Justa reivindicación del campo

Con el lema ‘El mundo rural despierta’, las principales asociaciones agrarias, de cazadores y otras afines se han manifestado en Madrid contra las políticas del Gobierno hacia el sector primario. En la marcha han participado entre 150.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 400.000, según los convocantes. En una demostración de malestar que no puede ignorarse, grandes organizaciones se han unido para decir que el campo está asfixiado, y no por la guerra en Ucrania, sino porque no se han tomado medidas desde hace mucho tiempo. El Ejecutivo tiene que interpretar bien lo que ocurre en la calle. No es ideológica, como se empeñan en proclamar algunos ministros, la indignación de muchos sectores económicos y sociales por la poca atención que se les presta desde la Moncloa.

Agricultores, ganaderos, cazadores y otros colectivos del mundo rural se han trasladado a la capital desde toda la geografía nacional, varios miles desde Aragón, para protagonizar una cita que han coincidido en calificar de «histórica». El campo culmina así una serie de protestas, que nacieron como un aviso contra unos costes de producción desatados, pero que después han ido recogiendo el hartazgo del mundo rural por polémicas como las generadas por los ministros Garzón y Ribera, a propósito de las macrogranjas, el lobo y la caza. Pedro Sánchez ha dejado que viejos problemas se agraven con otros nuevos y ahora todos juntos le estallan en la cara.

Las protestas de tantos sectores económicos y sociales exigen una respuesta del Gobierno más prudente que exaltada. Las reclamaciones se han entendido hasta ahora en amplios estratos sociales como justificadas y es lógico que se encaucen en un proceso negociador. Lo más razonable es ordenar los problemas por su urgencia e importancia y organizar las negociaciones de acuerdo con este criterio. Lo inasumible es que Sánchez los ignore.