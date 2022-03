Somos intentos de algo que no fructifica.

No siempre, claro. En ocasiones ese triple que lanzamos sobre la bocina rebota en el tablero y se cuela, y la vida adquiere ese sabor de éxtasis que la justifica. Tres puntos y una victoria. La mayoría de las veces, en cambio, nuestras faltas se estrellan contra la barrera, nuestros textos no terminan de cuajar, las cuentas no salen o los intentos de regeneración en común acaban con los mismos errores vestidos de otra piel. Nos define nuestra manera de sobreponernos a esos intentos fallidos. Lo que sucede es que no todos los intentos son iguales: los hay nobles y heroicos y justificados, pero también crueles y viles, terribles, y de estos bastante hemos oído en los últimos tiempos. Si algo debieran de tener en común, tal vez, todos nuestros intentos, sería que en su realización aspiráramos no solo a hacernos mejores o a batir marcas personales, sino a hacer —perdonen la utopía— algo mejor al mundo. La honradez se ha de parecer al silencio de todos esos científicos que fallaron en el último paso antes de descubrir algo enorme o al del equipo de cirujanos que no salvó la vida por la que lucharon las últimas ocho horas. Entre tanto, mientras fallamos en llegar a quien está al otro lado, seguimos practicando el arte del ensayo, la batalla propia por la superación personal, lanzando al larguero, quedándonos a medias. Para así poder decir a quien malentiende aquello de intentarlo que tú, también, pobre idiota, has sido eres y serás intento de algo que jamás llegarás a conseguir.