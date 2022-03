Cartas al director de HERALDO: No es momento de bajar la guardia contra el virus

No es momento de bajar la guardia contra el virus

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

En España, vamos a caer por sexta o séptima vez, ya he perdido la cuenta de las oleadas. La escuela de la experiencia es la más cara pero los necios no aprenden en otra. En las oleadas anteriores en cuanto se ha bajado la guardia ha vuelto a surgir otra. Ya sé que hay que vivir pero no estamos hablando de una gripe común. Llevamos mas de 100.000 muertos (según el Gobierno). La incidencia esta volviendo a subir. Todos los días está muriendo mucha gente pero lo hemos convertido en una rutina. Dato: lo que pasan China nos ocurre a nosotros pocos meses después. Ya ha ocurrido varias veces. Acaban de confinar allí a millones de personas… Pero nos ponemos una venda. Esperen y verán (o no). Lo hemos hecho justo al revés. Mascarillas en la calle pero entras a una restaurante, bar u otro local cerrado y están todos sin distancias, ni aforo respetado y hablando y gritando sin mascarilla. Comprendo a la hostelería, pero yo si tengo que cerrar la consulta la cerraré como ya hice el 2020. Soy médico en ejercicio y en mi consulta no permito entrar sin mascarilla, hay ventilación cruzada y no más de tres personas en sala de espera. Medidor de CO2, PCR o antígenos antes de la cirugía, lavado frecuente de manos y temperatura medida al entrar. El tiempo nos dirá si hago bien o mal. Se pueden aflojar las restricciones pero no quitarlas. Mientras tanto, me permito una pregunta: ¿qué está haciendo el Ministerio de Sanidad? Yo no creo que sea razonable ahora el debate de quitar las mascarillas incluso en interiores. Y si no, vean la opinión de los epidemiólogos, virólogos y expertos en infecciosas. Yo también estoy harto de la covid, pero eso no es motivo para decaer en el esfuerzo diario de lucha. Por nuestro bien. Por la sociedad. Por el futuro de nuestros hijos.

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

El aprendiz de Hitler

La guerra iniciada con la invasión de Ucrania por Rusia se parará cuando Putin haya logrado en aquel sufrido y valeroso país establecer un gobierno títere compuesto por personas afines a él. Cuando la invasión estaba en sus comienzos pudimos ver a un Putin adulador haciendo arrumacos a los generales ucranianos para que dieran un golpe de Estado beneficioso para los intereses del déspota. Intereses que van mucho mas allá del simple compromiso de Ucrania de no entrar en la UE ni en la OTAN y que requieren la desaparición de Zelenski, el joven presidente amante de la libertad y de la democracia que está defendiendo heroicamente Ucrania. Si el antiguo miembro de la KGB llevase a cabo sus propósitos, supondría una desvalorización de la Unión Europea. La influencia de esta disminuiría . Además, la postura de Putin pasa por una cierta connivencia con China, con lo que esto significa de cara a un nuevo reparto en el continente europeo. En este contexto, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Lo primero que hay que decir en favor de este país es que informó de que Putin iba a invadir Ucrania y esto lo dijo Biden cuando apenas había comenzado el despliegue de tropas en la frontera. Los servicios de espionaje funcionaron. Era la época en que Rusia decía que en absoluto entraba entre sus planes una invasión; y esto lo siguió manteniendo hasta que se inició la invasión. Es la posición de Putin, una cadena de mentiras y calumnias. Biden desde primer momento ha dejado claro que no va a intervenir abiertamente en el conflicto, pues, de ser así, dado que se trata de dos potencias nucleares, podría suponer entrar en una tercera guerra mundial de dimensiones inimaginables. Pero… si el aprendiz de Hitler sigue con su política expansionista y trata de invadir zona OTAN o UE, Estados Unidos indudablemente intervendrá con toda su fuerza. Así lo ha manifestado Biden. No sería la primera vez que intervendrían los Estados Unidos en casos semejantes. Ya hubo un desembarco en Normandía que aplastó a Hitler.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

No saben irse

Resulta conmovedor y pueril que Pablo Casado, al que han echado del PP por su incompetencia y errores, opine con respecto al pacto PP-Vox en Castilla y León en el mismo sentido que nuestro presidente Sánchez, la eximia Adriana Lastra e incluso comunistas y golpistas varios. La clase política española tiene un problema muy serio; no saben irse. Están demasiado acostumbrados a la bicoca del sueldo y del ‘gratis total’ y no razonan que su tiempo en política ha terminado. Muchos de ellos directamente han pasado de las juventudes de sus partidos a tener importantes responsabilidades en diferentes administraciones, aunque desconozcan cualquier otro tipo de trabajo fuera de sus endogámicos partidos. Así nos va. Para que los partidos que nos gobiernan en la actualidad y sus socios osen hablar de involución democrática por el citado pacto, hay que tener un cuajo indescriptible. Me imagino que no han leído al estoico y emperador Marco Aurelio, que nos dejó muchísimas meditaciones, como: "El destino común del hombre, el olvido". Nadie es más importante que nadie, y los que se consideran imprescindibles no lo son.

Pedro Morán Salvador. ZARAGOZA

La reforma fiscal

Se ha presentado el Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal, con las conclusiones a las que ha llegado el grupo de expertos fiscales, nombrados el pasado abril de 2021, para el estudio de una nueva fiscalidad en España. La ministra María Jesús Montero ha dicho al presentar dicho estudio que «los trabajos se habían realizado sin ninguna interferencia del Gobierno», y eso me lleva a pensar en el proverbio latino «explicación no pedida, acusación manifiesta». El comité de expertos, cuya independencia está en entredicho, lo integran personas vinculadas al partido socialista y es significativo que dos de ellos hayan dimitido. Proponen, entre otras, las siguientes medidas: 1.- Subir el IVA, eliminando el tramo reducido (agua, transporte, etc.) y aumentando el superreducido (alimentos de primera necesidad). 2.- Imponer de nuevo en todas las comunidades el impuesto sobre el patrimonio, que han eliminado en todos los países de la Unión Europea. 3.- ‘Armonizar’, léase, imponer y recaudar en toda España por el impuesto de sucesiones y donaciones, obligando a volver a pagar un impuesto injusto y confiscatorio y que atenta contra el ahorro de las familias y las empresas. 4.- Una subida de todos los carburantes y la imposición de un nuevo impuesto por circular por las autovías; y subir el impuesto de matriculación. 5.- Para justificar lo injustificable, aducen que pagamos menos impuestos que la media de la UE, pero olvidan que en el conjunto de figuras impositivas somos el país que mayor esfuerzo fiscal soportamos. Y los ‘expertos’ no hacen mención a la posibilidad de reducir los gastos inútiles.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

