Perder no es fracasar

Volvemos a hablar de bloques; hemos revitalizado el concepto de ‘occidente’, término sobreviviente de aquella época en que el eje vertical del mundo se situaba en Mesopotamia, desde la cual se definían su occidente (nosotros) y su oriente (en el extremo de la ruta de la seda).

‘Compartimos valores’, dicen. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Cómo se formaron?

La escena es interesante: desde una observación alejada veo dos modelos que se reparten este occidente; llamémosles ‘reinos’, expresión en la que sacrifico el rigor científico para aprovecharme del rebufo de referencias grandes como ‘El Señor de los anillos’, o famosas como la de ‘Juego de Tronos’. Por una parte, el reino de la moralidad, por otra, el reino de la indiferencia. En el primero hay dos protagonistas –bien y mal– que se lo disputan; todas las cosas, las personas, las acciones deben adscribirse a una de estas dos calificaciones morales. En el segundo, el reino de la indiferencia moral, ya no se razona en términos de bueno-malo; las cosas simplemente ‘son’. Los romanos extendieron el espacio de lo indiferente (los ‘adiáfora’ del estoicismo) pero el cristianismo recuperó para la moralidad el terreno cedido. Durante siglos la fuente de moralidad fueron las religiones. Este núcleo se completó mediante modelos morales laicos. En nuestra Edad Media el principal estaría asociado a la milicia, a la caballería, que va quedando desfasado, como recoge nuestro Quijote. Desde el siglo XVI la religión acentúa su retroceso, pero el espacio que deja se ocupa sólo de manera parcial con ese tipo de complementos laicos.

La práctica deportiva es necesariamente competitiva, pero deberíamos descargar de connotaciones morales al hecho de perder o ganar

La situación cambia significativamente en el salto al siglo XX, cuando irrumpe una nueva fuente de moralidad: el deporte. Es nuestro vivero, donde se cultivan los ‘valores del deporte’, esos plantones de moralidad civil que luego llevamos al campo social abierto para que se desarrollen.

Cuando veo a uno de los modelos de referencia deportiva reventar su raqueta, o a familiares de benjamines encaramados en la valla del campo de fútbol (como en una escena de ‘La Cúpula del Trueno’) llego a la conclusión de que bastantes de esos plantones de moralidad han sufrido mutaciones genéticas que nos debieran llevar a rechazarlos.

Hablamos de ‘deporte’ como una realidad indiferenciada; nada menos exacto. La práctica individual, la práctica competitiva y, sobre todo, ese tercer nivel en que la competición adquiere relevancia social y económica... son tres escenarios muy distintos que producen valores muy alejados.

Este escenario de la competición deportiva ha sido colonizado por el reino de la moralidad. Creo que lo comprobaremos si nos detenemos en las palabras que utilizamos. No tenemos palabra propia para describir la falta de capacidades o destrezas para una determinada práctica deportiva; para mantener su neutralidad, su indiferencia moral, tenemos que utilizar una perífrasis de este tipo. Este espacio de la competición ha sido colonizado por nuestra tendencia a la moralidad que se cuela por cualquier rendija. Las palabras que empleamos están todas alienadas, cargadas valorativamente: fulano es bueno, mengano es malo. Uno juega mejor, juega bien; el otro mal. La propia idea de destreza nos lleva a derecha y de aquí a recto. El que carece de ésta es torpe (concepto moral) o siniestro (¡qué decir de éste!).

El que gana no se convierte en superior moralmente y no hace inferior al que no lo consigue

Competir es útil y se compite para vencer; eso de que lo importante es participar necesita muchos matices. Vencer es superar, algo o a alguien: una marca, una limitación... Nada que objetar. No creo que haya que tocar ese parte de la competición, que haya que privar del reconocimiento a quien vence; esas competiciones sin vencedor producen confusión. Donde hay que intervenir es en el otro lado, en el de los que no vencen. ¿Cómo? Evitando la moralidad: descargando la ‘no victoria’ de la connotación de maldad que ahora la acompaña. Desactivando asociaciones nocivas de ideas: el que supera no se convierte en superior moral, al menos no hace inferior al que no lo consigue.

La palabra ‘vencer’ debe recuperar su neutralidad moral. Pero no encuentro palabra que no connote ‘maldad’ para describir la ‘no victoria’: derrota, fracaso... Creo que si desactivamos esa carga moral negativa nuestros hijos no reventarán raquetas, ni clavarán tacos en tobillos ajenos para hacerse un hueco en el lado de los ‘buenos’.