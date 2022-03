Un posible acuerdo

Llevan algunos días señalando tanto los dirigentes rusos como los ucranianos que, en las conversaciones que mantienen, sus posiciones respectivas se han ido acercando, y que no estarían ya lejos de llegar a un acuerdo.

Debemos desear que sea así y que cuanto antes callen las armas y se entre en una fase de negociación, aunque sea complicada y tensa, que lo será. Pero no hay que engañarse, si no cambian mucho las cosas, la paz, cuando llegue, resultará dolorosa para Ucrania. Es cierto que da la impresión de que Moscú ha renunciando ya al que probablemente era su objetivo más ambicioso cuando comenzó la invasión: establecer en Kiev un gobierno partidario de Rusia, un títere. De eso, dada la intensidad del ataque y de la resistencia, Putin puede olvidarse por muchos años. Pero sus tropas no están ya lejos de conseguir el que sería su propósito más fundamental: controlar una zona amplia en el este de Ucrania, más allá de las regiones rebeldes de Lugansk y Donetsk –quizás hasta el Dniéper, aunque esa línea todavía la tienen lejos–, y una franja en el sur que asiente su posición en el mar Negro y conecte Crimea con Rusia. Cuál pueda ser en el futuro el estatuto de esas áreas habrá que verlo, porque no será fácil que la mutilación de Ucrania reciba reconocimiento internacional, pero una vez que las tropas rusas las han ocupado tampoco será sencillo que las suelten. En cuanto al hipotético ingreso de Ucrania en la OTAN, supuesto ‘casus belli’ argüido por Putin, Zelenski ya ha reconocido que es imposible. Ucrania, aunque cercenada, habría salvado su independencia, por la que tan duramente está luchando. Y el sátrapa del Kremlin podría apuntarse otra estéril conquista territorial que poco aportará al bienestar y el futuro de su país.