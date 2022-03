El mando militar ruso ha pedido la rendición de Mariúpol.

El mando ucraniano ha dicho que no. Mariúpol no se rinde. Va camino de entrar, si no ha entrado ya, en la larga lista de ciudades europeas martirizadas por largos asedios o virulentos combates. Una lista en la que también está Zaragoza –aunque el tiempo ha trocado el dolor en historia y hasta en folclore–, como están Sarajevo o Leningrado (San Petersburgo). No hay rendición, pero si el atacante tuviera buena voluntad podría haber, debería haber, al menos una pausa en los combates para que cuantos más civiles mejor pudieran salir de la zona de lucha y ponerse a salvo. No sería tan difícil. Mariúpol es el último punto que le queda por conquistar al Ejército ruso para conseguir uno de los principales objetivos de la invasión de Ucrania: ocupar una franja de tierra, en la ribera del mar Negro, que una Crimea con Rusia. En 2015, tras la anexión de Crimea, el coronel Pedro Sánchez Herráez, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, se refería en un artículo a la estrategia rusa de las ‘posiciones avanzadas’. Se trata de ganar territorios, aparentemente dispersos, pero que crean "un anillo de seguridad alrededor de la frontera rusa continua". Ese anillo cuenta ya con Kaliningrado (la antigua Königsberg de Imanuel Kant), Transdnistria (desgajada de Moldavia), Osetia del Sur y Abjasia (arrebatadas a Georgia) y la península de Crimea. Si la jugada no le sale mal a Putin, se añadirían Donetsk, Lugansk, la franja de Mariúpol y lo que caiga. Pero por ahora, heroísmo y tragedia, Mariúpol no se rinde.