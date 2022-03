Postales de la infancia.

Cansada de que me llevaran la contraria, una noche me puse de pie frente a mis padres y con mucha seriedad les dije que me iba de casa.

En ese mismo instante me iba. ¡Qué más daba que fuera de noche o de día! Tenía tres años y solo me interesaba el presente. No hacía planes, no pensaba en mañana. La infancia es presente impoluto, nítida presencia. No cabía pensar en marcharme al día siguiente o dentro de un rato. ¿Y a dónde vas a ir?, me preguntaron. No lo había pensado. A casa de yaya, improvisé. ¿Y si no te quieren allí? ¡Vaya! Mi madre no se había dado cuenta todavía de cuánto me querían mis abuelos. ¡Lo contentos que se iban a poner cuando me vieran llegar! Para que no me pusieran en aprieto con otra pregunta, me di la vuelta y bajé al patio decidida a marcharme. Quise abrir la puerta de la calle (no era fácil con esa llave tan grande y tan pesada) y ya no me acuerdo de nada más. Debieron de convencerme para que no me fuera. No recuerdo que se enfadaran ni que me castigaran.

Era una niña inconformista y rebelde. Aunque la edad escolar comenzaba a los cinco años, la maestra me llevaba ya con solo tres para quitarle trabajo a mi madre, lo que me obligaba a afrontar retos más propios de niños mayores. Empecé a tomar conciencia de mí, a tener opiniones y a cuestionarme ciertas normas que no se ajustaban a lo que yo quería.

“A veces me escribe la infancia una postal: ¿Te acuerdas…?”. Es un verso del poeta alemán Michael Krüger. Hoy me ha escrito a mí este recuerdo. La infancia es el último bastión de la memoria. Mi padre fue un niño de la guerra civil española y en sus últimos meses recordaba con frecuencia a la familia escondida en el monte, el silbido de mi abuelo para anunciar su llegada, la exclamación de alegría de su hermano pequeño al oírlo, los adultos tapándole la boca para que no los descubrieran. Su recuerdo contenía el dolor de la guerra y el de la ausencia de los que ya no vivían, el miedo, la alegría de estar todos vivos y hasta algunas bromas. Las lágrimas le impedían llegar al final del relato.

En estos días de sangre y horror, me asalta con espanto un pensamiento: ¿Qué postales escribirá la infancia en el futuro a los niños de la guerra de Ucrania?