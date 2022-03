Cartas al director de HERALDO: Para frenar la escalada inflacionista

Para frenar la escalada inflacionista

Vivimos una agobiante escalada de precios, ya iniciada en 2021 y que ahora se torna más dramática con el conflicto ucraniano, acelerando la inflación, que rebasa el 7,5% y sin claro final, con fuerte impacto en la cesta de la compra, carburantes, gas y electricidad, con ruinosos efectos en el tejido industrial y estrangulamiento de sectores básicos como transporte, pesca, agricultura ganadería y autónomos.

Mientras el Gobierno con alarmante pasividad no tiene prisa por bajar impuestos aplicados a carburantes, gas y electricidad, fuente de pingües beneficios cosechados por Moncloa, que se ve doblemente beneficiada por la nula reacción de la parte social, otrora activa y aguerrida frente al Gobierno anterior, hoy en hibernado perfileo, motivado posiblemente por el signo político del Ejecutivo y los importantes aderezos económicos recibidos de este. El país afronta los primeros paros de transportistas, que podrían ser seguidos por otros sectores. Pero nuestro presidente de Gobierno no duda en cargar en el conflicto ucraniano el único origen de esta situación, mientras permite gastos abusivos de dudosa necesidad, véanse los 30.000 € por maquillaje o los 20.319 millones de euros por un ‘Plan Estratégico de Igualdad’, cuyo gasto duplica el presupuesto anual del Ministerio de Defensa. No son estos los pasos más acertados cuando la economía puede estar abocada al colapso. Es necesaria una drástica reducción impositiva en carburantes, gas y electricidad para, junto a un pacto de rentas entre sindicatos y empresarios con acuerdo salarial, mitigar la pérdida de poder adquisitivo sin poner en jaque la viabilidad de las empresas, evitando el riesgo de caer en una espiral descontrolada de precios-salarios e inflación y permitiendo repartir los costes que se avecinan a la vez que se mitigan los efectos negativos.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

La atención en oficinas públicas - Pidiendo cita

¿Cita previa o no hay ganas de trabajar?, esta es mi pregunta. El 19 de enero se me ocurrió la locura de ¡pedir cita en la Seguridad Social! Quince días de llamadas telefónicas y muchas horas en el ordenador con mi sobrino, ya que yo no manejo bien estas cosas. Seis llamadas a teléfonos diferentes 976… el mismo locutor diciendo lo mismo, dos llamadas a 901… (de pago), dos llamadas a 902… (de pago). En internet no hay citas disponibles, inténtelo más tarde; citas por teléfono, inténtelo más tarde. Así, quince días, mañanas, tardes, noches e incluso de madrugada. Hasta que se me ocurrió intentarlo a través de una gestoría. ¡Sorpresa!, al día siguiente me consiguieron una cita en Calatayud; por su puesto, me cobraron diez euros por este trámite. Me tuve que desplazar 100 km pero conseguí la cita. En la oficina de Calatayud solo trabajaban tres mujeres y me dijeron que sus compañeros trabajaban desde sus casas. Por cierto, solo estaba yo, el resto de las mesas, vacías. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que se nos rían en la cara? Si nosotros trabajamos, estas personas tienen que acudir a sus puestos de trabajo y cumplir con su obligación. ¿Qué le cuesta al Gobierno de Aragón hacer unas guías con todos los números de teléfono y direcciones y enviarlas a todos los aragoneses y de esta forma nos facilitarán pedir cita previa?

Juan José Valero Sánchez. ALFAMÉN (ZARAGOZA)

La atención en oficinas públicas - Ni te dejan entrar

He leído con sorpresa e indignación una carta al director, publicada el día 14, en la que un lector da cuenta de que un agente de seguridad le impidió de malas maneras acceder a una oficina de la Seguridad Social a realizar una consulta, ya que no disponía de cita previa. ¿Quién es un vigilante, no funcionario, para impedir a un ciudadano que ni va armado ni está ebrio o es violento que entre en una oficina pública? ¿No parece más bien que debieran ser los propios funcionarios quienes tomaran la decisión de atender o no al ciudadano? ¿O es que ya se escudan nuestros administradores en empleados vicarios para que ni se les moleste con una simple pregunta? No hay derecho a este pisotear constante de nuestros derechos por parte de quienes desde la función pública se agazapan detrás de cualquier excusa para no atender sus obligaciones para con los ciudadanos. Supongo que con la próxima caída de las mascarillas caerá también todo este cuento que se han inventado para su comodidad. A este paso, vamos a ver tanquetas a las puertas de las oficinas públicas para disuadir a los ciudadanos de que se acerquen.

María del Carmen Buatas Román. ZARAGOZA

Señalización vial

Solo me apaño con el móvil y el ordenador para lo elemental. Si hay que sobrepasar lo básico me lío. Cuando cojo el coche y pongo en el móvil que quiero ir a tal sitio y sale una voz que dice, en tono pizpiripeto, "coja la primera rotonda y salga dirección norte", ahí se acabó todo. Si supiera en ese momento dónde está el norte, señorita mía, no hubiera solicitado su ayuda. Salvado ese escollo, la buena señora puede seguir diciendo "continúe por calle Azpilicueta o la calle Rioja", y vuelvo a decirle, "señorita, si pudiera pararme a ver el nombre de la calle no hubiera solicitado su ayuda", pero ella erre que erre, que si al noroeste, que si al sur. Y ya que me he metido con Tráfico, les toca a las señales, que proliferan anunciando, por ejemplo, Calatorao Sur o Épila Este. En poblaciones no muy grandes me parece todo un despropósito y me da por pensar que alguien trincará a tanto por cartel. Y no puedo evitar que me llame la atención ese otro cartel que no puede faltar a la entrada de todas nuestras poblaciones y que viene a decir que tal o cual localidad no tolera las agresiones machistas. Supongo que, salvo cuatro degenerados, nadie tolera eso, ni ningún tipo de agresiones, pero solo ahora es cuando se ven esas señales moradas añadiendo colorido a un paisaje de almendros en flor, colza primaveral o cerezos de mayo. Y para acabar, me refiero a la falta de tacto que padecí hace unos días cuando me di un tremendo tortazo con el coche en la autovía, con varios vehículos implicados. Por suerte, no hubo sangre ni heridos graves, aunque el tremendo susto, los nervios y la cara hinchada como un boto, en medio de ambulancias y grúas, no se irán tan fácil de mi memoria. Y ahora viene lo bueno: aún casi con el aparato de la tensión puesto y el médico tomándome las constantes vitales en la ambulancia, llega la Benemérita y me deja una receta de 100 euros por haber golpeado por detrás. Y digo yo que cuando te multan haciéndote una foto te la envían a casa. Pienso que en este caso podrían haber hecho lo mismo y quedar como señores que te ayudan y no como recaudadores de una persona que no se ha matado de milagro. Juro por Mafalda que no sé dónde metí la multa, bastante hice con no venirme abajo… O arriba y empezar a soltar improperios. Pero seguí los consejos del médico, que me recetó reposo y más reposo.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

