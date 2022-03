Cartas al director de HERALDO: Emociones contradictorias

Emociones contradictorias

La noticia del inicio de la guerra en Ucrania me sorprendió viendo fotografías de una amiga en Cabo de Gata (Almería).

Las vistas panorámicas parecen pertenecer a otro mundo, un mundo idílico de territorio virgen donde la belleza y el silencio aparentan ser los protagonistas. Ante este contraste de vivencias experimenté emociones contradictorias y pensé, ¡Dios mío, qué estúpidos somos los humanos! Llevamos miles de años habitando el planeta y, salvo grandes avances en ciencia y tecnología, todavía existen bárbaros que hoy visten traje y corbata sin disimular su primitiva y malvada condición humana. Homero sabía muy bien que el verdadero pecado del hombre es la engreída autosuficiencia, el endiosamiento de sí mismo, que explota para su propio beneficio. La hybris que anidan algunos hombres amenaza la vida y la pacífica convivencia del resto de los mortales. Está claro que la soberbia, la vanidad, la presunción y la ambición de poder conducen a situaciones peligrosas y a veces al precipicio. En un mundo de grandes contrastes y posibles y no deseados peligros, se supone que cada uno elaborará su propia receta para fortalecer el espíritu y no perder la fe en el futuro. El optimismo y la solidaridad ayudan y reconfortan. Contemplando la belleza de la Naturaleza somos más conscientes de las atrocidades que comete el hombre. En presencia de la Naturaleza se amplía nuestra conciencia y entre otras bondades descubrimos el arte de la creatividad. La civilización, además de años de educación, nos ha proporcionado una vida cómoda y saludable, pero también nos ha embrutecido la sensibilidad y el sentido de la percepción. Pese a ello, todavía conservamos esa chispa que nos hace experimentar un nexo de unión con el Creador.

Purificación Benedí Gracia. ZARAGOZA

Incómodos despertares

De nuevo un fin de semana los vecinos del paseo María Agustín, 31 y 33 somos amenizados a las seis o seis y media de la mañana por la tabarra que provocan las personas que, con unas copas de más, bajan de los autobuses que vienen de pasar la noche de fiesta en establecimientos hoteleros de las afueras. Discusiones y gritos estentóreos, vomitonas en la misma puerta de la casa, uso de los jardines privados como evacuatorio... tienen en pie a todos los vecinos. Y si te molestas en llamar a la Policía Local te contestan que no pueden enviar a nadie porque todas las patrullas están ocupadas. ¿Siempre? Porque no han aparecido ni una sola vez. ¿Pasaría lo mismo si esto ocurriese en el portal de nuestro alcalde? Permítanme que lo dude... (Ah, y Movilidad Urbana tampoco responde a las reclamaciones por escrito). Les doy la solución: prohibir el uso de esa parada discrecional en horario nocturno y que la lleven un poco más adelante, a la altura del Paraninfo, donde no van a molestar a nadie.

Txema Hernaiz Lasanta. ZARAGOZA

Occidente se lava las manos

Occidente, como siempre soluciona todas las cuestiones con dinero e imponiendo sanciones económicas. Pero en esta ocasión es Rusia la que se ha tomado la libertad de invadir un país, no son unas personas que huyen de guerras en África o Asia. Occidente se lava las manos mandando a Ucrania armas para que se vayan arreglando. Es complicado combatir misiles con tirachinas y carros de combate con subfusiles. Lo que hace Occidente es ver el dantesco espectáculo desde la barrera, eso sí, con mucha solidaridad en recoger personas procedentes de la invasión. En realidad, los que combaten con esta desigualdad esperan que Occidente actúe con la fuerza de sus ejércitos, no creo que actuando militarmente se vaya a convertir el conflicto en una tercera guerra mundial. Actuando sobre las reservas del Ejército de Rusia y haciéndose fuertes en varios puntos clave, centrales nucleares, puertos y ciudades importantes, la guerra se acabaría. Siempre y cuando el presidente de Estados Unidos se ponga a trabajar diplomáticamente de verdad y si Rusia no se atiene a razones actuar militarmente, Rusia no podrá reaccionar. Tenemos la obligación de evitar el genocidio y si no lo hacemos Putin el bárbaro se hará cada vez más fuerte y solo Dios sabe quién vendrá después. Estados Unidos y Europa deben actuar. Para ello, aviones, barcos y defensa aérea es indispensable que actúen en favor de Ucrania. Lo demás es comportarse como Pilatos.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Vivir sin coche

Hoy día, cuando prima la prisa y hay muchas familias con más de un vehículo, sobre todo en las grandes ciudades, se puede, por elección propia, vivir sin coche. Como una opción profundamente meditada y deliberada, el ciudadano podría, para su movilidad urbana y evitar la peligrosa contaminación, o bien utilizar el cada vez mejor servicio de transporte público o bien usar la amplia red de carriles de bicicletas y patinetes. Además, este cambio drástico de mentalidad puede suponerle un gran ahorro económico, ya que desaparecen automáticamente la carga financiera por la adquisición del coche, el pago de la tan cara gasolina, los impuestos, el alquiler o compra de su garaje, los pagos de los aparcamientos de destino, las reparaciones, el seguro, la ITV, las posibles multas y un largo etcétera. Y es que –la fantasía es libre, de momento– si llegase a producirse este cambio embelleceríamos nuestras ciudades a la vez que las haríamos más acogedoras y amables, sustituyendo el dióxido de carbono de los humos de tanto coche por árboles, jardines, parques, aparcamientos de bicis, así como por cómodos bancos de madera, ¡ay!, para sentarse.

Mar Sánchez Ramos. ZARAGOZA

Una buena noticia

Hay muchas noticias, verdaderas, falsas… Pero esta es verdadera, casi milagrosa. Vi una noticia acerca de tres parapléjicos que, gracias a un implante de médula espinal, habían conseguido volver a caminar. En los últimos 30 años, la tecnología ha ido mejorando. Tanto que lo que antes era una pata de madera un tanto tallada se ha convertido en una pierna ‘inteligente’. Y no son solo las piernas o los brazos. Hablaban de médulas espinales. Y en poco más de un día pudieron volver a caminar e incluso ir en bicicleta. Han dado una segunda oportunidad a muchas personas que han sufrido accidentes o enfermedades que les impiden mover piernas o brazos. Lo que ha llevado a crear nuevas prótesis mejoradas. Hay personas que se esfuerzan en ayudar a los demás. Al menos la población del planeta Tierra tiene alguna salvación y no son todo malas noticias. Esta noticia es de hace un mes, la tecnología sigue avanzando cada año, mes, semana y día. Algo imparable con un futuro prometedor.

Natalia Sanz Salueña. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es