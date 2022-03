Cartas al director de HERALDO: El horario escolar y la conciliación familiar

El horario escolar y la conciliación familiar

El concepto de igualdad en los colegios públicos de Aragón ha desaparecido.

El proceso comenzó en el momento en el que el departamento de Educación de la DGA dejó a merced de los padres la elección del cambio a la jornada continua o la continuidad de la partida. ¡Sí!, está muy bien que al pueblo se nos dé la capacidad de elegir, pero creo que en este caso no debería contemplarse esta opción. Los tiempos han cambiado desde que los padres actuales que tenemos hijos en edad escolar permanecíamos en el colegio desde después de desayunar hasta la hora de la merienda. Hoy en día, gracias al progreso y la evolución de la mujer en el mercado laboral, la sociedad necesita que se adapten ciertos horarios para ayudar a la conciliación familiar y entre ellos estarían los tiempos escolares. Díganme, por qué por tener escolarizados a nuestros hijos en según qué colegio público unos padres tienen la posibilidad de recoger a sus hijos en unos horarios que les permiten realizar una jornada de trabajo sin trastornos y sin embargo otros tienen que hacer verdaderas virguerías o incluso tener que optar por reducirse la jornada laboral? Hemos evolucionado y no estamos ciegos. Existen el ‘bullying’ y la crisis económica, que cada vez va a más; y para muchas familias la única opción de esquivar esta problemática social es sacando a sus hijos del comedor, pero, claro, en los colegios con jornada partida tienen que retornarlos a las 2 o 3 horas, con el consiguiente obstáculo para la conciliación laboral y familiar. Señor Faci, por favor, reaccione ante esta problemática e instaure la jornada continua en todos los colegios públicos de Aragón, ya que todos los padres deberíamos tener las mismas oportunidades para conciliar. Si hay vida hay esperanza.

María Teresa Ruiseco Martínez. ZARAGOZA

El segundo abandono del Sáhara

La decisión del presidente Sánchez de aceptar el plan marroquí para el Sáhara, un giro diplomático no consensuado ni en el Gobierno, con los partidos de la coalición, ni con los socios de la investidura ni con la oposición, supone no un cambio de política sino una completa capitulación, ya que se acepta como propia la estrategia alauita. El reconocimiento de la autonomía del Sáhara implica la legitimación de la misma Marcha Verde y de la soberanía marroquí. Lo más grave es comprobar que el liderazgo político español, desde la dictadura de Franco hasta la democracia actual, se deja amedrentar por las coacciones. Se ha creado un peligrosísimo precedente al demostrarse que las políticas de agresión, como la Marcha Verde o las invasiones de Ceuta del año pasado, dan excelentes dividendos. El poder marroquí y su brillante diplomacia ha juzgado muy bien la situación y las oportunidades creadas por el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí del Sáhara, todo lo contrario que los inquilinos del Palacio de Santa Cruz, cuyos mayores méritos son presentar como éxitos los fracasos más absolutos en la política exterior. Es posible que las tensiones por el Sáhara terminen, pero se trasladarán a otro sitio y en otro momento, para continuar en Ceuta y Melilla o en las aguas del estrecho o en Canarias. Apaciguar a un agresor lo estimula.

Alfonso González Taracena. ZARAGOZA

Ayuso, la solución

Dice el escritor satírico irlandés Jonathan Swift: «Cuando aparece un verdadero genio en el mundo, se le conocerá porque todos los necios se conjurarán contra él». La conjura de los necios contra Ayuso no es única ni la primera en la historia, ya se hizo otra contra Julio César en Roma, en la que participa su propio hijo Bruto. Contra Isabel, el líder de su propio partido, Casado. Quitar a Sánchez, eso es secundario, con él comparten odio y miedo a esa joven amazona que representó en Madrid una luz de esperanza frente a la ceguera del Gobierno central durante la pandemia y que lo vio recompensado con esa victoria electoral apabullante. Sí, Ayuso es la principal enemiga de los poltroneros de profesión, ya de peperos o de cualquier otro partido, que las han conseguido a base de fidelidad ovejuna. Hasta que llegó Ayuso y les entró el pavor y prepararon otro magnicidio político. Pero, como dijo San Pedro a Jesús, «quo vadis Domine?», ¿a dónde vas Ayuso, minusvalorada y amenazada en el PP? Y es que el sistema de partidos no tolera la excelencia, ni te acepta tu partido ni la Moncloa, ambos actuaron conjurados, sin olvidar al alcalde de Madrid. Ayuso es la única que puede disputar a Sánchez la Moncloa, este lo sabe y ella también, pero aparece Feijóo que es un pintor decorador, cuando el edificio del PP está roto y lo que precisa es un albañil que reconstruya. Él está acostumbrado a pastorear ovejas mansas por los caseríos gallegos, veremos cómo es recibido en el resto de España. Mi pronóstico: fracaso. Dice Melville en ‘The Bell-Tower’ que el criado ciego obedecía a su todavía más ciego amo. ¿No caerán ambos, Casado y Feijóo, al pozo? ¿Cuánto tardará el partido en comprender que Ayuso es la solución? Conoce los problemas sociales y sabe cómo resolverlos, diríamos en tono poético que por donde ella pasa crecen las flores.

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Inspiración para Maquiavelo

Quisiera saber por qué es malo pactar con Vox y es bueno pactar con Bildu. No soy votante de Vox ni creo que lo vaya a ser, pero me pregunto si el señor Sánchez o el Sr. Lambán me podrán contestar. Bueno, el Sr. Sánchez, yo creo que si viviera Maquiavelo tendría otra fuente de inspiración para su libro ‘El príncipe’, que dicen que se inspiró en Fernando el Católico; si lo volviera a escribir, se inspiraría en todos nuestro políticos, actuales. Tendría un filón para ideas maquiavélicas, porque tenemos políticos tan hipócritas. En fin, algo malo habremos hecho los españoles para tener todo este plantel de políticos que se enzarzan en luchas tontas y ninguno hace nada por España. Mi querida España, esta España nuestra, ¿dónde nos la llevan?

Miguel M. Forniés Abadía. ZARAGOZA

Un excelente ciclo musical

El 24 de febrero asistimos al concierto inaugural del XXV Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona. Este ciclo es uno de los más prestigiosos de España, vienen los intérpretes más afamados del mundo. La fantástica acústica de la Sala Mozart hace que los pianistas acudan con auténtico agrado. Tengo el abono desde el primer ciclo y nunca me ha defraudado, al contrario, cada año el programa es más atractivo. Animo a los abonados y a los organizadores, cuya labor de selección es encomiable, a seguir con este auténtico homenaje a nuestra gran pianista.

Isabel García Forcada. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es