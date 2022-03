Cartas al director de HERALDO: Con el corazón encogido por la guerra

Con el corazón encogido por la guerra

Estamos en tiempos de guerra con el corazón encogido, algo que no conocíamos tan de cerca.

Oíamos hablar de ella, aunque gracias, o desgracias, a internet últimamente se contemplaba en directo aunque más bien con tintes de película bélica. Ahora no es así, el ruido real de las bombas suena de otra manera. Entonces también la historia que aprendimos pasaba de puntillas sobre la verdad de la guerra. La desolación que crean los vencedores se ocultaba tras el homenaje a sus caudillos perpetuado en sólidos monumentos que seguimos admirando. Recordamos los grandes imperios creados a punta de lanza. Nos vienen a la memoria los egipcios, acadios, medos, persas, asirios, griegos, cartagineses, romanos, bárbaros, árabes, cristianos, reyes, jefes o naciones imperiales triunfantes, todos ellos en grandes batallas y territorios, de cuyas desgraciadas acciones nosotros somos un poco herederos. De todos estos baldones, la situación guerrera actual nos invita a no enorgullecernos. Obviamente cada época ha tenido su punto de vista y circunstancias por lo que no se puede juzgar la historia con los ojos actuales. Sin embargo, no estaría de más que nos hubieran enseñado hechos paralelos que dignificasen la condición humana. El relato del mundo del pensamiento, de la justicia, de las organizaciones sociales está por resaltar. Hoy, en este mundo desolado por una guerra, siempre probable pero inesperada, se está creando un sentimiento de solidaridad que nos redime. Los tiempos próximos, aquí y ahora, se prevén duros. Los ciudadanos esperamos que nuestra clase política aparque esa guerra particular que practican entre sí y, aprovechando las circunstancias, lleguen a acuerdos que les honren como dirigentes de la sociedad. Quizás, en medio de la tristeza, podamos decir: no hay mal que por bien no venga.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

¡Ucrania vencerá!

Como millones de personas en todo el mundo, condeno sin paliativos la salvaje agresión militar que el dictador ruso-nazi Putin está haciendo en Ucrania, país que, ciertamente, formó parte de la difunta Unión Soviética. Pero, allá por 1991, Ucrania se independizó. Es, por tanto, un país soberano, dueño de su destino, y se le deben respetar sus derechos. Cualquier invasión es ilegal, va contra el Derecho internacional y debe ser rechazada enérgicamente. Es verdad, sin embargo, que una entrada directa de la OTAN y Estados Unidos en el conflicto podría despertar la ‘irá atómica’ de Putin y provocar la tercera, y definitiva, guerra mundial. Dios nos libre de ella. Esperemos que, tras tanto dolor injusto para los ucranianos, el diálogo razonable, poniendo al ser humano por encima de todo, y abandonando fanatismos, produzca, junto al impulso solidario del mundo entero, la ansiada paz, sin la cual no hay progreso ni bienestar para nadie. Ucrania nos necesita. ¡Ucrania vencerá!

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

El nuevo PP y Vox

Según parece, el nuevo líder del PP desea recuperar el estilo ‘rajoyano’. Con él alcanzaron una mayoría absoluta en 2011, que luego dilapidaron, entre otras causas por hacer un patético seguidismo de Zapatero. Para lograr esa reencarnación, están rescatando a viejas glorias del equipo de Rajoy, supuestamente amortizadas, que aportarán sin duda savia nueva y energía a la formación para desalojar de la Moncloa a su actual inquilino. Pero la presente situación, aun siendo mucho más comprometida que la heredada de Zapatero, no les va a otorgar la ansiada mayoría que les permitiría gobernar en solitario; de ahí la necesidad del apoyo de algún partido para completarla. Y en este escenario a buen seguro que piensan en Vox, que, por el bien de España, se rendirá con armas y bagajes a su requerimiento. Sin embargo, me temo que sus primeras intervenciones públicas están dinamitando esa posible colaboración, cuando González Pons, presidente del comité organizador del congreso del PP, declara que «Vox es un partido de extrema derecha», o con lo que el mismísimo Feijóo manifiesta en relación a Castilla y León: "Podrán pactar con Vox si no hay más remedio, pero siempre como última opción". "Hay momentos en la vida de todo político, en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios" (Abraham Lincoln).

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

¿Nos sobra talento?

Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza (CGUZ) anunció el propósito de disminuir drásticamente el número de "colaboradores extraordinarios". Tal nomenclatura denota sobre todo exfuncionarios jubilados que, con la anuencia de los departamentos universitarios, gratuitamente sigan desempeñando tareas de investigación (y acaso de docencia): ‘seniors’, en una palabra. El plan exige un cambio de los estatutos de la Universidad de Zaragoza; pero no es este el punto a subrayar. Establecer el estamento sénior es moneda corriente en buenas universidades del mundo: ante la especialización continua del conocimiento, su transmisión y la de técnicas y vínculos externos previamente existentes en investigación lo vuelven muy deseable. El MIT, Harvard, Princeton, Stanford… lo hacen. La propuesta del CGUZ no llega en momento halagüeño para la investigación universitaria aragonesa. En 2009 se daba noticia de que la UZ entraba en la lista de las diez mejores españolas en investigación. Cualquiera puede consultar la clasificación estándar de Shanghái al respecto, modulada por tamaño, y advertir hoy que la UZ apenas empata con otras doce en puestos entre el 24 y el 35. Automáticamente el proyecto en ciernes empeoraría dicho índice. Más grave y duradero se revelará estrangular la cadena del conocimiento. Dar el lugar debido a los seniors distinguió a las ‘tribus’ exitosas de las decadentes; a lo civilizado de lo que no lo es.

José Mariano Gracia Bondía. ZARAGOZA

El populismo y la luz

El populismo es una de las características de nuestra época. En esencia, simplifica los males de la sociedad culpando a otros y dando recetas contundentes (normalmente falsas o irrealizables) para resolverlos. Cierto es que siempre ha existido en la política, sobre todo en tiempo electoral, aunque la mayoría de la gente no se dejaba engatusar y al final solía imponerse la sensatez. Por ello, en el caso del Reino Unido, no deja de sorprendernos que su bravucón líder haya sido capaz de convencer a su electorado con sus arriesgadas decisiones. Y por estos lares extraña sobremanera que nuestro presidente se comprometiera a que la última factura de la luz del 2021 tuviera una cuantía similar a la pagada en 2018. El sufrido ciudadano, ante promesas falsas como una moneda de 4 euros, ha pasado de tener miedo a la oscuridad a tener miedo a la luz.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

