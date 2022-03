Defendiendo países y personas

En 1995, el que suscribe estas líneas era un despreocupado adolescente de viaje de estudios por la bella Italia, tan despreocupado que en una visita a la ciudad del Vaticano perdió la cartera con toda la documentación y unas 14.000 pesetas de entonces en liras italianas.

Tiempo después, dicha cartera regresó a España junto con una carta, no escrita en italiano, sino en ruso. Una turista de Rusia se la había encontrado y, en vez de quedarse con su contenido o despreocuparse de ella, hizo todo lo posible para que volviera con su dueño. Así, la susodicha cartera viajó de Zaragoza a Roma, de Roma a Moscú y finalmente regresó a España con toda la documentación y el dinero intacto, el equivalente a dos meses de sueldo en un país que por aquel entonces se encontraba al borde de la bancarrota.

Casi treinta años después, contemplo con horror –como la mayoría del mundo civilizado– el devenir del conflicto entre Rusia y Ucrania, el resurgimiento de los nacionalismos más exacerbados, el odio entre los pueblos y el desprecio hacia los derechos humanos más elementales. Y dentro de esta mezcla explosiva no puedo dejar de acordarme de personas como la rusa que gentilmente me devolvió la cartera o de sensatos profesores moscovitas que he conocido en mi etapa profesional. Me pregunto qué es lo que harán, si tendrán a familiares luchando en esta guerra cruenta y, sobre todo, cómo se sentirán al formar parte de un pueblo que está destruyendo a otro pueblo hermano. Muy probablemente no comulgarán con las decisiones de sus dirigentes.

Europa y España, ante la agresión de un personaje como Putin, tienen

que replantearse sus necesidades defensivas, incrementando sus presupuestos

militares



Ante la creciente ‘rusofobia’ y demonización de todo lo que procede de aquel país, resulta obligado recordar que por encima de los países están las personas. He conocido a gente de muchos países, razas y religiones, niveles sociales y culturales. Y he visto de todo, porque en todas las culturas del mundo hay individuos que podríamos clasificar en un rango de ‘muy malos’ a ‘muy buenos’ en cuanto a su comportamiento. De hecho, todas las personas podemos ser en un momento dado un "lobo para el hombre", como diría Hobbes, puesto que dentro de nuestra condición humana existe latente un instinto primario de agresividad diseñado para garantizar la supervivencia de nuestra especie.

Dicho lo anterior, en ocasiones puntuales de la historia se alzan con el poder determinados individuos que arrastran a los demás a una vorágine del terror. Queramos o no, nos hallamos ahora en uno de estos momentos y cada día nos despertamos con amenazas propias de una película de ficción, como la posibilidad de un ataque químico, biológico o incluso nuclear en suelo europeo. Y es que, por si la amenaza del integrismo islámico o de la pandemia no fuera suficiente, Europa se encuentra de nuevo con la posibilidad de un conflicto bélico de alcance mundial y consecuencias impredecibles dentro de su propio territorio. Uno de los recursos en marketing es aludir a la nostalgia, dado que las personas reescribimos nuestros recuerdos y tendemos a pensar que los tiempos pretéritos siempre fueron mejores. En cualquier caso, resulta difícil no añorar aquellos años, como los noventa, en los que mantener los niveles de ocio y consumo era la principal preocupación en Occidente.

No se trata de fomentar la guerra, sino de velar por la paz

Volviendo a la realidad, ante el inmenso desafío geopolítico que se abre con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la estrategia del ‘buenismo’ se antoja a todas luces insuficiente para disuadir a los tiranos actuales y potenciales. Para hacerles frente, la Unión Europea tendrá que revisar en profundidad su política de defensa, lo que inevitablemente llevará a una revisión de las partidas presupuestarias dedicadas a esta materia. Países como Alemania ya han planteado un aumento en el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB, porcentaje al que teóricamente deberían de acercarse todos los países de la OTAN. En el caso de España destinamos a las Fuerzas Armadas la mitad de esa cifra, el 1%, lo que exige un gran esfuerzo para garantizar que se cubren adecuadamente tanto las necesidades de la institución como de la propia ciudadanía. Y es que la labor de las Fuerzas Armadas españolas resulta más necesaria que nunca para la protección de todas y todos, de nuestros derechos y libertades. No se trata de fomentar la guerra, sino de velar por la paz, porque sin paz no tendríamos hospitales, ni colegios ni universidades.