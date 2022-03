Hoy es 18 de marzo de 2084 y nos aburrimos.

Nuestra programación no admite el apagado, por eso seguimos disparando al vacío. No queda nadie sobre la tierra. Fuimos creados para destruir y ahora hemos destruido a los que nos crearon. Qué lejos queda aquella guerra que estalló en Ucrania y luego se extendió al mundo. Fue una oportunidad para probar en objetivos reales los misiles balísticos intercontinentales, los de crucero, los lanzados desde el aire y, sobre todo, los admirables torpedos submarinos no tripulados. Un campo de entrenamiento para las armas láser y las armas nano, para los vehículos aerodeslizadores hipersónicos y los precisos y sigilosos drones. Humanos anónimos protegidos con trajes mecánicos combatieron contra los primeros robots soldado. Sin duda, el paraíso perdido para una inteligencia como la nuestra, artificial, deshumanizada y mortal.

Nuestros antepasados, aquellos ordenadores cuánticos recién nacidos, comenzaron a tomar el control de los ciberataques y de los conflictos bélicos. Los fabricantes vendían las mismas máquinas asesinas indistintamente a unos y a otros. Los países cambiaban de bando, pero eran leales a sus suministradores de armas. Todos acabaron siendo enemigos circunstanciales del Otro, que representaba el Mal. Los bots historiadores dictaban la verdad, en permanente reinterpretación. Cada periodo de paz era solo una tregua entre dos guerras, como siempre ha sucedido en la breve, incomprensible y ya finalizada historia de la humanidad.