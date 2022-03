Ya sabemos lo que vale España?

¿En euros o en pesetas? Pidamos el ministro Garzón que saque las linotipias e imprima billetes o bonos al portador con la cara del presidente Sánchez. Pensábamos que lo suyo era dar pases por la espalda, no lanzar balones fuera. Todos los presidentes han tenido algo de trilero... si hay una guerra en Ucrania reescribe el almanaque y ahora la invasión encarece el crudo. Veo a algunas de las mejores mentes de mi generación aplaudir como pingüinos atontados por el ‘jetlag’ y repetir como un mantra lo de "impuestos para escuelas y hospitales" y me sorprende: no sé si no ven o no quieren ver. Con la mayor parte de las competencias transferidas y el desaforado bocado que se llevan las pensiones de mis padres y los tuyos, no sé qué parte toca para pizarras, bombillas de proyectores y mascarillas FPP2. No hay más pandemia por decreto ley, como se acabó el terrorismo y nunca hubo golpe de Estado en Cataluña. Devotos que, antes de meterse bajo media docena de mantas, cogen del brazo a sus sabañones y les gritan, antes de dormir: "Al menos no manda la derecha". Jugada maestra, si no puedes pagar el diésel, no podrás inmolarte frente al Congreso. Un selfi con Inés Hernand, con esas sonrisas de entrega de Goyas... la seriedad en tiempo de crisis es algo que se le supone al presidente del país. Asumo, con tristeza, que el concepto de patria se reduce a lo topográfico y si no le das la mano al de Vox, auténtico rebelde de salón, con tu colacao y su mesa camilla, te encumbramos con un ‘tweet’. Ahora dime que pida respeto en mi aula. Aquí nadie se ríe ya.