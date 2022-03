Cartas al director de HERALDO: Gas, papel higiénico y aceite de girasol

Gas, papel higiénico y aceite de girasol

Josep Borrell, en calidad de representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha pedido a los ciudadanos europeos que bajen la calefacción de sus casas porque hay que cortar el cordón umbilical que une nuestra economía a la rusa.

Ante las críticas recibidas por esta recomendación, Borrell ha dicho que su consejo no iba dirigido a los españoles, porque nuestra dependencia con el gas ruso es menor del 2%. ¿En qué quedamos, somos europeos o no somos europeos los españoles? ¿Es que en España no está caro el gas? ¿No ha culpado Pedro Sánchez a Putin y a la guerra en Ucrania de los precios de la energía? Borrell aconseja a los europeos ahorro energético y luego dice que eso no va con los españoles. ¿Pretende sugerir que nosotros podemos gastar gas a tutiplén? De cualquier manera, el precio del gas previo a la guerra ya nos ha obligado a ahorrar en su consumo este invierno y en muchos hogares no se puede poner la calefacción por su elevado coste. Todos los productos de alimentación están subiendo día a día. Uno de ellos es el aceite de girasol, que además falta en muchos supermercados y en otros está limitada la compra a una botella por persona. Dice Facua que es ilegal limitar el número de unidades que se puede comprar. Está sucediendo como con el papel higiénico durante el confinamiento. No se sabe la razón, pero tanto el papel higiénico como el aceite de girasol se convierten en productos estrella en tiempos de crisis. El afán y el alarmismo de muchos consumidores consigue que productos cuya venta no es problemática escaseen. Muchos vivimos en tiempos más difíciles en los que no existía el papel higiénico, y aquí seguimos. En cuanto al aceite de girasol, existen otros aceites perfectamente comestibles. ¿Por qué tanto miedo a no tener papel higiénico o aceite de girasol?

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Al cerrar la puerta

Aproveché el puente para visitar a la familia. Al cerrar la puerta, con mi maleta y la mochila al hombro, no pude dejar de pensar en tanta gente que estaría haciendo ese gesto en el mismo momento. Yo llevaba el billete de vuelta y la mayor aventura iba a ser coger el circular para llegar a la estación de autobuses. Los otros, gente como yo, con sus trabajos, sus sueños y quizá una hipoteca para pagar ese piso que estaban cerrando. Pero ellos se iban sin billete de vuelta, con sus sueños rotos, sin saber siquiera si una bomba les dejaría llegar hasta la esquina, cuánto tardarán en regresar, si su casa seguirá en pie entonces. Con el mismo equipaje que yo llevaba para unos días, con niños y bebés a cuestas... Y en las imágenes se ven caer algunos copos de nieve sobre los pueblos de Ucrania. De vuelta, al girar la llave y refugiarme en la seguridad de mi hogar sigo pensando en todos ellos con una sensación de tristeza, impotencia y el desconcierto ante esta situación. De la pandemia a la guerra, parece que los jinetes del Apocalipsis han salido a cabalgar.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

Que la Tierra sonría

Viviendo en el mundo en el que vivimos y escuchando lo que escuchamos, nos hemos preguntado: ¿la Tierra sonríe alguna vez? Seguramente alguna vez lo habrá hecho, pero en estos tiempos no tiene muchas razones para hacerlo. Quienes vivimos en países ricos no nos paramos a pensar en los que están al otro lado del mundo, porque, como nosotros vivimos bien, no pensamos en los que no tienen un plato caliente con el que alimentarse. Desde Unicef nos dicen: "Las personas menos responsables del cambio climático son los niños; sin embargo, ellos sufrirán las peores consecuencias". Cada vez la Tierra sufre más, y nosotros no hacemos nada, sino que empeoramos las cosas. Cada vez más ríos y mares se llenan de plásticos, y por esa razón muchas personas que beben de esa agua contaminada al cabo de los años acaba muriendo. Para que en un futuro que no sea muy lejano la Tierra tenga motivos para sonreír, todos podemos ayudar disminuyendo la contaminación, no tirando basura al suelo y sobre todo no talando árboles innecesariamente. Desde nuestro colegio, Escolapias Calasanz, celebramos la semana cultural con el tema ‘Que la Tierra sonría’, para que todo el mundo sepa que la Tierra también tiene derecho a sonreír.

Lucía Peláez Baños. ZARAGOZA

Una cruz en el Puente de Piedra



Con motivo de la recreación de los Sitios, reflexiono sobre el estremecimiento que me produce cada vez que cruzo el Puente de Piedra y veo la cruz que hay en homenaje al cura Sas, al padre Boggiero y al barón de Warsage, que fueron allí asesinados contraviniendo los términos de la capitulación de la ciudad. El escalofrío es porque muy frecuentemente la placa está pintada, o más bien manchada, con un grafiti sin sentido que, pese a que lo limpian con cierta constancia, invariablemente vuelve a aparecer. Me parece un tremendo desprecio hacia unas personas que murieron defendiendo la ciudad en la que vivimos, parece que no sienten cariño alguno por su ciudad, por manchar su imagen cara a sus conciudadanos y turistas que nos visitan. O quizá se trate solo de ignorancia o falta de educación. En cualquier caso, es una pena que den más valor a poner su ‘firma’ en un lugar visible que a respetar el patrimonio y la memoria de Zaragoza.

Luis Calvo Serrano. ZARAGOZA

Virus y vacunas

Se han cumplido dos años del comienzo de la pandemia del coronavirus. Está remitiendo en algunas partes del planeta, mientras que en el resto sigue su virulencia. La diferencia estriba en la vacunación, sobre todo en los países más ricos, en contraposición a los más débiles, donde por falta de recursos económicos no ha comenzado o su ritmo es muy lento. Esta pandemia además de la mortalidad ha producido dos efectos de signo distintos. Por un lado, una crisis económica que ha sumido al planeta en una fuerte contracción, junto a una larga problemática en la cadena de suministros. Por ello, es urgente realizar una vacunación en todo el planeta, para evitar nuevas generaciones de virus, y permitir la recuperación. A su vez, en este episodio vírico ha irrumpido una nueva generación de vacunas que entrenan al sistema inmunológico a defenderse. Son las denominadas ARNm. Ello a su vez ha abierto las puertas para que otras patologías, como el cáncer, puedan ser susceptibles de ser erradicadas; la viruela se erradicó en 1980, tras 32 siglos en los seres humanos. Es un gran avance para la esperanza de vida, en esta carrera de las vacunas que dio comienzo hace dos siglos. Ojalá que para la guerra también contásemos con antídotos como los del coronavirus, viruela, etc. Ese sería la mayor innovación de la historia de la humanidad.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

