicada a estupideces del hogar que se supone que nos mejoran la vida; y en paralelo las facturas van subiendo y subiendo sin nadie que las detenga de verdad. Ni tú, Alexa, sabes por qué. Eres solo una máquina sabelotodo que nos han metido en los hogares; los abuelos te miramos con aprensión, nuestros hijos te programan para facilitarnos la vida... y nuestros nietos te dan órdenes con total naturalidad.

Esos asistentes electrónicos que, como Alexa, se suponen que sirven para todo, no valen para lo fundamental: parar una guerra

Miles de jóvenes, de uno y otro bando, están muriendo en la invasión de Ucrania, y no sabemos cómo detener esta locura. Ni siquiera lo sabe hacer la maldita Alexa. Nos enseñan en la tele un tétrico almacén, lleno de estanterías con vasijas repletas con cenizas de soldados rusos que nadie ha reclamado por el momento. Por lo que veo en las fechas, casi ninguno pasa de los 20 años. ¡Qué tristeza más grande!

Ningún europeo pensábamos que veríamos este espectáculo dantesco. Pero eso sí, el regodeo de imágenes que nos pasan, una y otra vez, por las cadenas de televisión es indecente; nos muestran a personas huyendo horrorizadas y sin ninguna intimidad. ¿Dónde está la dignidad del que se ve obligado a huir de su casa, su ciudad, su país porque las bombas de Putin le pisan los talones? ¿Qué patraña les han contado y qué sueldo prometido esos soldados rusos que han invadido a un país vecino para morir posiblemente sin entender por qué razón se han metido en semejante aventura?

Yo no me creo que 144 millones de rusos sean unos idiotas desinformados, aunque la mayoría sean más pobres que las ratas seguro que tienen móvil. Es probable que tengan un familiar o conocido emigrado a países occidentales que les informa de que hay otra forma de vida fuera de las estepas. No me creo que son 144 millones de analfabetos que se dejan engatusar por un personaje tan siniestro como Vladímir Putin, ¿a cambio de qué?

Tenemos que defendernos de sátrapas como Putin, pero al mismo tiempo debemos encontrar la fórmula para convivir con Rusia



Rusia es un país inmenso, muy desconocido por lo menos para mí. Ahora resulta que todos los tertulianos han hecho un máster en Rusia y sus costumbres, opinan sobre misiles, armas químicas, lluvia radioactiva y estrategia militar. Pues mi impresión es que no tienen ni idea. No tenemos ni idea y los rusos son nuestros vecinos. Están aquí en Europa con nosotros. Son nuestra frontera por el este y no tenemos más remedio que sentarnos en una mesa y negociar cómo podemos llevarnos medio bien, aunque es evidente que históricamente no nos entendemos.

Sentarnos a negociar al tiempo que nos defendemos de la invasión militar, porque hoy es Ucrania, pero pasado mañana a saber qué lleva en la cabeza un sátrapa como Putin. No es nada fácil, aunque le plantemos cara y demostremos que no le tenemos miedo, eso a un psicópata le da igual. No tiene sentimientos. Sigue la ruta que se ha trazado. Así que, visto lo visto, crucemos los dedos y vamos a insistir: Alexa, apaga a Putin. ¡Por Dios, qué año llevamos!