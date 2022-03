Decir que Vladímir Putin está loco supone emitir un juicio de valor erróneo y precipitado.

Y lo más grave: es despreciar la locura e insultar al loco. No, Putin no está loco, no delira ni alucina, ni siquiera es un psicópata de manual. No, no. Putin no es un psicótico o un enfermo mental. No admite categoría clínica, tampoco atenuante o eximente en su conducta. Lo suyo es más grave aún: Putin es un hombre corriente que ha alcanzado la jerarquía de déspota inmisericorde, de sátrapa décimo dan, de pistolero nuclear. Cosas así. Putin es un tirano. Uno más. Un canalla digno de figurar en la panoplia con Stalin, Hitler, Mao, Mussolini, Franco y tantos otros profesionales del eje del mal. La diagnosis es diáfana y sencilla: Putin es un hachedepé.

Este déspota es un producto del mercado de la intolerancia humana. Es un sujeto petulante, arrogante y agresivo. Megalómano, mesiánico y paranoide. Odia al otro, al semejante. Se cree superior. Es omnipotente y sádico. No le importa el dolor humano. ¡Ah, rasgos de la condición humana! ¿Les suenan? Freud lo analizó en 1914: el narcisimo. El narciso se mira al espejo y desprecia al otro. Sí, Putin es un tipo cruel con certificado de calidad y, por ahora, sin fecha de caducidad. Ucrania es un consumible para él, un bocado más de este macarra genocida. Putin es un emergente del siglo XXI, cuando el declinar de occidente empieza a vislumbrar su futuro. Y sí, cuando nuestro mundo alcanza el estado de miedo, el canalla de Putin exhibe su sonrisa de hielo.