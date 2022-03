Cartas al director de HERALDO: Cascos azules para Ucrania

Cascos azules para Ucrania

Es necesario enviar a Ucrania una fuerza de interposición de paz de las Naciones Unidas.

Yo estuve destacado en Bosnia durante seis meses en 1998 y recordaban con gratitud la actuación de los cascos azules españoles unos años antes, enviados por la ONU ante las atrocidades cometidas por las tres etnias del país. Una situación similar se vive hoy en Ucrania. No ignoro que mi propuesta es utópica, pero tiene algo de solución desesperada por las crueles imágenes que a diario vemos en esta guerra, con centenares de víctimas y ciudades arrasadas, ante la tibia reacción de condena del mundo occidental. Cierto es que las duras sanciones económicas producirán graves efectos sobre Rusia, más para entonces, Ucrania estará destruida y su pueblo masacrado, con un gobierno títere a las órdenes de Putin. El presidente ucraniano advierte a Occidente de que detrás de ellos iremos nosotros. Y si dudamos de la veracidad de su advertencia, acudamos a la historia, que recoge numerosos ejemplos de que así sucederá. En septiembre de 1938 se firmaron los Acuerdos de Múnich, por los que las naciones más poderosas de Europa reconocían la entrega de la región de los Sudetes a la Alemania nazi, cesión imprescindible para evitar la guerra. Cuando Chamberlain, primer ministro inglés, defendía ante el Parlamento lo acertado de su propuesta, Churchill le respondió: «Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra». Y así fue. El ejemplo debe servir también como advertencia a nuestros actuales líderes políticos. Si no se expulsa a Rusia de Ucrania, dentro de poco China se apoderará de Taiwán, y Rusia intentará hacer lo mismo con las repúblicas bálticas, miembros de pleno derecho de la OTAN y por lo tanto bajo su manto protector. Y la guerra será inevitable.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

Gastos políticos

El pasado 25 de noviembre el Ministerio del Interior, por orden de su titular, se gastó 58. 386 euros para iluminar de morado durante unas horas las fachadas de las jefaturas superiores de la Policía Nacional. El Gobierno dijo que era un gasto acertado. No opinan así los sindicatos policiales, que exponen consideraciones tales como: lo que costó el alumbrado equivale a año y medio del salario bruto de un policía nacional de base; que con ese dinero se podrían comprar 65 chalecos antibalas, de los que carecen cientos de agentes. El SUP recuerda al ministro que llevan mucho tiempo reivindicando un refuerzo de su plantilla y de los medios técnicos de las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer y que, en concreto, en Canarias un policía llega a ocuparse en solitario de hasta 200 víctimas de violencia de género. El sindicato policial Jupol dice que no es lógico que se gastara tal cantidad en este alumbrado morado en vez de dedicarlo a reforzar los medios para proteger a las mujeres víctimas de violencia; que este tipo de gastos son más políticos que otra cosa y no reportan ningún beneficio concreto y tangible a la seguridad de la ciudadanía; que hay muchos compañeros que no disponen de fundas antihurto para las armas; que hay carencias en la falta de renovación de los uniformes… Cierto es que el gasto no ha sido excesivo pero sí absurdo. Cuánto mejor hubiera sido invertir ese dinero en mejorar los medios técnicos y humanos con los que la Policía atiende a las víctimas. Por mucho que tal gasto lo justifique el Sr. Grande-Marlaska, las Fuerzas de Seguridad del Estado se merecen más y mejor atención que las que les viene dispensando el actual ministro del Interior.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

La reforma fiscal

Se ha presentado el Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal, con las conclusiones a las que ha llegado el grupo de expertos fiscales, nombrados el pasado abril de 2021, para el estudio de una nueva fiscalidad en España. La ministra María Jesús Montero ha dicho al presentar dicho estudio que «los trabajos se habían realizado sin ninguna interferencia del Gobierno», y eso me lleva a pensar en el proverbio latino «explicación no pedida, acusación manifiesta». El comité de expertos, cuya independencia está en entredicho, lo integran personas vinculadas al partido socialista y es significativo que dos de ellos hayan dimitido. Proponen, entre otras, las siguientes medidas: 1.- Subir el IVA, eliminando el tramo reducido (agua, transporte, etc.) y aumentando el superreducido (alimentos de primera necesidad). 2.- Imponer de nuevo en todas las comunidades el impuesto sobre el patrimonio, que han eliminado en todos los países de la Unión Europea. 3.- ‘Armonizar’, léase, imponer y recaudar en toda España por el impuesto de sucesiones y donaciones, obligando a volver a pagar un impuesto injusto y confiscatorio y que atenta contra el ahorro de las familias y las empresas. 4.-

Una subida de todos los carburantes y la imposición de un nuevo impuesto por circular por las autovías; y subir el impuesto de matriculación. 5.- Para justificar lo injustificable, aducen que pagamos menos impuestos que la media de la UE, pero olvidan que en el conjunto de figuras impositivas somos el país que mayor esfuerzo fiscal soportamos. Y los ‘expertos’ no hacen mención a la posibilidad de reducir los gastos inútiles.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Desprestigiar a la Iglesia

No entiendo el empeño por investigar la ‘pederastia de la Iglesia’ si no es por un empeño en desprestigiarla. Una vez oí decir que un sacerdote es como un avión, que solo es noticia cuando se cae; mientras vuela alto nadie está pendiente... y es lo habitual. Hay tanto abuso... político, económico, educativo... Pienso que nos tenemos que centrar e ir a lo importante, partiendo de que somos personas, hombres y mujeres con un quehacer en esta vida y una meta donde llegar. Y desde ahí edificar hacia arriba, no hacia abajo ni hacia los lados. Construyamos en positivo, es una gran actitud en la vida.

Pilar Meseguer Nicolau. ZARAGOZA

Lambán, la oposición y los Juegos

La oposición al Sr. Lambán es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y él podría responder: "si canto me llaman loco y si no canto cobarde". El que ha querido ha oído a la consejera de presidencia del Sr. Aragonès negándose compartir con Aragón los Juegos Olímpicos. Y luego hay que oír a la oposición por la negativa de Lambán a asistir a la reunión con Aragonès: nueva paradoja, el culpable es el Sr. Sánchez. ¿Qué dirían si Lambán asiste y cede a las pretensiones de la Generalitat? La culpa, de Sánchez, que pacta con los independentistas. Lo más fácil, ya que la oposición tiene la solución, es que delegue en ellos y que se apunten el más que cuestionable éxito.

Luis Antonio Vallés Gascón. ZARAGOZA

