Cartas al director de HERALDO: La salud mental de los jóvenes

La salud mental de los jóvenes

Se observa un empeoramiento de la salud mental de los jóvenes.

Al aislamiento y el abuso de las pantallas debido al coronavirus, hay que añadir la incertidumbre ocasionada por la invasión de Ucrania. El trastorno por ansiedad está mermando la capacidad de muchos adolescentes para enfrentarse a la vida. No pretendo menospreciar la angustia por tantas calamidades, pero llevamos años propiciando, como sociedad, la dolencia que está emergiendo ante las adversidades. Se insiste mucho en la importancia de la educación emocional en las aulas. Con ayuda de los departamentos de orientación, los docentes, además de transmitir conocimientos, realizamos actividades para favorecer la formación integral del alumnado. Pero algo está fallando. Algunas familias, tal vez por comodidad o temor a contrariar, suelen justificar todo a los hijos y en los centros educativos, presionados por el entorno, debemos tratar a los alumnos como clientes a los que es preciso satisfacer. Si los estudiantes hacen huelga, no es correcto impartir materia nueva o realizar un examen, porque no pueden sufrir una pérdida. Son libres para decidir, pero sus acciones no tienen consecuencias. El auge de la digitalización a veces también es un obstáculo. El móvil, un potenciador del estrés, los vuelve impacientes y distraídos. En la era analógica, si por enfermedad faltaban a clase, preguntaban a los compañeros por lo explicado en su ausencia; ahora se nos pide que les informemos telemáticamente. ¿Les ha producido la tecnología algún tipo de discapacidad? Sin dejar de lado la necesidad de una buena gestión emocional, la responsabilidad, la obligación, el esfuerzo, la paciencia y la autonomía constituyen el verdadero motor de la resiliencia. Pero, lamentablemente, estos valores son como especies en vías de extinción.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

El monasterio de Santa Inés

Somos una pequeña empresa familiar aragonesa, propietarios del solar en el que se ubicaba el Monasterio de Santa Inés, afectado por la paralización de las obras de derribo resuelta por la directora general de Patrimonio de la DGA. El edificio no tiene ninguna protección ni de la DGA ni del Ayuntamiento y cuenta con licencia de derribo. Apudepa solicitó la paralización el 9 de diciembre y se hizo efectiva solo dos días laborables después. La DGA conoce su estado actual por informes técnicos que certifican que cualquier uso futuro es imposible y que si ahora se protege resultará un edificio en ruina, vandalizado y ocupado, que degradará el entorno y nadie rehabilitará. También conoce la DGA la oposición de las comunidades de vecinos colindantes. La DGA solicitó al Ayuntamiento licencia de derribo del Buen Pastor en Valdefierro, concedida el lunes. En uno de sus informes dice que procede su derribo porque "no cumple la normativa técnica y la distribución arquitectónica es incompatible con la normativa en vigor para edificios de uso residencial". De este edificio Apudepa también solicitó su protección, hace ya 29 días, a la que la DGA todavía no ha contestado. Y en lugar de paralizar la licencia de derribo, ha emitido informes favorables para su demolición sin tener en cuenta lo mismo por lo que nos paraliza a esta empresa con licencia concedida antes de haber recibido ninguna solicitud de protección. ¿Por qué paraliza la DGA el derribo de Santa Inés en dos días para incoar después expediente, y en el Buen Pastor después de 29 días todavía no se ha pronunciado? ¿Por qué la DGA, ante dos casos tan similares, paraliza un derribo con licencia y avala la demolición de otro de su propiedad? ¿El hecho de que el Monasterio de Santa Inés sea de propiedad privada es suficiente para tal agravio comparativo? Se trata de un flagrante ataque por parte de la DGA a la seguridad jurídica y al Estado de derecho.

Sergio Pascual Garrido. ZARAGOZA

Contra el olvido

Pido perdón si el número de 864 asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA no fuera el exacto, pues obviar uno solo de ellos sería trágico, pero estarán conmigo en que aún mayor sufrimiento debe padecerse si olvidáramos alguno de los 379 que están todavía sin resolver. Después de tantos años de ver cómo se intenta blanquear las acciones de ETA para hacernos creer que no fueron asesinatos sino meras acciones de lucha de un pueblo oprimido, y desde el Gobierno de la nación se procura el olvido de cuantas tragedias se vivieron; por fin una institución europea, la Eurocámara, representante de todos los Estados de la Unión Europea, decide que no se puede olvidar, que todos los crímenes de ETA deben ser considerados de ‘lesa humanidad’ y por lo tanto imprescriptibles y no amnistiables. Sin entrar en sutilezas jurídicas de si este tipo de crímenes puede aplicarse a todos los asesinatos, hay que aplaudir el sentido común manifestado. Otras dos decisiones también de relevancia son: recordar que las penas deben cumplirse sin ardid, y no se puede permitir ensalzamiento alguno de los asesinatos. Y queda lo más sangrante, esos 379 asesinatos sin resolver, amparados por una parte de la sociedad vasca, unos asesinos que bien podríamos pensar se encuentran en los órganos de dirección de las organizaciones sucesoras de ETA. El olvido o la búsqueda del perdón son sentimientos muy loables, tanto como la necesaria reparación del daño causado, y la colaboración activa con la autoridad para identificar, capturar y procesar a los responsables de los asesinatos no resueltos. Todo debe de exigirse antes de aceptar un ‘ongi etorri’ y pretender el olvido.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

Guerra y política

Hay acuerdo al considerar la invasión de Ucrania una barbaridad. Una barbaridad que habrá que corregir, por lo que no se sostiene que se diga que la entrega de armas al país invadido es ineficaz y que alarga el conflicto, o sea la barbarie. Seamos serios. Los ejércitos están para oponerse a un invasor, hacer la guerra si es necesario y sobre todo para ganarla, y si precisan armas para corregir la barbarie, lo lógico es ayudarles. Un pragmático profesor de la Academia General nos decía: olvídense ustedes de dar la vida por la patria, lo que deben hacer es lograr que el enemigo la dé por la suya. Por eso no se comprende la afirmación de un antiguo ministro de Defensa español que en sendas conferencias, pronunciadas en 2005 en el Woodrow Wilson Center de Washington y días después en nuestro Congreso, afirmara que prefería morir a matar, ¡estupendo eslogan según el enemigo! Ciertamente, el soldado, buen conocedor de los desastres de las guerras, no es partidario de ellas, no en vano se juega la vida, del mismo modo que el bombero prefiere no tener que apagar fuegos, pero ambos son necesarios, y las funciones del primero están claras desde Platón, de ahí el lema bien conocido, ‘si vis pacem, para bellum’.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

