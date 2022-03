Una persona, un voto… O no

Vivimos tiempos extraños.

Los discursos cambian con facilidad y lo que defendíamos con fervor ayer, lo rechazamos con igual fervor a la mañana siguiente. Sin admitir discrepancias ni fisuras. Y así, hemos pasado en pocos años del discurso a favor de ‘una persona, un voto’, a defender la desigualdad de voto para compensar los perjuicios de vivir en la ‘España vaciada’. Y nadie se pregunta nada.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se considera inexcusable que los regímenes electorales se rijan en torno al principio de la igualdad de voto: ‘una persona, un voto’. Quedaron atrás los tiempos del llamado ‘voto plural’ que atribuía a ciertos electores varios votos según determinadas circunstancias, como la propiedad de un inmueble, un negocio o un título universitario. Parecía evidente que una democracia es poco compatible con ciertos privilegios y la igualdad en el peso del voto se considera hoy una de las exigencias de toda democracia.

Esa igualdad no llega a ser una identidad total en los sistemas electorales con varias circunscripciones. En todo caso, ha de ser una tendencia y la condición para conseguirla es distribuir equitativamente los escaños de las circunscripciones por población. Que haya una relación equitativa entre electores y elegidos. No obstante, el Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, adoptado por la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) en 2002, admite que la distribución de escaños fije un mínimo por circunscripción, pero señala que la desviación no podría exceder del 15%, "salvo en circunstancias especiales".

Haciéndose eco de estas exigencias democráticas, el movimiento del 15M en 2011 señaló como uno de los males del sistema electoral español la desigualdad del voto. En este sentido, se ponía en evidencia la diferencia de coste de un escaño –o el valor del voto- entre las circunscripciones de Teruel y de Madrid. En las últimas elecciones generales de noviembre de 2019 la sobrerrepresentación de Teruel respecto a Madrid fue cuatro veces superior (mientras en Teruel basta con algo más 44.000 habitantes para tener un escaño, en Madrid son necesarios unos 180.000 habitantes). Trasladado el problema a Aragón, en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2019 la sobrerrepresentación de Teruel respecto a Zaragoza fue casi tres veces superior (mientras en Teruel basta con algo más de 9.000 habitantes para tener un escaño, en Zaragoza necesitamos algo más de 27.000 habitantes). En definitiva, la desigualdad en el voto en España es de las más acusadas del mundo. En Europa solo lo superan Luxemburgo, Chipre y Andorra. No se acerca ni de lejos al estándar de la Comisión de Venecia.

Recogiendo el guante de esa percepción ciudadana expresada en el 15M, en las elecciones de 2016, los programas de los distintos partidos políticos se afanaron por recoger esta demanda y a proponer reformas del sistema electoral para mejorar la igualdad en el voto. Especialmente beligerantes con el tema fueron los partidos emergentes, como Ciudadanos y Podemos.

Pero, ¿qué queda de todo ello? Nadie ya se acuerda. El pasado 10 de marzo las Cortes de Aragón iniciaron una reforma de nuestro Estatuto en una línea claramente contraria a ese principio que parecía universal. Se pretende el mantenimiento de una representatividad mínima en Teruel, independientemente de la reducción de su peso poblacional. Todo sea por favorecer la ‘España vaciada’. Y todo por unanimidad, a pesar de que ya hoy la desviación supera el 50%, muy lejos de ese 15% marcado internacionalmente.

Quizás sea cierto eso de que la verdad la podemos encontrar en cualquier parte, y en cualquier discurso. Y que, como decía Buero Vallejo en ‘La Fundación’, la verdad no se encuentra en la inacción, sino que su búsqueda implica estar en continuo movimiento, aunque en todo este cambio no dejaremos de ser prisioneros de solo una verdad parcial. En fin, en cualquier momento me veo defendiendo la vuelta al voto plural. Es lo que ahora se estila.